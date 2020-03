„Radši chcípnu na koronu!“ Drsně o Číně. Ze světa i z Česka. Vážné info

Čína by se měla méně soustředit na propagandu a víc na pomáhání zasaženým zemím, míní expert na Čínu Pchej Minšin. A Spojeným státům by měla věnovat miliardu roušek. Jenže, jaké to budou roušky? V Nizozemí už je odmítají, prý nesplňují standardy. V Čechách se zase ozývá, že si Číňané objednali vítání a děkování za materiál. „To bych raději chcípl na koronu,“ ozvalo se.

Expert na Čínu Pchej Minšin v deníku Japan Times sice uznává, že drakonická opatření čínské vlády zafungovala, ale Čína si z nich nevzala ponaučení. Pchej připomíná, že když se koronavirus objevil, tak první reakcí čínské vlády bylo utajit jeho existenci a trestat ty, kdo informace zveřejňovali. A dodává, že například Singapur nebo Tchaj-wan dokázaly zastavit šíření viru i bez drastických omezení. Anketa Obstála Evropská unie jako instituce v současné ,,koronakrizi"? Ano 1% Ne 99% hlasovalo: 6507 lidí

Podle experta Čína rozjela svou propagandu a snaží se změnit narativ onemocnění Covid-19. „U nich doma to znamená vychvalovat komunistickou stranu, jak mobilizovala zemi k výhře ve válce s koronavirem. A taky rozšiřovat nadsazené, nebo dokonce zcela nepravdivé zkazky na sociálních médiích o tom, jak si západní demokracie neumí s koronavirem poradit,“ informoval.

V zahraničí pak podle Pcheje Čína vychvaluje své úspěchy v potlačení infekce jako triumf centralizace moci nad demokracií. A posílá humanitární pomoc do zemí jako Irán, Itálie nebo Filipíny. Ale pokud jde o posílení „měkké síly“ tak se prý Peking přepočítal. „Svět zdaleka není připraven zapomenout, jakou roli hrálo čínské zatajování v rozšíření viru,“ prohlašuje Pchej Minšin s tím, že Čína nemá páky na to, aby zahraniční média přesvědčila o své verzi.

Pchej dodává, že drakonické řešení ostatní země neláká vzhledem k tomu, že Čínu bude ještě hodně stát, a pokud dojde k druhotné vlně infekce, tak jeho opakování může zemi ekonomicky položit. „Pokud by to byl jediný způsob, jak zachraňovat lidské životy, tak by to obyvatelé mohli podpořit, ale jak se zdá, Hong Kong, Singapur a Tchaj-wan našly lepší rovnováhu mezi ochranou zdraví a ekonomickou aktivitou,“ teoretizuje Pchej.

Podle něho humanitární pomoc Číny neopraví její pošramocenou reputaci, i když je to lepší než nic. Ale Čína by se podle něho měla podělit o data a vědomosti, které o koronaviru nashromáždila. A také věnovat ochranné pomůcky těžce zasaženým státům. Dodává, že i před koronavirem vyráběla Čína polovinu všech chirugických roušek a nyní svoji výrobní kapacitu zdvanáctinásobila.

Pchej hovoří například o USA, kterým by Čína měla podle něho věnovat přibližně miliardu masek a milion ochranných oděvů. „To by mělo utišit spory mezi zeměmi a umožnit koordinovat – spolu s Japonskem a EU – opatření proti pandemii, včetně záchrany globálního bankovního systému,“ říká Pchej s tím, že po krizi si lidé budou pamatovat, co Čína udělala, ne to, co řekla. „Může vejít do historie jako původce nákazy nebo jako země, která ji ukončila,“ konstatoval na závěr.

Nicméně, i pomoc dodávaná Čínou nemusí její pověst napravit. Jak totiž informoval server businessinsider.com, nizozemská vláda stáhla víc jak půl milionu roušek dodaných Čínou, protože nefungují, tak jak mají. Jedná se dohromady o 600 tisíc kusů. Roušky prý nesplňují standardy protože nekryjí zcela tváře doktorů a sester a nezabraňují viru v průniku materiálem. „Když dorazily k nám do nemocnice, tak jsem je hned odmítl. Pokud ty roušky nepřiléhají, tak virus prostě pronikne. Nepoužíváme je,“ prohlásil jeden z nizozemských zdravotníků.

Dle Business Insideru není Nizozemí jediným státem, který si stěžuje na špatnou kvalitu čínského materiálu; mikrobiologové ve Španělsku prý zjistili, že čínské rychlotesty správně detekují virus jen v 30 % případů.

Čínské snahy už komentoval bývalý poradce premiéra Topolánka Martin Schmarcz. „Propaganda Číny je nechutná. Jenže už před čínským virem vyráběla polovinu všech chirurgických masek a svou produkci nyní zvedla 12x. Takže dokud také několikanásobně nezvedneme výrobu pomůcek a nebudeme soběstační, budeme prostě závislí na čínských komunistech. A zbytek EU taky,“ konstatoval.

Okolnosti čínské pomoci kritizoval v Čechách například nezávislý senátor Pavel Fischer: „Zatímco ostatní země od nich dostaly dodávky zdravotního materiálu relativně včas, nemusely u toho dělat tiskové konference, tak u nás si Čína objednala, že musíme vítat a děkovat. To je důsledek toho, že jsme přistoupili na hru, která není důstojná.“

Což komentoval producent a dramaturg Jan Jetmar: „Chcete roušky? Běžte na letiště a pokloňte se letadlu velké všemocné Číny a jejího vůdce!!! To bych raději chcípl na koronu.“

