„Řidiči jsou taky lidé“. Kandidát na primátora Nacher o ideologickém aktivismu a cyklostezkách, kde cyklistu nevidíte

„Za Nachera bude ještě líp," je na billboardu, který je k vidění v hlavním městě. Co to znamená? „Bude líp. To město, aspoň z toho mého úhlu pohledu, bude řízené lépe. Nebudu stavět jednotlivé skupiny lidí proti sobě, v aktuálním případě řidiče aut proti cyklistům. To se teď děje. Tím, že se dělají cyklopruhy, kde cyklisté moc nejezdí, kde to ohrožuje jejich zdraví, tam, kde je to naschvál, jak naštvat řidiče, vytvořit umělou kolonu, nějaký špunt a vlastně říct: Díky té koloně přejděte někam jinam,“ poznamenal Nacher.

„Víte, když byly kolony za Adriany Krnáčové, tak se to popisovalo jako amatérské řízení města. Teď, když jsou ty kolony, tak se vlastně říká – ta komunikace je, že je to vlastně inteligentní způsob, jak využít jiný druh dopravy,“ zmínil Nacher, že takhle zkrátka komunikuje vedení města.

„Cyklopruhy se podle mě dělají na místech, kde toho cyklistu téměř za ten celý den nevidíte. Pokud, tak jsou to jednotlivci. V té chvíli tam zablokujete jeden pruh, tím, že tam namalujete cyklopruh,“ řekl Nacher, což mu moderátor rozporoval, že ne všude opravdu zmizí celý jeden pruh. „Řidiči jsou také lidé,“ zmínil Nacher, jemuž podle jeho slov vadí ideologický aktivismus, který podle něj prostupuje i do politické funkce. Odmítl, že by předtím existoval politický automobilismus. „Myslím si, že to má vedle sebe koexistovat – to znamená uměle neomezovat automobilovou dopravu, rozvíjet cyklostezky, nesrovnávat Prahu s Berlínem, s Vídní... Kopcovité město srovnávat s rovinným městem prostě jakoby nedává smysl,“ sdělil Nacher.

„Nechť lidé rozhodnou, jestli je jim bližší ten koncept dát cyklopruhy všude, jenom proto, abychom byli moderní město, nebo ne. To je celé. Je to na lidech,“ dodal Nacher, že pro něj je důležité, aby se proti sobě nedávaly jednotlivé skupiny Pražanů.

„Nechci zdražovat Pražanům život,“ slíbil také Nacher. „Za současné vlády, která, aniž by to říkala dopředu, tak se všechno zdražilo. Od parkování, vodného, stočného, skoro každý rok, dokonce i v roce, kdy se snížilo DPH, tak se snížilo vodné, stočné. Svoz odpadu...“ popsal Nacher. „O sto procent se zvýšila daň z nemovitosti... Zvýšil se nájem v městských bytech. To všechno dohromady vám dává mix, že ten život v Praze je drahý,“ dodal. „Bohatá Praha neznamená bohatý každý Pražan,“ podotkl.

