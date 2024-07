„Při všemohoucím Alláhovi.“ Slib v britském parlamentu vyvolal poprask v ČR. Zatažen velvyslanec

„Přísahám při všemohoucím Alláhovi, že budu věrná a budu zachovávat pravou věrnost Jeho Veličenstvu králi Karlovi, jeho dědicům a nástupcům podle zákona, k tomu mi dopomáhej Bůh,“ tak v britském parlamentu přísahala Naz Shahová, poslankyně za Bradford West, věrnost králi Karlu III. přísahou na „všemohoucího Alláha“.

„Co na to pan velvyslanec Matt Field?“ vyzval lidovecký poslanec Ondřej Benešík britského diplomata ke komentáři.

Britský velvyslanec v Česku odpověděl, že si není jist, na co přesně poslanec Benešík svou otázkou naráží. A pouze upřesnil, že zvolení zástupci si pro svůj poslanecký slib mohou zvolit náboženský text v souladu se svou vírou, nebo si náboženský text vůbec zvolit nemusejí. Druhou variantu v nové Dolní sněmovně zvolilo 40% poslanců.

Zatímco Matt Field situaci komentoval s chladnou hlavou, mezi lidmi vyvolala přísaha muslimské poslankyně velké rozpaky.

„Všemohoucí Alláh nemá v systému Spojeného království žádné legální místo,“ komentovali video s muslimskou poslankyní především anglicky hovořící uživatelé sociální sítě X.

„To je vtip?“ dodal nevěřícně další diskutér.

„Jestli tohle není náhrada kultury, tak nevím, co to je,“ zněl následující komentář.

Je to oficiální – Anglie padla, země je ztracená, konstatovali ve směs další komentující.

Naopak v české kotlině byly reakce o poznání smířlivější.

„Asi nevidím problém s tím, že ne všichni poslanci mají jedno náboženství,“ odpověděl Benešíkovi v diskusi Adam Kočvara. Benešík na to poznamenal, že v Česku skládal slib poslance třikrát a ani jednou to nemělo s náboženstvím nic společného.

„Každý si tam přísahá na knihu, kterou považuje za svatou. Tak to mají třeba i v USA. Navíc to není první muslimka v parlamentu, abyste z toho dělal divadlo. Jestli se vám to nelíbí, můžete tam odjet to změnit, budeme moc rádi, že se vás tu zbavíme,“ vzkázal přispěvatel do diskuse Benešíkovi.

„A co jako? Když je její bůh Alláh, to má přísahat na koho?“ pozastavoval se Radim Ivan.

„Co to předvádíte za komedii? Proč se ptáte velvyslance, co říká na uvedení úřadu poslance, který přísahá na text podle svého vyznání,“ utrhl se na Benešíka komentující Zek Sam.

„Nechci nějak radit, ale tudy to nad ty dvě procenta nevytáhnete. Tady už je obsazeno,“ rýpl si do lidovce a preferencí jeho strany komentátor Petr Honzejk.

Jiní Benešíka nazvali také „xenofobem“.

Naopak Jan Špaček dal Benešíkovi za pravdu: „Slovo Alláh přísně vzato v arabštině není jméno Boží, ale obecně Bůh (jako např. hebrejské El, Elohim). Jenže v přísaze má paní poslankyně jasně psáno ‚Allmighty GOD‘! Takže si to svévolně a záměrně upravila. Podle mne je tato přísaha neplatná!“

A souhlasil i pirátský europoslanec Mikuláš Peksa: „Je to divný. Přísahat by se mělo na ústavu nebo prostě něco sekulárního. Tahat do toho náboženství je za čarou,“ konstatoval.

V letošních britských volbách muslimští zástupci slavili úspěch. O překvapení se při místních volbách postarali nezávislí kandidáti, například britský Bradford, jehož četnou součástí jsou lidé islámské víry, ovládli nezávislí, kteří velkou měrou sestávali právě z muslimských občanů, někteří z nich dokonce sesadili z křesel labouristy a konzervativce. Podle mnohých je důvodem hlavně nesouhlas s britskou zahraniční politikou týkající se situace v Gaze.