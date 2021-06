„Proč neuvolníte místo jiným?“ Zkušeného Čunka dotaz na tělo nezaskočil

reklama

Anketa Vážíte si exprezidenta Václava Klause? Ano 37% Ne 30% Mé pocity k němu jsou rozporné 33% hlasovalo: 8668 lidí

Jeden z dalších dotazů se týkal toho, zda by měl soud rozhodovat v záležitostech, jako je nezákonnost plošného uzavření hospod a škol. Senátor konstatoval, že mu nic jiného nezbývá „Jak vidíte, tak bohužel musí. Vláda má vždycky tendenci si usnadnit svou roli a je pro ni vždycky jednodušší všechno zavřít. Problém jenom je, že kdyby vláda, a to nemyslím jen tato, bohužel, byla skutečně zodpovědná, tak by přemýšlela také o tom, že je to úplné uzavření drahé.“ Dle jeho názoru tak ledabylé rozhazování miliardami při současném zadlužení naše generace už rozhodně nestihne splatit.

Jiří Čunek KDU-ČSL

ANO křesťanským hodnotám

senátor Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

V dalších částech streamu odpovídal Čunek na otázky, které dominovaly v posledních dnech éteru: Co říkáte na Dominika Feriho? Co si máme představit pod pojmem legální migrace? Koukal jste na hokej, co říkáte výkonu Čechů? Padl také dotaz ohledně našeho souseda – Německa. Tazatel se ptal, zda senátor nemá pocit, že chce Německo znovu ovládnout Evropu, jen jinými prostředky, a poznamenal, že KDU-ČSL je k této zemi velmi vstřícná. Nejdelší čas Čunek věnoval vyjádření ke kauze, která s ním přímo souvisí, a tedy: „Co říkáte na rozhodnutí soudu ohledně Romů ve Vsetíně?“

Čunek sledujícím slíbil, že se k odškodnění Romů na svém facebooku ještě vyjádří. Obecně však rozhodnutí soudu vidí jako velkou ránu do spravedlnosti. „Ale především je to také velký zásah do vnímání pomoci a dobra a zla. Správného a špatného v naší společnosti. A já si myslím, že rozsudek je skutečně poplatný těm negativním věcem, které já vidím ve světě a v Evropě, a také tím pádem u nás,” dodal.

Psali jsme: Pozdní disident Hrušínský. Propaganda a patent na pravdu. Tomáš Vyoral osvěžuje paměť, kdo si tu vymýšlí lži Piráti žádají od Babiše omluvu. Jestli ne, přijde žaloba Kroupova kolegyně zaskočila Ovčáčka. Na Hradě. Zeman, je zdravý? A pak to vzalo jiný směr „Nejprve zemřel Jaroslav F., pět dní po něm syn Jiří…“ Faltýnkovým vyhrožují, prokuratura to odložila

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.