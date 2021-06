„Přece nevyměníte svobodu za půllitr piva, který vám dovolí vypít skrz roušku!“ Na Václaváku bylo dusno

Na Václavském náměstí ve 14 hodin odstartovala demonstrace iniciativy Chcípl pes. Předsedkyně Trikolóry Zuzana Majerová Zahradníková na pódiu hřímala, že situace je dnes v Česku horší, než před listopadem 1989. Lidé podle ní přišli o svobodu a my se k ní musíme vrátit. Pak přišel předseda Podnikatelských odborů Radomil Bábek a volal do mikrofonu, že Andreje Babiše (ANO), Jana Hamáčka (ČSSD) a další politiky je třeba postavit před soud. A sám tomu hodlá pomoct. Jak? Podívejte se sami.

„Tady není svoboda. A pokud si někdo myslí, že ano, tak ať se podívá na ty zákony, které jsou nám předkládány. My jako Trikolóra jsme vždy odmítali nouzový stav a odmítali jsme pandemický zákon, protože to je jen náhražka za nouzový stav,“ hřímala Majerová Zahradníková.

„Mně bylo 17, když jsme cinkali klíči. A já jsem tehdy věřila, že se to nikdy nevrátí, ale byla jsem naivní, protože se to vrátilo daleko hůř. Já se nikdy nenechám očkovat, nenechám se očkovat proto, abych si tím kupovala svobodu. Očkování má a musí být dobrovolné. A my jako Trikolóra se snažíme chránit svobodu. A doufám, že i vy, co jste tady, se k nám přidáte. My tu občanskou neposlušnost podporujeme,“ volala dál Majerová Zahradníková.

Na pódiu se objevil také předseda podnikatelských odborů Radomil Bábek.

„Myslím si, že neprožíváme dobrou dobu, neprožíváme dobré dny a zatím nás ještě ani nejméně 4 měsíce nic dobrého nečeká. Andrej Babiš a lidé kolem něj nás zatáhli do právního a mravního marasmu. My jsme dospěli do situace, kdy já musím říct, že dávám za pravdu lidem, kteří říkají, že politika je svinstvo. A já musím říct, že ano. Pokud jsou politici svině. Ta politika, kterou dělají, je prostě svinská politika. Převážilo zlo a převážilo podvodné chování. Naši politici porušují zákony a s klidem a úsměvem nám to veřejně oznamují. Zneužívají covid k tomu, aby strašili lidi, protože se bojí, že by jim skončil testovací byznys a že by jim skončil byznys s čínskými ochrannými prostředky,“ dštil oheň a síru Bábek.

Premiér Andrej Babiš (ANO), ministryně financí za ANO Alena Schillerová, vicepremiér za ANO Karel Havlíček nebo ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) postavili svou politiku na lžích a to je potřeba zarazit.

Vláda podle jeho názoru chystá totalitu covid pasů a chystá se lidem zakazovat někam chodit. „Jen proto, že prý je to nebezpečné,“ zuřil Bábek. My se musíme snažit bránit, aby nezavedli tu totalitu v podobě covid pasů a novelizaci už tak špatného pandemického zákona.

Všechno teď musí směřovat k volbám a ke změně vlády.

„Jedině po volbách je můžeme postavit před soud,“ volal Bábek nakonec.

Poté prozradil, že za Trikolóru, Svobodné a Soukromníky bude kandidovat do Poslanecké sněmovny a uspěje. „Říkám, pomozte mi vy, vymeťme je z té Poslanecké sněmovny a postavme je před soud.

Na pódiu stanul také místopředseda Svobodných Luboš Zálom, který zdůraznil, že Česko se k žádnému normálu nevrací. Kdo tomu věří, žije podle jeho názoru v zajetí bludu.

„Ta nejhorší mediální dezinformace, ta největší fake news, které jsme všichni obětí, je, že se tady vracíme do nějakého normálu. Můžeme do restaurace, ale... Děti můžou do školy, ale... Můžeme do fitcentra, ale... ,“ naznačoval Zálom, že se restaurace otevírají za určitých podmínek, kdy se školy otevírají jen za určitých podmínek. To v praxi znamená, že všechny Čechy, Moravany a Slezany pouští z klece do klece o něco větší a s tím se nelze smířit.

„Vy všichni jste lidé, kteří si cení své svobody a nevyměníte ji za půllitr piva, který vám vláda dovolí, obrazně řečeno, vypít skrz roušku. Všechny strany, které byly v roce 2017 zvoleny do Sněmovny, mají svůj podíl na této situaci. Ti všichni hlasovali alespoň jednou pro nouzový stav,“ hřímal Zálom.

Ale v podzimních volbách se to podle Záloma může změnit, lidé si mohou vzít zpět svou svobodu, když zvolí Trikolóru, Soukromníky a Svobodné.

Na demonstraci také zaznělo, že děti se mají vrátit rychle a bez podmínek, bez roušek, bez testů na covid a bez očkování. Rodiče by před tím vším měli děti ochránit. A nedokázali to. „Tomuhle se, vážení, říká zrada,“ zaznělo z pódia od zástupců Vraťme děti do škol.

Na Václavském náměstí promluvil také předseda rozumných Petr Hannig, neúspěšný prezidentský kandidát z roku 2018. „Rozumní jsou pro normální život. Čeká nás těžká doba a nikdy už líp nebude. Musíme alespoň zachovat to, co zbylo,“ volal Hannig s tím, že ekologičtí šílenci ničí český průmysl. Žádný nový lepší svět nikdy nebyl a nebude. Zachovejme alespoň zbytky toho starého,“ žádal.

Od dalších řečníků zaznělo, že očkovat těhotné a kojící matky je „zrůdnost“ a stát je údajně povinen dlouhodobě sledovat dopady vakcinace. Místo očkování je podle demonstrantů třeba propagovat zdraví životní styl.

Jedním z řečníků byl i Adam B. Bartoš, publicista, který se nechvalně proslavil svými antisemitskými výroky. Tvrdě odsoudil všechny strany, které dnes sedí ve Sněmovně, protože jsou to lidé, kteří se spolupodíleli na utváření dnešní situace. Proto by podle jeho názoru měla celá koalice Spolu odejít na smetiště dějin.

K Pirátům byl ještě ostřejší. „Piráti byli vždycky lupiči a mordýři. To snad nechceme, aby nám něco takového vládlo,“ hřímal.

Když se demonstrace chýlila k závěru, zaznělo, že škody, které byly napáchány na dětech tím, že nemohly rok sportovat, jsou nedozírné a nebude snadné se s nimi vypořádat.

Celou akci uzavřeli demonstranti skandováním „svoboda, svoboda, svoboda“ a zpěvem státní hymny.

Psali jsme: „Demagogie!“, „To snad nemyslíte vážně“, „Myslím!“ V ČT to vřelo. Vojtěch Filip a Petr Fiala se poprali Moravec vytáhl průzkum: Šlachta už je ve Sněmovně. Trikolóra, Soukromníci a Svobodní hned za dveřmi Ivo Valenta: Buzerace, šikana a poškozování zdraví našich dětí Doteď jsme na sebe byli hodní, ale... Kulhánek v Partii načal kauzu Vrbětice a Rakušan vybuchl: Zeman, Nejedlý...

