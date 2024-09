„Půjčky na Ukrajinu budou splácet ještě naši vnuci.“ Fiala chválil rozpočet, mezi lidmi narazil

Fiala v rozhovoru pro server E15 komentoval neúspěšná jednání s odbory o navýšení platů státních zaměstnanců. „My tu naši nabídku tři až pět procent navýšení opravdu změnit nemůžeme. Teď nejde o to, co chceme, ale opravdu nemůžeme. Ale chtěl bych to vyjasnit, jedna věc je jednání s odbory a druhá, co my sami jako vláda považujeme za nutné. A my považujeme za správné, aby se od ledna zvyšovaly platy státním zaměstnancům, protože se dlouho nezvyšovaly a dochází k růstu mezd v soukromém sektoru, a tak je správné, aby vzrostly i platy ve veřejném sektoru. To navýšení rozpočtu na mzdy bude pět procent, je to asi 20 miliard navíc, a ačkoliv je to pro státní rozpočet složité, je to rozhodnuto, a to považujeme za správné,“ vysvětloval Fiala ještě před středečním ohlášením ministra financí Zbyňka Stanjury, že po jednání odborů a hrozbě protestů státních zaměstnanců se platy ve státní sféře nakonec zvýší o osm procent.

Odbory přitom požadovaly navýšení už od září, a to plošně pro všechny státní zaměstnance. „Jenže my nemáme v mzdové rezervě nic, protože jsme například museli pomoci s platy huti Liberty Ostrava a tak dále, prostě tam už rezerva není. Tak padl návrh, zda by mohlo dojít k navýšení v rámci tarifů, my jsme se zeptali jednotlivých ministerstev a dali jsme odborům návrh na zvýšení platů o tři až pět procent v rámci těch nejnižších tarifů, to jsou ty diskutované školní kuchařky, lidé v kultuře a další. A to považuju za správné, protože nejde o plošné rozhodnutí, ale šlo by to těm nejpotřebnějším. Odbory to ale pro mě nepochopitelně odmítly, ale my nikam dál jít nemůžeme,“ prohlásil premiér a zopakoval, že k navýšení dojde určitě od 1. ledna, a to plošně.

Fotogalerie: - Petr a Ursula

Schodek rozpočtu pro příští rok by měl být podle návrhu Ministerstva financí 231 miliard korun. Opozice anebo bývalý ministr financí Miroslav Kalousek kritizují, že se rozpočet dlouhou dobu tajil a projednával za zavřenými dveřmi a odborná veřejnost se k němu nemohla vyjádřit. To ale Fiala nechápe.

„Tuhle kritiku opravdu nechápu, naopak je dobře, že se ten rozpočet zveřejnil až nyní, protože tady se v minulých letech dělalo to, že se někdy v květnu zveřejnila nějaká čísla, která ale vůbec neodpovídala realitě. Protože nemůžete sestavovat rozpočet, když neznáte makroekonomické prognózy, a ty jsou zveřejňovány někdy v půlce srpna, teprve pak má smysl bavit se o rozpočtu, protože tehdy víme, se kterými ekonomickými čísly můžeme pracovat. Však loni jsme se dostali do debaty a byli kritizováni kvůli ranému nástřelu rozpočtu z Ministerstva financí a pak jsme úplně zbytečně vedli debaty nad něčím, co nemělo žádnou relevanci,“ srovnával premiér letošek s tahanicemi, které kolem rozpočtu probíhaly minulý rok.

Jednání podle Fialy byla složitá, protože jednotlivá ministerstva požadovala desítky miliard navíc. „Bylo to složité, protože stát má obrovské výdaje, které nejsou pokryty příjmy, my máme obrovské mandatorní výdaje, které prostě musíme zaplatit, to vychází z legislativy, a také kvazimandatorní, které se v zásadě také musejí povinně vyplatit. A v minulých letech tyto výdaje strašně narostly, například na důchody, na školství a tak dále. A pak tam zbývá už jen takový malinký prostor s financemi, kde se můžeme bavit o jejich rozdělení,“ vysvětloval Fiala.

Řada těch požadavků ministerstev je podle něj samozřejmě naprosto oprávněná, ale musí se to jednoduše dát dohromady s možnostmi státního rozpočtu. „My totiž plníme náš plán, snižujeme deficit veřejných financí, který byl při našem nástupu 5 % a nyní je 2,3 %. Plníme Maastrichtská kritéria, příští rok budeme někde kolem dvou procent, což je důležité pro investory, hodnocení ekonomiky a všechno další. Díky tomu s námi není vedeno řízení Evropské komise pro rozpočtovou nekázeň a díky tomu máme dobré hodnocení ratingových agentur, protože vidí, že dáváme do pořádku veřejné finance,“ pochválil vládu její předseda.

„A mám také radost, že v tom připraveném státním rozpočtu je rekordní částka v české historii na investice. Protože investice, to je budoucnost, ať už jde o rozvoj dopravní infrastruktury, školství, výzkum, energetiku,“ připomněl premiér.

Psali jsme: „Investice? Vždyť to jde zahraničním zbrojařům.“ Schillerová trhala Stanjurův rozpočet

Fiala odmítá kritiku některých ekonomů, že plánovaný schodek 230 miliard korun v době předpokládané ekonomické prosperity je bizarní. „Já myslím, že bizarní jsou tato slova, to je naprosto bez kontextu. Jako já bych chtěl mít vyrovnaný rozpočet, ale to by se v té zemi nesmělo dít to, co se tu dělo. My jsme snížili výši toho deficitu o 200 miliard korun, přitom investujeme a neškrtíme ekonomiku. Takže posun ke konsolidaci je obrovský. Jestli si někdo myslí, že můžeme přijít do vlády a ze schodku 400 miliard ze dne na den udělat nulu, aniž ohrozíme růst a existenčně ohrozíme lidi, tak je mimo,“ dodal Fiala.

Řada posluchačů už ale Fialovi nevěří ani slovo, což dali patřičně najevo v diskusi pod článkem.

„Kecal z prodané nevěsty. Hadr!!“ uvedl jeden z komentujících.

„Ten člověk se úplně pomátl. Chocholouškova sanitka, svěrací kazajka a skotské střiky by zde byly zcela namístě,“ přidal se další.

„Tak to už je na diagnózu (blázen) regulérní,“ souhlasí jiní.

Někomu například vadí, že peníze pro Ukrajinu se našly, ačkoliv na jiné věci stát nemá. „Co to mele, že se nestydí. Hlavně nám stoupají výdaje na Ukrajinu, na to se berou půjčky, které budou splácet ještě naši vnuci,“ míní další komentující.

Fialově vládě tito lidé prorokují brzký konec vládnutí. „Ještě rok a kousek, a šup na smetiště dějin,“ doufají.

