„Příšerná vizitka Jourové.“ Vondra žasne nad naivitou Bruselu. Řádil v EU ruský agent?

Západ a Rusko si spolu vyměnily 26 vězňů. 16 osob získal Západ, 10 Rusové. Mezi vyměněné osoby patřili novináři, političtí disidenti, podezřelí ze špionáže, počítačový hacker a podvodník či muž odsouzený za vraždu.

Rusko získalo i španělsko-ruského novináře Pavla Rubcova, známého také jako Pablo Gonzales, který byl zatčen v únoru 2022 u hranic s Ukrajinou po obvinění, že je agentem ruské rozvědky. Jde o novináře, kvůli jehož kauze v roce 2022 Evropská komise ostře tepala Polsko.

Gonzalese popisovala jako svobodného novináře, který usiloval o otevření polských hranic pro uprchlíky přicházející z Běloruska a vedle toho také psal články o posílení práv žen v Polsku a podle komise jeho zatčení ukazovalo na tlak, který někdejší vláda konzervativní strany Právo a spravedlnost vyvíjela na média.

Vondra teď komisi a především končící české eurokomisařce Věře Jourové vrátil úder. Věra Jourová měla v končící komisi na starosti boj s dezinformacemi a dodržování zásad právního státu.

RNDr. Alexandr Vondra ODS



europoslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Další příšerná vizitka práce EK pod vedením Věry Jourové. Na jedné straně ideologicky motivovaná a neférová kritika médií v Polsku či Itálii, na druhé straně naivní přebírání informací levicových NGOs, které ve výsledku hraje ve prospěch Putina,“ nešetřil Vondra ostrými slovy, do nichž zahrnul i neziskové organizace.

Navázal na vyjádření vedoucího zahraničního oddělení zpravodajství CNN Prima News Matyáše Zrna, který připomínal, že v roce 2022 Evropská komise nepochybovala, že Gonzales, nebo přesněji řečeno Rus Rubcov, je muž stojící na správné straně barikády.

„V té včerejší výměně španělského novináře Pablo Gonzalese alias Pavla Aleksejeviče Rubcova (GRU) drženého v polském vězení... Tady je report Evropské komise z roku 2022 ohledně porušování svobody médii v klerofašistickém Polsku. Ano, najdete tam celý oddíl ohledně nevinného baskického novináře Pablo Gonzalese. Gonzales/Rubcov bojoval za ‚otevřené hranice‘ pro uprchlíky a psal články podporující tzv. Stávku žen a za práva sexuálních menšin v Polsku, takže to bylo přece jasné...,“ poznamenal Zrno.

V samotném Polsku kauza výměny Gonzalese rezonuje ještě mnohem silněji.

Poslanec polského Sejmu, dolní komory parlamentu, Sebastian Jerzy Kaleta z uskupení Suverénní Polsko, konstatoval, že Gonzalesova kauza nezdiskreditovala zdaleka jen Evropskou komisi, ale zrovna tu podle jeho názoru zdiskreditovala opravdu hodně.

„Jeho případ byl jedním z důvodů pro obvinění Polska z porušování zásad právního státu ve výročních zprávách. Tato situace dokonale ilustruje, jak tyto zprávy vznikaly a jakou měly hodnotu. Levicové organizace a tehdejší opozice posílaly do Bruselu své výpovědi založené na lžích a Komise vzala vše za slovo, bez ověření (samozřejmě jsme to jako vláda neustále opravovali, ale EK samozřejmě nebrala v úvahu žádné komentáře či popření vlády. Podobně to bylo se lžemi ohledně údajných zákonů proti LGBT (to bylo téma publikace agenta GRU),“ napsal rozzlobený poslanec na sociální síti X.