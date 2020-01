„Pravda se zřejmě nehodí.“ Generál Šándor o letadle, které sestřelili. Nejen o tom v Íránu

Bezpečnostní expert Andor Šándor okomentoval situaci v Íránu. Jestliže íránské revoluční gardy omylem sestřelily civilní letoun startující z mezinárodního íránského letiště, ukazuje to, v jak mizerném stavu jsou íránské ozbrojené síly. Podle Šándora by však bylo chybou tohoto lapsusu využívat a plánovat vojenskou akci. Případ íránského sestřelu prý může ukazovat také něco, co se západním politikům možná nemusí hodit do krámu.

Andor Šándor prohlásil, že jestliže sami Íránci přiznávají, že omylem sestřelili ukrajinské dopravní letadlo, ukazuje to, jak špatně jsou vycvičeny posádky raketových odpalovacích zařízení, pokud si oni sami dokázali civilní letadlo splést s potenciálním vojenským cílem, ukazuje to, že to s jejich výcvikem nebylo nijak slavné.

„‚Neúmyslné‘ sestřelení ukrajinského letounu íránskou protivzdušnou obranou je dokladem jejího žalostného stavu, a to jak v oblasti její územní integrace s ohledem minimálně na ochranu hlavního města, tak i pokud jde o vycvičenost její obsluhy. Zaměnit civilní letoun startující z mezinárodního letiště jenom pár kilometru od stanoviště raket s americkým letounem strategického určení, je opravdu lapsus obrovského rozměru. Vymlouvat se na to, že za to mohou Američané, když to byl Írán, kdo útočil na jejich základny v Iráku, musí být obtížné strávit i pro samotné Íránce. Vždyť na palubě letounu jich bylo 82 a možná další s dvojím občanstvím,“ podotkl Šándor na sociální síti Facebook.

Podle Ándora Šándora by však bylo chybou této situace využívat k plánování vojenské akce proti Íránu.

„Navzdory zřejmě tristnímu stavu íránské armády, jejíž bojové schopnosti byly asi přeceňovány, aniž bych chtěl příliš sebevědomě generalizovat, by mohlo (být) chybou toho využít a snažit se s íránskou teokracií jednou provždy vojensky skoncovat,“ varoval analytik.

Poukázal také na to, že tajné služby Spojených států a Kanady měly k dispozici video, které jasně ukazovalo, co se u teheránského letiště stalo s ukrajinským civilním strojem.

Ale pokud existuje takovéto průkazné video v íránském případě, podle bezpečnostního analytika pravděpodobně existuje také u malajského letu MH 17, který byl v červenci 2014 sestřelen nad Ukrajinou. Západní vyšetřovatelé v čele s Nizozemci konstatovali, že stroj sestřelila ruská raketa, která mohl být odpálena z povstaleckých území na Ukrajině. Povstalce podporuje Ruská federace. Šándor k tomuto již známému závěru přičinil poznámku.

„Je otázkou, zda by se Írán k sestřelení letounu přiznal, nebýt videa, jasně ukazujícího sestřelení. To, co může vidět každý na videu, již předtím věděli představitelé velkých zemí, které disponují satelitním průzkumem. Je otázkou, zda by to použili. Jsem si jist, že takto i vědí, kdo, jak a odkud sestřelil malajský boeing 777 na Ukrajinou. Zřejmě se pravda nehodí,“ konstatoval Šándor.

Fotogalerie: - Okupace Karolina

