„S Pavlem Šafrem to šlehne!“ Příznivci Miloše Zemana, zbystřete. Prý bude veselo

Plesl se tak ve svém komentáři zřejmě věnuje udílení státních vyznamenání, která mají z rukou prezidenta Miloše Zemana mimo jiné dostat: hudebník Michal David, ekonom Pavol Krúpa, tenista Radek Štěpánek, sportovkyně Ester Ledecká či herec Jiří Krampol. Jeho jméno včera zveřejnil server Expres.cz.

„Se Šafrem to v neděli sekne. Bohužel, nemůžeme ani naznačovat...“ poznamenal Plesl.

Plesl se pak také vyjádřil ke zpravodajství České televize, které dle svých slov miluje. „Třeba teď o mostu z Číny do Hákáče. Takže je to především ‚chapadlo‘ Pekingu, ‚most smrti‘ a ekologická katastrofa. To je fajn, že mi Česká televize umí správně politicky interpretovat i dopravní megastavby. Já už se bál, že je to jen 55 km dlouhej most, kterej bychom v Česku nepostavili ani za 300 let,“ uvedl Plesl.

„A perlička uprostřed reportáže: Podobně obyvatelé Hákáče vnímají i super rychlé vlaky. Jo, ty vlaky, který jezděj 300 kiláků v hodině, o čemž si můžeme nechat jen zdát. Je to jak za bolševika. V Americe možná mají televize a pračky, ale u nás mohou ženy odložit dítě do státních jeslí a jít do výroby. A ta redaktorka se u toho tváří jak Marie Kabrhelová,“ sdělil dále v diskusi Plesl.

