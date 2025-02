„Rozbrečeli by se.“ Veselo po Lipavského vystoupení v TV

Vystoupení ministra zahraničí Jana Lipavského v České televizi nezůstalo bez povšimnutí v řadách opozice. „Když jsem se v závěru dozvěděl, že na společné evropské obraně se budeme podílet tím, že uvalíme přísnější sankce na diplomaty z Ruska, tak už jsem vážně nevěděl, jestli se mám smát nebo brečet. Nejít to na ČT, tak si budu myslet, že je to deep fake – že něco tak naivně pitomého ani on nemůže vyplodit,“ řekl Jindřich Rajchl, předseda hnutí PRO a takhle nevěřícně komentoval Lipavského vyjádření o dalším postupu české diplomacie.

„Prosím vás, ať už někde ten Kazma konečně vyskočí a řekne, že to celý narafičil on a že si z nás tady jen 3 roky dělal srandu. To by bylo asi to jediné logické vysvětlení toho, co tahle vláda zoufalých amatérů v naší zemi předvádí,“ zakončil Rajchl své vyjádření.

Česko na páté koleji? To by bylo ještě docela hezké, soudí Valeš

Anketa Který z vybraných českých europoslanců nejlépe hájí české národní zájmy? Dostálová (ANO 2011) 6% Bžoch (ANO 2011) 0% Vondra (ODS) 0% Zdechovský (KDU-ČSL) 0% Nerudová (STAN) 0% Farský (STAN) 4% Turek (Motoristé sobě) 7% Bartůšek (Přísaha) 0% Konečná (STAČILO!) 60% Dostál (STAČILO!) 3% David (SPD) 20% hlasovalo: 23415 lidí

Nepozvání Česka na schůzku evropských lídrů v Paříži podle Valeše vypovídá o skutečné důležitosti Česka v mezinárodní politice. Premiér Fiala se schůzky nezúčastnil, ačkoliv ministr zahraničí Lipavský přiznal, že o to česká strana usilovala. I na postavení české diplomacie byl Lipavský ve vstupu pro Českou televizi moderátorem Michalem Kubalem dotazován. Otázku, zda je česká diplomacie na druhé, páté či jiné koleji, odbyl slovy, že jde o kyselé poznámky. „Pátá kolej by byla ještě docela hezká. Fakta o tom svědčí dlouhodobě. Víme, že premiér Fiala byl už před dvěma lety odmítnut v řadě afrických států. Pan Lipavský před dvěma roky přesvědčoval Indii, aby zanechala nemravné spolupráce s Rusy, a tam se mu vysmáli, protože jednak od Rusů dostávají pravidelně zbraně, ale zejména čerpají levnou naftu a plyn,“ komentuje to Valeš.

Česká diplomacie si podle něj v posledních letech počínala až příliš jednostranně a vsadila všechno na jednu kartu. „To se nedělá, zvlášť, když není jisté, že ta karta bude vítězná. Diplomacie je od toho, aby měla co nejvíce želízek v ohni a co nejvíce vyjednávacích kanálů. Tím se stává zajímavou i pro ostatní,“ vysvětluje Valeš. Jako kladný příklad uvádí dlouholetou českou velvyslankyni v Libanonu, Turecku a v Sýrii, Evu Filipi, která ve svém syrském angažmá představovala jakýsi most pro Američany, Rusy, Evropany i pro samotného syrského diktátora Asada.

Nejnovější vývoj situace kolem války na Ukrajině podle Valeše pro vládu Petra Fialy nevěstí nic dobrého. „Proto byl myslím pan ministr tak rozhořčen. Pravděpodobně bude volebním lídrem koalice SPOLU v Libereckém kraji a velmi špatně se mu poslouchá, že díky němu, a je to jeho přímá osobní odpovědnost, a odpovědnost vlády, jsme se dostali na tu pátou, šestou, desátou kolej. Když bychom byli v normální zemi, tak politik odejde, protože byl neúspěšný. Stává se tak velmi lehkou kořistí pro opozici a těžko bude před voliči bojovat o mandát, protože všechno je proti němu,“ říká Valeš.

Nic nevyjednal, ale plní si sen, říká o Lipavském Holec

„Ministr zahraničí Jan Lipavský nedávno vyrazil do USA jednat o čipech, na tomhle videu ale vypadá, že potřebuje spíš nějaké čípky na uvolnění a probrání. A já mu i rozumím. On si létal za naše peníze po světě a stylizoval se do role dalšího českého ‚světového lídra‘, co Rusům hrdinně ukazuje záda. Nikde sice nic nevyjednal, ale plnil si aspoň své X – a nejspíš i tajný chlapecký sen. No a teď ti samí Rusové najednou jednají v Rijádu s Američany o Ukrajině, a Evropany včetně Lipavského tam vůbec nechtějí, protože by se tam u stolu zase rozbrečeli,“ řekl pro ParlamentníListy.cz ke slovům Jana Lipavského komentátor Petr Holec.

„A zatímco Lipavský mluví o dalších sankcích proti Rusku, které už tři roky nejvíc ničí Evropu včetně Česka, Američani už mluví o jejich rušení a obnovení vztahů s Ruskem. A logicky. Protiruská politika Západu Rusko jen spojila s Čínou a Íránem, což byla vždycky noční můra. A protože USA mají Čínu za svého hlavního strategického rivala a soupeře, který ohrožuje jejich ekonomickou, politickou i vojenskou globální hegemonii, snaží se proto nyní Rusko od Číny odtáhnout a přitáhnou ho k sobě. A Ukrajina, což je pro ni samozřejmě klasická brutální realita, je jen pěšcem na velké geopolitické šachovnici, s nímž je potřeba hnout,“ popisuje Holec dnešní situaci.