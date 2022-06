„Ruští patolízalové. Strašidelný.“ Vymětalíková z ČT „poblila“ Srbsko

reklama

Anketa Je zákrok Fialovy vlády proti cenám energií dostatečný? Ano 0% Ne 99% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 18535 lidí

„Jenomže co to udělalo se Srbskem? Jsou na x generací dopředu ruskýma patolízalama, nenávidí všechno evropský, americký, liberální,“ zareagovala na jeho myšlenky právě redaktorka ČT Vymětalíková a pokračovala.

„Stačí si zajet do Srbska a zeptat se na to, je to strašidelný. U takovýho pidistátečku se to snese. Udělat si takový problém s tak velkou zemí… no nevím,“ naznačila zřejmě, že bombardování Srbska se vzhledem k jeho velikosti dá akceptovat, ale vojenský zásah proti Rusku je věc jiná.

„Ale ten problém v Rusku už dávno je. Už dávno nás nenávidí a válčí s námi. Celé ty roky. Proč kvůli tomu obětováváme civilisty na Ukrajině? Anebo, ať je to jen nepřímá podpora, ale ať je účinná. A ne, že tohle a tamto nesmíme, ať se Putin nenaštve. To mě točí,“ nedal se její partner v této diskusi a naznačil, že by uvítal větší zapojení NATO do ukrajinského konfliktu.

„Není pravda, že nás nenávidí. Dokonce nás mají rádi (Čechy) a hlásí se k nám. Akorát nás zároveň berou jako podřízený národ a nevidí v tomhle typu kamarádství rozpor. U nich válka není, u někoho v kebuli se dokonce neděje ani nic na Ukrajině. Kdyby tam někdo vpadl, to by byla jiná,“ odpověděla redaktorka evidentně se znalostí ruské mentality a jejich postoje k lidem z bývalého socialistického bloku.

Jenomže co to udělalo se Srbskem? Jsou na x generací dopředu ruskýma patolízalama, nenávidí všechno evropský, americký, liberální. Stačí si zajet do Srbska a zeptat se na to, je to strašidelný. U takovýho pidistátečku se to snese. Udělat si takový problém s tak velkou zemí… no nevím — Darina (@darina_vymetali) June 26, 2022

Není pravda, že nás nenávidí. Dokonce nás mají rádi (Čechy) a hlásí se k nám. Akorát nás zároveň berou jako podřízený národ a nevidí v tomhle typu kamarádství rozpor.U nich válka není, u někoho v kebuli se dokonce neděje ani nic na Ukrajině. Kdyby tam někdo vpadl,to by byla jiná. — Darina (@darina_vymetali) June 26, 2022

„Tak já nepsal nic o vpádu. Ale to je podružné. S tím Srbskem máš pravdu, ale tehdy šlo o zastavení genocidy, a to se povedlo. Jestli jsou z toho někteří Srbové ublížení, není tak důležité, hlavní je, že čistky skončily a zabránilo se dalším obětem civilistů,“ reagoval Pelikán s poněkud svérázným poukazem na srbské oběti bombardování.

„Nevím, a srovnávat bych si nedovolila. Tehdejší rozhodnutí NATO nejspíš ovlivnilo i to, co se dělo předtím v Bosně a Hercegovině. A jestli nás Srbové nemají rádi, je jen jejich problém a neochota jejich vedení akceptovat druhé,“ měla jasno Vymětalíková.

Dále v diskusi pak zmínila i svoji pomoc Ukrajincům, že posílá peníze na zbrojení a také případné bombardování. „A nikde jsem nepsala, že nemůžeme pomáhat. Sama jsem ubytovala pět Ukrajinek a na zbrojení posílám tisíce. Dokonce ani nepíšu, že nesmíme bombardovat. Jen že je třeba vzít v potaz následky.“

Jako že se může vyrobit mnohem fatálnější celosvětový konflikt. A nikde jsem nepsala, že nemůžeme pomáhat. Sama jsem ubytovala pět Ukrajinek a na zbrojení posílám tisíce. Dokonce ani nepíšu, že nesmíme bombardovat. Jen že je třeba vzít v potaz následky. — Darina (@darina_vymetali) June 26, 2022

Pro úplnost dodejme, že bombardování Bělehradu tehdy podpořili za českou stranu, třeba Václav Havel, Pavel Rychetský, Petr Nečas, Jan Zahradil či Jan Ruml nebo Michal Lobkowicz. Ten zároveň odsoudil nesouhlasné stanovisko některých českých politiků s bombardováním Jugoslávie. „Ve chvíli, kdy se NATO rozhodlo zasáhnout, je prostě povinností všech politiků držet basu a kromě postkomunistů a fašistů v Evropě také všichni basu drží.“

Psali jsme: Rusové měli ostřelovat školu. Šedesát lidí pod troskami, nejspíš zahynuli, říká šéf oblasti Srbský prezident pro PL: Nejsme blázni. Vyčítají nám Čínu, sami s ní obchodují. Zeman vstoupí do učebnic To až uvidí Srbsko: Zeman se omluvil a lezou ven věci Hanba Havlovi, fuj! znělo poblíž Sněmovny. Na dav dohlížel Foldyna

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama