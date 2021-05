„Rusové námi budou pohrdat.“ Ale proč? Hejma zdrtil Milion chvilek

reklama

Hejma se věnoval protestům proti prezidentovi, které proběhly ve čtvrtek na Václavském náměstí. Konstatoval, že se po dlouhé době „zase objevili chvilkaři“. Prohodil, že si myslel, že se spolek rozpadl, když si Mikuláš Minář založil hnutí Lidé PRO, akorát se žádní lidé pro něho nenašli. Nicméně na pódiu byl „zbytek skvadry“, jako např. „Minářův náměstek“ Benjamin Roll, který se „vymódil do obrazu Tomáše Kluse“ a shodil dobrých 10–15 kilo a pak další kolega a kolegyně. „A začali vést ty strašný řeči,“ seznal komentátor. Anketa Bojíte se onemocnění covid-19? (Ptáme se od 4.5.2021) Bojím 28% Nebojím 72% hlasovalo: 2088 lidí

Cítil se jak na gymnáziu, na které chodil v šedesátých letech a zažil na něm rok 1968. „Já jsem jen zíral, jak u nás ve třídě z nenápadných lidí se začali klubat táboroví řečníci. Kteří měli plná ústa velkých slov a dovedli je krásně přednášet. Já jsem si říkal, kde se to ve vás, kluci, bere. Z matiky máte trojku, u řečnickýho pultíku jste na jedničku s hvězdičkou.“ Dodal, že právě tady zjistil, jak se rodí takoví řečníci, kteří nemají žádnou svou myšlenku a jen opakují, co jim někdo řekl.

A to samé se opakovalo dle Hejmy i tentokrát. „To bylo něco neuvěřitelného. Korunu tomu dala jejich mluvčí,“ prohlásil s tím, že pro Miloše Zemana žádali trest nejvyšší, tedy aby byl obviněn z velezrady. Což je zločin, za který by Zeman „seděl několik let v Haagu a umřel ve vězení“. Dodal, že tento trest pro Miloše Zemana žádají „dvacetiletí lidé, kteří vůbec nechápou, co se děje“. Dodal, že demonstranti si neuvědomují, že Miloš Zeman je na jejich straně, protože s Babišem a Hamáčkem potvrdil a schválil celý konflikt a potvrdil zprávy tajných služeb.

Dodal, že už je dokonáno a vztahy mezi Ruskem a ČR jsou na bodu mrazu, ať už se ve Vrběticích stalo cokoliv. „My můžeme zpochybňovat, prezident může zpochybňovat, kdekdo může zpochybňovat ten vrbětický příběh, ale věc už je hotová, diplomaté jsou vyhoštění, verdikt tajných služeb byl potvrzen a Miloš Zeman se toho účastnil,“ mínil komentátor. A přesto chtějí chvilkaři žalovat prezidenta z velezrady. „Kdyby ho chtěl žalovat Putin, tak bych se nedivil,“ pravil Hejma a dodal, že se Zeman zachoval státnicky.

Podle Hejmy teď budou Rusové Čechy mnohem více pohrdat, protože si pamatují, jak jim někteří nadbíhali za minulého režimu a lezli „bůhvíkam“ a teď lezou „bůhvíkam“ druhé straně a ještě nadávají na vlastního prezidenta. „Bylo to naprosto otřesný, byla to ostuda a samozřejmě to bylo v České televizi, pochopitelně to tam muselo být, protože chvilkaři, to je státotvorná činnost, svazácká úderka Bruselské pětky (ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Piráti, STAN), partička, která dostane nalajnováno pár témat a ty opakuje do bezvědomí s patřičným patosem,“ hodnotil čtvrteční řečníky.

Fotogalerie: - SPOLU na Petříně

Doplnil, že v davu to na transparentech bylo jedno sprosté slovo za druhým. „Fekálie, pohlavní orgány, atd., někdy to bylo přeložený do angličtiny, aniž by svět znal příběh Miloše Zemana a jeho Pussy Riot. Byla to ostuda a bylo to úplně trapný, bylo tam snad 10 tisíc lidí, Česká televize už říká 20 tisíc lidí, ale je to úplně jedno, protože tahle cesta nikam nevede,“ soudil komentátor.

Dále se Hejma věnoval snaze koalice SPOLU vládu odvolat. Zmínil, že nápad vládu svrhnout tady už mělo několik lidí. „I mě to napadlo, když v únoru udělali ten poslední lockdown, který mě hodně rozčílil. Napadlo to Tomia Okamuru, napadlo to Mirka Kalouska. Ale to bylo tehdá, když to ještě bylo reálné, když to šlo. Ale tentokrát, na prahu května, Petr Fiala, politolog a odborník na tyto věci usoudil, že bude nejlepší tu vládu svrhnout,“ smál se předsedovi ODS a také tomu, že by vláda, která je se svým vládnutím spokojená, vyvolala hlasování o nedůvěře. „Jenom proto, že komunisté naoko tuto vládu opustili, stáhli svou tichou podporu, protože se musí před volbami zviditelnit,“ ilustroval absurditu tohoto uvažování.

Babiš pochopitelně svou vládu svrhnout nehodlá, ale ukázalo se dle Hejmy, že shoda nepanuje ani v tzv. Bruselské pětce, protože Piráti nechtějí vyslovit nedůvěru, ale rovnou rozpustit Sněmovnu, na což je potřeba 120 hlasů, a budou předčasné volby. „Já si myslím, že předseda Bartoš musel tuhle pitomost vymejšlet hodně dlouho a vymyslel ji zcela úmyslně a promyšleně tak, aby nebyla realizovatelná. Že je to jen přihlášení se k odporu vůči vládě, ale ten návrh je tak nesmyslný, že ho nikdo nemůže brát vážně,“ uvažoval komentátor s tím, že získat 100 hlasů na vyslovení nedůvěry je reálnější. A doplnil, že ani lidovci nejsou do vyslovování nedůvěry tak nadšení.

Podle Hejmy je to jen marketingová hra a celá Bruselská pětka by vládla stejně jako Babiš, jen by okolo toho bylo víc „legrácek jako okolo Hřiba v Praze“. Hejma také spekuloval, že za touto snahou je i strach, že by přes léto mohli preference tzv. Bruselské pětky klesat a stoupat Babišovi. „To se teprv uvidí, teď se bude demoblok hádat, budou na sebe ukazovat, že ten druhý neni dost demokratickej, protože nechce svrhnout vládu, bude se vyzývat k hlasováním a bude to úplně zbytečné. Takže potud pokus o převrat, který se konat nebude,“ uzavřel téma Ondřej Hejma.

Psali jsme: Spiknutí s Rusy, natřela Němcová Hamáčka. Ale z tohohle bude tumpachová Dopady ruského útoku na Česko? Musíme se víc provázat se Západem, vyzývá Sehnal René Zavoral, Petr Dvořák: Návrh KSČM je další z mnoha pokusů o okleštění nezávislosti ČT a ČRo Židovské obce, rektoři, televizní svaz, herci. Všichni proti dovolbě Rady ČT

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.