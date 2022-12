„Psychopat“. Válka na síti mezi CNN a mluvčí Zacharovovou

Mluvčí ruského prezidenta Putina Dmitrij Peskov agentuře TASS řekl, kdy jeho šéf navštíví ukrajinská území, která byla připojena k Ruské federaci. Tuto anexi svět neuznává a považuje Chersonskou i další oblasti nadále za součást svobodné Ukrajiny. Putin tam prý přesto přijede. Kdy?

„Určitě se tak stane v pravý čas, protože je to součást Ruské federace,“ řekl mluvčí Kremlu ruské státní agentuře. Anglicky mluvícím čtenářům jeho slova zprostředkovala americká zpravodajská stanice CNN.

Skutečností je, že ukrajinská území, která Rusko pokládá za své, což je Doněcká, Luhanská, Záporožská a Chersonská oblast, Ruská federace kompletně nekontroluje. U Chersonské oblasti už Ukrajinci dokázali osvobodit i západní část správního centra regionu, západní část Chersonu.

Z Ruska v těchto dnech také zaznívá, že nemá nic společného s nebezpečnými balíčky, které doputovaly už do dvanácti zemí. Na stole španělského premiéra přistála dokonce dopisová bomba. Na ukrajinských velvyslanectvích včetně velvyslanectví v Česku se objevily balíčky se zvířecíma očima.

Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba naznačil, že za posíláním těchto balíčků může stát právě Ruská federace, která se tak snaží oslabit odhodlání svobodných zemí nadále podporovat Ukrajinu.

Na otázku, kdo podle něj za dopisy stojí, Kuleba CNN odpověděl: „Cítím se v pokušení rovnou jmenovat Rusko, protože nejprve si musíte odpovědět na otázku, komu to prospívá.“ „Možná je tato teroristická odpověď ruskou odpovědí na diplomatickou hrůzu, kterou jsme Rusku na mezinárodní scéně vytvořili, a takto se snaží bojovat, zatímco skutečné diplomatické bitvy prohrávají jednu za druhou,“ dodal.

Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová tuto úvahu důrazně odmítla. CNN v reakci na toto obvinění zaslala jednoslovný komentář: „Psychopat.“

Zakladatel ruské soukromé armády wagnerovců Jevgenij Prigožin, kterému se přezdívá Putinův kuchař, také oznámil, že s balíčky nemá nic společného.

Z úřadu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v devátý měsíc ruské invaze na Ukrajinu zaznělo, že už zemřelo deset až třináct tisíc ukrajinských vojáků. Podle britské BBC toto číslo vypustil Zelenského poradce Michajlo Podoljak.

„Máme oficiální hodnocení generálního štábu, oficiální hodnocení vrchního velitele (Volodymyra Zelenského) a ta se pohybují od 10 000 do 12 500–13 000 zabitých,“ řekl v rozhovoru pro ukrajinskou televizi Channel 24. Připustil také, že počet zabitých civilistů může být značný. BBC v polovině června tohoto roku odhadla počet zabitých civilistů na 3 600, ale sama zpravodajská stanice přiznává, že dnes toto číslo může být mnohem vyšší.

V červnu Podoljak prohlásil, že na bojištích umírá 100 až 200 ukrajinských vojáků denně.

Minulý měsíc nejvyšší americký generál Mark Milley uvedl, že od začátku války bylo zabito nebo zraněno přibližně 100 000 ruských a 100 000 ukrajinských vojáků.

Ruská strana počty mrtvých a zraněných úzkostlivě tají, ale BBC tvrdí, že podle informací, které má k dispozici, od invaze 24. února bylo zabito nejméně 9 311 ruských vojáků všech hodností. Skutečný počet mrtvých může prý být více než 18 600.

A podle informací amerického Institutu pro studium války (ISW) budou počty obětí dál narůstat, protože Rusové posílají k Bachmutu nedávno mobilizované, a zdá se, že nedostatečně vycvičené vojáky. Součástí sdělení je také video z místa bojů.

In the #Donetsk direction, the #Russian occupiers have colossal losses, - ISW

The Russian army prematurely directed the insufficient concentration of mobilized personnel to #Bakhmut and Vugledar in the Donetsk region ?????? #UkraineRussianWar #Ukraine #SlavaUkrainii pic.twitter.com/oVVRWnNOiK