„Právo na názor? Ne!“ Libor Bouček: Tohle s ním provedlo očkování

Moderátor Libor Bouček se zaregistroval na očkování proti covidu hned, jak se otevřelo okno pro jeho věkovou skupinu. A jako správný influencer o tom sepsal dlouhé pojednání na svůj instagramový účet. „Přiznám se, že mě nepřestává překvapovat nekončící debata na toto téma. Která často začíná slovy – každý má právo mít názor. A to je, myslím, jedno z největších nebezpečí téhle informační doby. Doby, kdy hoaxy, drby a co nejviditelnější spekulace se dostávají do popředí. A vzbuzují nepatřičný zájem. Každý máme právo na názor, ale vidět a slyšet by měly být ty fundované,“ sdělil moderátor.

„Nebudu zastírat, že tu možnost využiju okamžitě. Bez váhání. Bez spekulací,“ vzkázal. A velmi jej prý překvapuje, že na toto téma ještě vůbec někdo debatuje.

Nechápe prý, jak někdo může v této debatě argumentovat, že každý má právo na názor. „A to je, myslím, jedno z největších nebezpečí téhle informační doby. Doby, kdy hoaxy, drby a co nejviditelnější spekulace se dostávají do popředí. A vzbuzují nepatřičný zájem,“ lamentuje.

Podle televizního moderátora by měly být slyšet jen názory fundované. Proto připomněl: „Spalničky, záškrt, zarděnky, černý kašel. Tyhle čtyři nemoci v minulém století u nás zastavila vakcinace. Spalničky ve dvou dávkách během šesti let.“

Navíc se prý proti covidu očkuje celý svět. „Troufám si tvrdit, že v boji s nemocí, která zdravotně, společensky i ekonomicky huntuje naši zem, neexistuje účinnější zbraň,“ vyjádřil se Bouček. Očkování, která zmínil, byla povinná, což to na covid není. Proto se dá odmítnout, a to moderátorovi vadí.

„Odmítnutí znamená zůstat i dál mezi ohroženými i ohrožujícími,“ vzkázal svým odběratelům, ovšem vzápětí dodal, že rozhodně nechce na nikoho apelovat. Ne však proto, že by ctil jejich vlastní hlavu, ale proto, že „to nefunguje a většinově to plodí jen vlnu sporů až hejtů“.

Libor Bouček věří, že ovlivní ty, kteří váhají. „Neumím si představit, že bych nevyužitím téhle možnosti nakazil ty dva nejcennější, co mám doma. Tak vzhůru k žihadlu. A za rok klidně znovu. Je to to nejmenší,“ uzavřel své pojednání s vírou, že to udělá tečku za složitou dobou.

Za svůj příspěvek si vysloužil potlesk od kolegy ze showbyznysu Václava Noida Bárty. Nářez naopak schytala diskutující, která napsala, že se teď očkovat nechce z důvodu těhotenství, navíc už covid prodělala a cítí se omezena na svobodě, když očkovaní lidé proti ní získávají výhody.

V diskusi padl i sarkastický dotaz, zda tedy Libor Bouček má všechna očkování, co na světě existují. A byl doplněn provokativní poznámkou, že očkování nedává jistotu, že nikoho nenakazíš, ale dává jistotu, že člověka všude pustí, když bude mávat certifikátem.

Moderátor Bouček onemocnění covidem sám prodělal, vloni na podzim. „Lidem, kteří nemoc nazývají chřipečkou, bych vzkázal, ať v sobě zapudí egoismus a ať zapomenou na to, že platforma sociálních sítí dává každému možnost prosadit svůj názor,“ řekl poté. Lidé, kteří tomu nerozumí, by podle něj na chvíli měli „nemít názor“. Podle něj je šílené, že každý má pocit, že musí své názory sdílet na sociálních sítích. To je o to kurióznější, že sám Bouček postavil značnou část svého showbyznysového úspěchu právě na sociálních sítích.

