„S tím jděte do prd*le.“ Dusno před demonstrací. Poučení, co se má udělat

Ve středu se odehraje další demonstrace proti vládě Petra Fialy na Václavském náměstí. Ovšem její organizátoři se zřejmě stihli rozkmotřit s hnutím SPD. Europoslanec Ivan David se opřel jak do organizátorů Vrábela a Havla, tak do předsedy strany PRO Jindřicha Rajchla. „SPD má organizaci, program, jasná stanoviska, zkušenost s prací v Parlamentu. Nepotřebujeme dvojici Havel–Vrábel. Jediné, co mohou, je puknout vzteky,“ pravil. Ovšem sociolog Petr Hampl tyto rozbroje odsoudil a režisér David Martínek je považuje za ukázku toho, že skutečná práce alternativní strany ještě čeká.

Zanedlouho se bude konat další demonstrace proti vládě Petra Fialy, opět na Václavském náměstí. Nicméně krátce před ní vyvstal spor mezi organizátory a hnutím SPD. Svolavatelé demonstrace Havel a Vrábel nejsou po chuti například europoslanci SPD Ivanu Davidovi. Vyjádřil se proti nim na sociálních sítích v sobotu.

David přirovnává demonstraci ze třetího září k podobným akcím Milionu chvilek pro demokracii, zejména proto, že organizátoři dle něho využili frustrace lidí, kteří se chtěli vyjádřit. Vrábela a Havla označuje za „neznámé manipulátory“. A prohlásil: „Bylo to chytré a nemravné. Chytré proto, že bylo jasné, že lidé přijdou, a po prázdninách nebylo dřívějšího termínu. Nemravné proto, že kromě radikálních řečí neměli a nemají svolavatelé co nabídnout. Žádný program, žádnou organizaci, žádný reálný vliv kromě iluze lidí, že když se jich na Václaváku sejde hodně, vláda padne.“

Motivy svolavatelů Ivan David nezná, ale je podezřívavý. „Není jasné, jestli Havel a Vrábel pracují pro PRO, nově vzniklou stranu JUDr. Jindřicha Rajchla, nebo tento šíbr dříve pracující pro nechvalně známý Český fotbalový svaz jen využil situace,“ říká.

Pokud jde o spojování sil, europoslanec míní, že nejvíce o něm hovoří představitelé „podměrečných uskupení“. A namítá: „Jenže přece vznikají právě proto, že se připojit nechtějí. Za některými stojí naivní ambice věčných amatérů, za jinými vlivné skupiny, které mají právě opačný zájem – sebrat hlasy stranám, které je mají, a proto jsou v Parlamentu.“

„Na demonstraci 3. září jsem nebyl pozván, ačkoli jsem slyšel z rádia, že tam budu, že mě pozvali. Podobně je to s dalšími reprezentanty SPD, strany vzbuzující závist podměrečných, kteří se nikdy nespojí, protože nechtějí. Nebo se záměrně odpojili jako Volný, a dopadnou jako jeho Volný blok. Že bude shromáždění na Václaváku označeno za rejdy proruských živlů, a v davu budou jako vždy provokatéři, to bylo předem jasné. Je jisté, že pokud by se na tribuně objevili představitelé SPD, byli by před volbami označeni za extrémistické živly a o podměrečných by se nemluvilo. Děkujeme, nechceme. Ostatně o vystoupení zástupců SPD měli pořadatelé aktivní nezájem, takže předsedkyni Trikolory Zuzaně Majerové nebylo ani dovoleno přečíst projev poslance SPD Jiřího Kobzy. Pořadatelé ovšem tvrdili, že jim ve vystoupení nebránili. Délku a pořadí vystoupení měli jistě připravené,“ vysvětlil svou neúčast na akci.

Co se týče Jindřicha Rajchla, předsedy strany PRO, tak Ivana Davida zaujala některá jeho prohlášení, např. že by poslanci neměli být placeni. „Protože pak budou v politice jen lidé bohatí, kteří prý nepotřebují krást. V diskusi byl za tuto hloupou úvahu chválen, politici jsou nenáviděni, zejména pokud média pracují na jejich dehonestaci a nemají předplacený PR. Jenže bohatí jsou často bohatí proto, že nakradli – včetně politických šíbrů. Rajchl tak propaguje oligarchii ukrajinského typu – strany v majetku oligarchů s placenými nosiči vody,“ tvrdí David. Také kritizuje Rajchla za to, že si údajně nepřečetl jednací řád Sněmovny a navrhoval, aby si SPD udělalo ze všech členů místopředsedy kvůli přednostnímu právu.

Na závěr si David postěžoval na konkrétní spor s Vrábelem a Havlem: „Další demonstrace byla ohlášena na 28. 9., asi proto, aby vláda mezi tím měla ‚klid na práci‘. Svolavatelé slibovali shromáždění ve všech krajských a dalších městech. Jenže sliby – chyby, nemají na to lidi, a tak vymysleli, že na náměstích budou jen velkoplošné obrazovky, kam se budou přenášet projevy z Václaváku, lid to bude pozorovat se stejným nadšením jako fotbalové zápasy. Za tím účelem byl také Vrábelem osloven Jiří Medula, o němž asi pořadatelé nevěděli, že je členem SPD. Jiří Medula tedy zajistil zábor prostranství v Ostravě, zajistil propagaci a samozřejmě chtěl dát prostor k veřejnému vyjádření také představitelům SPD. A tu se dvojice Havel–Vrábel definitivně odhalila. My máme monopol! Občané jsou naši statisté v našich představeních! Vystoupení SPD? Nikdy! Všechno je to naše! Zakazujeme! Jenže zábor zajistil Jiří Medula. Máme snad také právo se veřejně vyjádřit.“

A prohlásil: „Shromáždění mnoha lidí na významných místech vlády neustavuje ani nepokládá. Ukrajinizace v ČR ještě nepostoupila k Majdanu, kde by bylo oprávněného hněvu a očekávání využito k nastolení diktatury, která by se občanů už na nic neptala. Hitler také vzešel z vůle poválečnou bídou frustrovaného lidu. SPD má organizaci, program, jasná stanoviska, zkušenost s prací v Parlamentu. Nepotřebujeme dvojici Havel–Vrábel. Jediné, co mohou, je puknout vzteky.“

O den později se vyjádřil sociolog Petr Hampl, který se dříve angažoval v Bloku proti islámu a také Alternativě pro Česko. Ten tuto „žabomyší válku“ odsoudil slovy: „Pánové, jděte s tím do prdele.“

„Na manifestaci v Ostravě bych jel moc rád, protože bych pokládal za velikou čest zase stát po boku lidí jako David Bohbot nebo Ivan David. Zvláště když se tam neúčastní žádný exot, kvůli kterému bych byl ještě roky předmětem posměchu. Mám ale doma povinnosti, kvůli kterým se do Ostravy nedostanu. Snad příště,“ vyjasnil situaci ohledně své neúčasti na setkání.

„A k poznámkám, že je to či ono spojeno s SPD. No a co! Pro mne v tuto chvíli existují jen dvě opoziční strany – ANO a SPD. Pak tu jsou nějaké skupiny, které se snaží uloupnout pár procent a získat státní příspěvek. Může se mi na SPD tisíc věcí nelíbit a můžu je dokonce odsuzovat, ale nikdo jiný tady není,“ dodal a pokračoval: „Až bude za těmi ostatními srovnatelná práce, až jim bude fungovat celostátní síť buněk nebo až budou mít vlastní tisk nebo vlastní školicí systém, pak bude jiná situace. Ale tam ještě nejsme.“ Doplnil, že akceschopná teď není ani KSČM.

O poznání delší úvahu o demonstracích sepsal režisér David Martínek. Ten podporuje demonstrace a vládu považuje za mizernou. „Od prvopočátku, až jsem fakt vyděšený, co všechno stihli za tu krátkou dobu napáchat a podělat. Souhlasím s tím, aby se demonstrace staly jednou z forem, jak se této vlády zbavit,“ praví režisér.

Chválí organizátory Vrábela a Havla, že na demonstraci dali prostor všem, i když s některými Martínek hrubě nesouhlasí, a také že byla hojná účast. „Přičítám to ale faktu, že lidé chtěli vyjádřit svou nespokojenost s touto vládou. Zcela určitě ale nepřišli vyjádřit politickou podporu Vrábelovi a Havlovi,“ poznamenal.

Demonstrace ovšem prý pomohou pouze částečně. „Demonstrace mají iniciační sílu. Viditelně vyjadřují nespokojenost lidí. Ale pak musí nastoupit něco jiného. To něco jiného je cesta parlamentního vývoje a pravidel. Nikdy nebudu souhlasit s neparlamentním vývojem,“ říká Martínek a dává za pravdu Ivanu Davidovi, že vzniká „aktivistická úderka“ podobná Milionu chvilek, která bude chtít „vládu odborníků“. „Kde? Na stadionu? Na demonstraci? A bude si nechávat schvalovat rezoluce od demonstrantů? Jako Kličko v roce 2014 na Majdanu?“ ptá se režisér a poukazuje, že o organizátorech nic neví. „Co mě teda dost silně odrazuje, tak vzájemně nesmiřitelná reakce a obviňování, kdo komu ukradl logo a demonstraci,“ dodává s tím, že je celkem klasické, že se takováto scéna začne rozpadat po první akci kvůli náhodné struktuře.

Vznik stran, jako je PRO, je dle Martínka v pořádku. „To je regulérní cesta. Parlamentní. Nemám proti tomu zase vůbec nic. Naopak. Myslím si, že dojde, dříve, či později ke konsolidaci nové pravice, kde jádrem bude buď SPD, nebo některá z těch mladších stran,“ říká.

Nicméně namítá: „Pokud se dobře dívám, tak Rajchl osciluje kolem Svobodných, což je ultrapravice, s 1,5% volebním potenciálem. Něco, co lidé nechtějí. SPD si stojí na svém. Trikolora jde cestou spolupráce. Vzájemně se hašteří. Nevím, jak se z tohodle klubka vygeneruje fungující pravicová formace.“ Konsolidaci dle Martínka potřebuje i levice, která by měla zastupovat dělníky. „My zde máme špatně nastavené prostředí. Elektorát, který má zastupovat soc. dem a komunisté zastupují středové strany. Nebo SPD, což je pravice. Je to chaos,“ stýská si.

Co Martínek požaduje, je skutečná práce, nikoliv jen floskule ve volebním programu. „Projekt, který jasně vedle sebe staví, téma, rozpočet, personálie, evidentní přínos pro stát a společnost. Vyjádřený nejlépe ekonomickými měřítky. Žádné krasoduché veršovánky v elaborátu nazvaném volební program. Ale data, čísla a postup. Pro stát, instituce, právo, reglement. Průmysl. Zemědělství. Školství. Armádu. Dopravu. Místní rozvoj. Vnitro. Zahraniční věci. Životní prostředí. Kulturu,“ vyjmenovává.

A usuzuje, že takový projekt ovšem vyžaduje práci a námahu a alternativní scéně chybí. „Dělá se to dlouho, pečlivě, testuje se, řeší se modely, komparuje se zahraničními zkušenostmi, jezdí se ven. Pomalu, trpělivě se hovoří s kandidáty, kteří se navzájem znají a jsou schopni se zastoupit. Pokračovat. Neroste to z kvasu ulice a demonstrací, ale jako pečlivá, funkční, projektově řízená činnost, na konci které existuje jasně daný plán, u něhož lze předpokládat, že jej lidé podpoří ve volbách. Protože jim dává jasný, exaktní, ekonomický, politický i lidský smysl.“

„Budu podporovat v ý h r a d n ě ty, kteří jsou takovéto práce a služby schopni. Jinak ne, v žádném případě. Nepotřebujeme další falešné proroky, kteří jen přivedou společnost k okraji srázu. Tolik k chystaným demonstracím,“ shrnul svůj postoj režisér David Martínek.

