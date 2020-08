„Prarodiče také bojovali proti nacistům.“ LGBT Poláci toho mají dost. Silná slova

Anketa Je pro vás podstatné, koho ve volbách podporují umělci a jiné známé osobnosti? Ano 1% Ne 97% Podle toho kdo 2% hlasovalo: 8500 lidí

Poslankyně polské liberální strany Razem se na twitteru vyjádřila proti Dudovi takto: „Prezident Polské republiky by měl chránit blaho všech občanů.“ Prezidentovi názory na homosexuály přiměly celý poslanecký klub Razem obléknout duhové barvy.

Ve středu varšavská policie informovala o tom, že již třetí osoba byla zadržena za věšení duhových vlajek na náboženské památníky včetně sochy Krista v Bazilice svatého kříže. Premiér Mateusz Morawiecki to popsal jako akt vandalství. Mezitím se několik polských měst prohlásilo jako zóny bez LGBT a není zde povoleno ho propagovat.

???‍?????‍??Today during the inauguration of the homophobic president of Poland, Andrzej Duda, politicians from the @__Lewica , the left-wing coalition, came dressed as a rainbow flag as a statement against the discrimination and oppression in our country.



RT so the world knows ?? pic.twitter.com/VuusiVjIQl