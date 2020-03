„Přitáhl“ koronavir z Prahy. Veřejná zpověď pacienta, který si musel test zaplatit: 14 dní byl bez pomoci! Selhání skoro všech…

Co popsal koronavirem nakažený Marek Pleštiak veřejně na sociální síti Facebook, je šokující. Téměř dva týdny se dožadoval hygieniků a lékařů o pomoc, ti ho posílali od čerta k ďáblu. Slovní ujištění „Covid-19 nemáte“ se ukázalo mylné. Z ubikace ho stejně doslova vyhodili. Pohyboval se s horečkami mezi Prahou a Chomutovem. Musel si nakonec test zaplatit sám, ale ani to nebylo snadné. Selhání kompetentních orgánů...

Od čtvrtka je Krajskou hygienickou stanicí Ústeckého kraje potvrzen první případ nákazy nemoci Covid-19 na Chomutovsku (v tuto chvíli již dva). Mladý muž se zřejmě nakazil v Praze. Ve čtvrtek v pozdních večerních hodinách, když už se jeho stav v domácím léčení po dvou týdnech zlepšil, se rozhodl popsat, čím si musel projít, aby telefonním „diagnostikům“ vyvrátil, že neměli pravdu.

„Než jsem se vůbec dostal k testům, příznaky nemoci už prakticky odezněly a teď sedím v domácí karanténě v CV a čekám na opakované testy,“ sděluje hned v úvodu, aby rozprášil obavy lidí. Jeho status nasdílelo přes 2,5 tisíce lidí, nechybí stovky komentářů.

Jan Bursík: Zdravím, moc hezky napsáno. A hodně mě zaráží přístup institucí, které jsou kompetentní zasáhnout. Pak se nedivím, že tak rychle přibývá nakažených, když člověk, který má varovné příznaky, pomalu musí prosit, aby ho vyslechli a zdiagnostikovali. Děkuji vám za ohleduplnost k okolí a přeji brzké dobré zprávy.

Několik dní mi splývá…

Jeho vyprávění je vesměs rozhořčením nad nefunkčností kompetentních orgánů, ale začíná popisem příznaků nemoci: „První den nemoci začal pozvolna, zhruba 14 dní zpátky o víkendu – přes noc mi vyskočila teplota, jinak nic zásadního. V neděli jsem jako každý víkend, kdy se vracím na sever, pobalil věci a vracel se na ubytko do Prahy. Na ubytovně jsem prakticky okamžitě zalehl a začalo přituhovat. Další dny mi dost splývají, to byla ta asi nejméně příjemná část onemocnění. Horečky, suchý kašel, nechuť k jídlu; jídlo jsem objednával rozvozem, platil kartou a vozili mi ho – celkem dvakrát – kurýři z Dámejidlo. Do toho jsem musel remote pracovat – lambáda,“ rozkrývá zkušenost, která je celkem vleklá.

Snažil se prý spojit s hygienickou stanicí, ale linky byly prakticky pořád obsazené. Povedlo se mu dovolat zhruba po týdnu. Paní na lince mu položila dva dotazy:

1) Zda byl v uplynulých 14 dnech v některé z rizikových oblastí. 2) Zda přišel do styku s někým, u koho byla potvrzena přítomnost koronaviru.

Po dvou záporných odpovědích mu řekla, že Covid-19 s největší pravděpodobností nemá, a není proto vhodným kandidátem na testování. „Když jsem jí vyjmenoval příznaky, poradila mi, abych se o tom pobavil se svým obvodním lékařem, telefonicky. Tady si dovolím krátký komentář: Opravdu, vzhledem k počtu případů je pravděpodobnost onemocnění u jedince jako já velmi nízká – řekněme třeba v řádech desetin procent. Uvědomte si ale, že někdo tu nemoc prostě mít musí – když všechny takhle odbydete, řada nemocných se vám může volně pohybovat po městě. Já jsem to sice nedělal, ale mohl jsem, což považuji za první zásadní chybu v celém procesu,“ upozornil.

Naděžda Fuxová: Děkuji za vše, co jste napsal a hlavně přeji brzké uzdravení. Vážím si toho, že jste dokázal být tak obezřetný a hlídal vše, abyste moc lidí nenakazil. Mnoho nakažených koronavirem tohle nedokázalo, a i přes to všechno vycházeli ven, a to i bez ochrany. Nedokázali ani přiznat, že v danou dobu byli v Itálii anebo v Německu. Proto ty od světa odříznuté obce.

Z jeho slov vyplývá, že se nám po ulicích může pohybovat nespočet pacientů, kteří netuší, že mají koronavirus. „Takže ta čísla která se zveřejňují, jsou skutečně JEN čísla,“ napsala u jeho příspěvku Ivana Přibáňová, která jeho zkušenost přirovnala k videu dvou nakažených dívek, které kolovalo internetem. „Popisovaly dost podobně nezájem o provedení testů. A řada lidí se do nich pustila, že to je nesmysl, že chtějí být zajímavé. Myslela jsem, že špatně čtu,“ podotkla k tomu Přibáňová.

Blouzníte, skoro nejíte a pořád kašlete

Lékařce se Marek Pleštiak dovolal další den. „Bylo mi vysvětleno, že takto na dálku mě nemůže podrobně vyšetřit a doporučit na testování na koronavirus, na základě příznaků mi vypsala e-neschopenku a doporučila standardní domácí léčbu,“ uvádí, čím jeho snaha vlastně mohla skončit.

Nějak se s tím nechtěl spokojit: „Když máte zhruba 9 dní v kuse horečky přes 39, v noci blouzníte, skoro nejíte a pořád kašlete – nic jsem nevykašlával, nesmrkal... tak je prostě něco špatně.“

Zavolal proto na novou linku 1212. „Slečna, která mi telefon zvedla, si vyslechla moje příznaky a potvrdila mi, že opravdu odpovídají onemocnění Covid-19. Doporučila mi zavolat na linku 112 a požadovat otestování na přítomnost koronaviru. Tohle pro mě byla novinka – doteď jsem volal jenom na hygienickou stanici v Praze,“ popisoval, kam byl dál směrován.

Vytočil 112, operátorovi převyprávěl příběh a bylo mu řečeno, že oni opravdu lidi na koronavirus netestují. „Než jsem stihl říct něco dalšího, řekl, že mě zkusí přepojit na záchranku a dál už jsem se bavil jen s potutelnou melodií,“ dodává.

Anna Kudrnová: Děkuji za pohotovost z vaší strany a ohleduplné chování, štve mne ten systém, který vlastně nic neřeší, ty čekací doby a prodlevy jsou jasné a pro šíření nákazy optimální, opravdu dělají, co můžou, že... Je to smutné, v horečkách nedělat nic jiného než se snažit dovolat kamkoliv a prakticky k ničemu...

Jako kolovrátek…

Paní ze záchranky musel celý příběh opět převyprávět... „V zásadě jako jediná měla opravdový zájem mi pomoct, ale nemohla. Zapsala si moje kontaktní údaje. Podotýkám, že ji přístup hygienické stanice podle její reakce dost zaskočil,“ měl možnost někoho konečně pochválit.

Tím pro něj skončil čas telefonování. Ovšem problém – auto měl na druhém konci Prahy. Dohodl se proto s matkou, která měla doma respirátor, že mu zaveze z Chomutova do Prahy nákup a při té příležitosti ho sveze do nemocnice Na Bulovce a zpátky na ubikaci. Na Bulovce testují i bez indikace od Krajské hygienické stanice – akorát si za to člověk zaplatí tři tisíce korun.

„Situaci jsem nahlásil řediteli ubytovny a bylo mi v zásadě sděleno, že buďto opustím ubytovnu já, nebo bude muset vyklidit všech ostatních 16 pokojů. Proto jsem se dohodl s matkou, že budu pokračovat v dobrovolné karanténě v Chomutově v jejím bytě, zabalil si tašku a ubytovnu opustil. Přiznávám, že to bylo bolestně těžké rozhodnutí – doufal jsem, že budu nemoc moci plně prožít sám na ubytku, kde jsem koneckonců přečkal nejhorší příznaky,“ svěřil své další dojmy.

Barbora Mel: Respekt, že jsi s tím šel ven!! Je to bohužel stinná stránka systému, který více než selhává a přesto je kupodivu funkční natolik, abychom měli v ČR zatím mírnější průběh epidemie

Zbytečná cesta na Bulovku!

Na Bulovku dorazili po 12. hodině. Policista na místě sdělil, že už teď se na polovinu lidí nedostane řada a testy musí podstoupit jindy. Do Chomutova proto odjeli bez pořízení. „Večer ve zprávách běželo, že protáhli provozní dobu o hodinu a půl, aby se dostala řada na všechny, kteří dorazili...“ poznamenal.

Po cestě do Chomutova se pokusil ještě jednou kontaktovat hygienickou stanici v Ústí nad Labem. „Kupodivu jsem se dovolal už asi na 20. pokus – opět stejné dotazy, stejný výsledek. Našel jsem si proto kontakt na certifikovanou laboratoř v Ústí, která za úplatu prováděla odběry, a nechal se otestovat hned druhý den. To už mi odezněla většina příznaků, takže jsem se tam odvezl sám,“ popsal, jak se pracně nakonec domohl toho, aby ho někdo aspoň otestoval.

Horvi Horvisek: Klobouk dolů za tvoji vytrvalost, já bych asi nervy neudržel a posílal je po těch telefonech někam…

Pacient sám sobě diagnostikem? I plátcem

Jak již bylo v médiích oznámeno, dne 19. března se dozvěděl pozitivní výsledek testu. Najednou následovala nekonečná sada hovorů a asi hodinu pracoval na seznamu lidí, se kterými přišel do kontaktu. „A kteří – samozřejmě – celou dobu nic netušili, protože mě nikdo netestoval. U nikoho z nich se zatím – alespoň, co vím – neprojevily příznaky, což je dobrá zpráva. Zdá se (snad konečně), že tady se na nás usmálo štěstí,“ podotkl.

Jeho závěrečná myšlenka zní:

„Hrozně mě mrzí, že jsem ty lidi ohrozil. A hrozně se zlobím, že jsem jim svoji diagnózu mohl poskytnout až teď. Přeju všem těm lidem štěstí a hlavně pevný zdraví – jim a jejich blízkým, kteří jsou třeba s úměrem ke svému věku a zdravotnímu stavu v daleko větším ohrožení než já.“

V tuto chvíli mu už nic není, teplotu má prý už několik dní pod 36, občas zakašle, jí normálně a čeká do 31. března na výsledek testů: konečně je v – kompetentním orgánem nařízené – karanténě. „Musím mít dvakrát za sebou negativní výsledek, abych mohl zase vystrčit paty na vzduch,“ upřesňuje.

„Covid status“ rozprášil obavy veřejnosti

Když místní net-bublinu obletěl článek o tom, že Chomutov má první výskyt Cpvid-19, pochopil prý, že to spustilo vlnu obav. Proto šel s kůží ven.

„Většinu nemoci jsem prodělal bez vyšetření zavřený v Praze na ubytování, kde přebývám kvůli práci, a to bez jakéhokoli kontaktu s lidmi (jakási dobrovolná forma absolutní izolace, pramenící z podle mě základní sebereflexe a schopnosti vnímat příznaky onemocnění). Není proto důvod se znepokojovat, že jsem nemoc jakkoli roznášel po CV ani nikde jinde,“ ubezpečil lidi, že se nemusejí bát, že by virus nějak šířil mezi ostatní.

„Všichni se držte a chraňte svoje rodiny, pro nás všechny je to těžká zkouška,“ zní závěrečné přání.

Lidé jeho „přiznání“ kvitují s povděkem. „Jste velký frajer. To se může stát každému z nás. Moc děkuji za info a za to, že jste dokázal to lidem říct. Teď se určitě spustí i lavina hnusu od hloupých lidí – nemá cenu si toho všímat! Lidi jsou zlí. Takové jednání hygienické stanice a všech institucí by u mě mělo ještě dohru. Nenechala bych to tak. Je vidět, že jste zodpovědný chlap! Sama mám doma malého prcka a starší chronicky nemocnou maminu, a nepustím je ani na krok. Opatrujte se,“ napsala mu například Lucie Pechová.

I ostatní oceňují jeho odvahu, upřímnost a zklidnění paniky na Chomutovsku.

