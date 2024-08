„Přijměte Green Deal, a rychle.“ Kdo píše Fialovi? Jména, firmy, zájmy

Předseda ODS a už tři roky český premiér Petr Fiala byl vyzván desítkou organizací zastupujících část tuzemského byznysu, aby jeho vláda rychle schválila tři strategické dokumenty, jejichž projednávání v polovině července odložila, a to přesto, že se připravovaly dlouhé měsíce. Řeč je o Státní energetické koncepci (SEK), Vnitrostátním plánu v oblasti energetiky a klimatu (NECP) a Politice ochrany klimatu (POK). Předseda vlády chtěl tímto krokem zklidnit atmosféru v zemi poté, co se v médiích objevily články konstatující, že schválením těchto materiálů dojde od roku 2027 ke zdražení benzínu a nafty až o deset korun, že bude složitější stavět nové domy kvůli přísnějším emisním normám a pravidlům.

„Není mi jedno, že si ráno přečtu ve všech médiích, že vláda chystá nový Green Deal, že všechno zdražíme,“ reagoval premiér Fiala s tím, že něco z toho, co přinesla média, „není vůbec pravda“. Slíbil, že se vláda na všechny tři dokumenty ještě znovu podívá, jestli jí něco někde neuteklo. Kouká už více než měsíc, protože nejspíš čeká, až bude po zářijových senátních a krajských volbách, aby to pětikoalici nepoškodilo. S otálením vlády však ztratili trpělivost nejen zástupci obnovitelného sektoru, jako je Svaz moderní energetiky, Solární asociace či CZ Biom – České sdružení pro biomasu, ale mezi signatáře výzvy premiérovi a vládě se zařadily kromě jiných ČEZ, Orlen Unipetrol, Škoda Auto, Moneta či Komerční banka.

I vládnoucí politici si negativní dopady uvědomují

Firmy v dopise premiéra Fialu upozorňují, že tuzemská ekonomika potřebuje předvídatelný rámec, podle kterého mohou cílit své investice. Právě ten má podle nich přinést trojice zmíněných strategií. „Obecně řečeno, předvídatelný rámec, tedy nastavení daní, co nejméně byrokracie a regulací, potřebuje každá rozumná ekonomika, aby zejména podnikatelé se mohli zaměřit na dlouhodobou strategii,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Milan Smutný, odborný mluvčí spolku Realistická energetika a ekologie. „Pokud nyní jmenované společnosti a instituce volají po co nejrychlejším přijetí strategických politik o energetice a ekologii, pak mohou mít motivace různé. Jedna skupina v souladu s jimi vítanou ideologií Green Deal chce pokračovat v dekarbonizační politice, a to bez ohledu na neexistující analýzy dopadů,“ upozorňuje.

Další skupina podle něj zřejmě chce vyjasnit, jak Fialova vláda k této politice přistoupí. „Zvláště poté, co vláda ústy ministra financí Zbyňka Stanjury 17. července deklarovala, že nepřipustí, aby systém nových emisních povolenek ETS2 dopadl drtivě na české podniky a domácnosti a zhoršil konkurenceschopnost tuzemských podniků, klíčově pak průmyslových. Je přitom zřejmé, že i vládnoucí politici si uvědomují, že další tvrdý krok v realizovaném dekarbonizačním politickém balíčku ‚Fit for 55‘ bude mít silné negativní dopady na podnikání a životní úroveň občanů/voličů v České republice,“ podotýká Milan Smutný.

Vítězové ideologického zápasu a miliardové zisky

Většina ze společností, které se s touto výzvou na premiéra Fialu obrátily, jsou sdruženy v loni založené Alianci pro bezemisní budoucnost. „To, že mezi signatáři jsou tvrdí lobbisté, kteří vydělávají na neefektivních a přírodě ve své podstatě škodlivých občasných zdrojích energie zhusta dovážených z Číny, nepřekvapí. Ti spolu s instalačními firmami jsou skutečnými vítězi ideologického zápasu s klimatem s miliardovými zisky. Poraženými jsou zanikající průmyslové firmy vinou neúnosných cen energie (jak to, když je produkce solárů a větrníků tak ‚levná‘?) a české domácnosti, pro něž se staly devastujícími ceny energie a inflace,“ zdůrazňuje odborník.

Přitom klade otázku, koho budou podobné svazy chtít reprezentovat, až zmizí vinou této zelené ideologie statisíce pracovních míst v českém průmyslu. „Když se vyjadřuji den po výročí sovětské okupace, tak mne s postojem této bezemisní aliance napadá stará a ani ne tak vtipná jako pravdivá hláška z komunistických dob: ‚Před únorem 1948 jsme byli krok před propastí. Po Vítězném únoru jsme udělali mohutný krok vpřed!‘“ nachází Milan Smutný podobnost dneška a více než tři čtvrtě století starých událostí.

Elektromobilita povede k havanizaci vozového parku

Mezi signatáři nechybí ani výkladní skříň českého průmyslu. „Vidím-li podpis Škoda Auto, tak bych připomněl, že se stačí podívat na dramatický propad prodejů čistě elektrických automobilů a následnou korekci plánů všech evropských automobilek na urychlený přechod na totální elektromobilitu. Mají-li ještě zákazníci svobodnou volbu, chtějí mít moderní auta se spalovacími motory. Protože prodeje těch elektrických byly dosud deformovány dotační politikou. Takže mají zvítězit dotace, regulace a zákazy, tedy naprostá demontáž svobodného trhu, s tím, že naprostá většina zákazníků bude jezdit ve stále starších ojetých vozech na benzín a naftu s příslovečným efektem havanizace vozového parku? Samozřejmě se zcela opačným efektem na životní prostředí a bezpečnost?“ ptá se coby bývalý tiskový mluvčí Škody Auto.

I zástupci mladoboleslavské automobilky jsou podepsáni pod prohlášením, v němž signatáři přišli s varováním. Podle nich v případě nezachycení trendu bezemisní ekonomiky v podobě nástupu zelených technologií, elektromobility, digitalizace, úspor energie a sektorů s vyšší přidanou hodnotou může dojít k negativním dopadům na tuzemskou bilanci zahraničního obchodu a odlivu kapitálu do zemí, které vytvoří vhodnější podmínky.

Zlikvidujeme nejen energetiku, ale i celou společnost

„Volání po tom, abychom pacientovi dali ještě větší dávku léků, které mu očividně až dosud škodily, to je to, oč tu běží. 150 let je Česko továrnou Evropy s energeticky náročnou výrobou vyváženou mimochodem z více než 80 procent do ostatních 26 zemí Unie. Ty takové produkty přece potřebují. Žádná údernická zelená pětiletka to revolučně nezmění, ale jako vždy má revoluce místo evoluce šanci vše zničit,“ říká pro ParlamentníListy.cz Milan Smutný. „Vymístíme-li si výrobu energie, cementu, oceli, hliníku, umělých hnojiv a podobně za hranice EU, nejvíce pak do Číny, neznamená, že je nepotřebujeme. Naopak. A od roku 2026 si na jejich dovoz uvalíme sami sobě emisní clo,“ poukazuje na absurditu chystaných kroků.

Nepochybuje o tom, že nynější sedmiprocentní podíl zemí Evropské unie na celosvětové produkci emisí CO2 by mohl být do roku 2050 v EU skutečně revolučně sražen až na nulu. „S ohledem na dynamický rozvoj fosilních zdrojů ve většině zemí světa – Čína, Indie, Indonésie, Vietnam, Brazílie a tak dále – to klima planety ani nepostřehne. Zato zlikvidujeme naši energetiku, s ní celou ekonomiku i společnost, protože nebudou peníze na špičkové zdravotnictví, veřejné školství, infrastrukturní projekty, bezpečnost a velkorysou sociální politiku,“ konstatuje odborný mluvčí spolku Realistická energetika a ekologie.

Světlé zelené zítřky se nedostaví stejně jako ty rudé

Pikantní na informování veřejnosti v této věci je skutečnost, že zatímco v odložení projednávání tří strategických dokumentů „měl prsty“ svými články deník Blesk, jichž se Petr Fiala vylekal, nyní začíná za přijetí „lobbovat“ deník Hospodářské noviny. První je z vydavatelství patřící Danielu Křetínskému, druhý ovládá vládním stranám nakloněný Zdeněk Bakala. Dá se proto počítat s tím, že se na tomto poli ještě nějaké ty bitvy odehrají.

„Média mají klíčovou roli ve zdravé demokratické společnosti. Česká mainstreamová média v čele s veřejnoprávní Českou televizí a Českým rozhlasem jsou ovšem indoktrinována zelenou ideologií, nechtějí vnímat fakta a čísla, chtějí následovat novou víru ve ‚světlé zelené zítřky‘. Ty se stejně jako ty minulé rudé nedostaví. Proto selhávají. Všechna tištěná média a deníky bojují o přežití, viz ohlášený zánik tištěné verze Lidových novin a tvrdý úsporný program v MF Dnes, a proto na jejich obsah mají zásadní vliv inzerenti, často velké společnosti, které víceméně skrytě, někdy i pod jménem některých redaktorů, prosazují své zájmy. Jak známo, už řadu let se Zdeněk Bakala neúspěšně snaží Economii prodat,“ dodává Milan Smutný.