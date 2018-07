„Šabatová bude mokrá blahem a Monsport v ČT vláčen bahnem.“ Doktor Macek nabídl klientům trpícím v kauze H-System originální řešení jejich problému

26. 7. 2018 17:25

Doktor Miroslav Macek nadále glosuje to, co kolem sebe vidí. A ani jeho nenechala v klidu kauza asi šedesáti klientů zkrachovalého H-Systemu, kterým Nejvyšší soud nařídil vystěhovat se z domů, které si svépomocí dostavěli. Mnozí z nich jsou v důchodovém věku a nemají kam jít. Nelze vyloučit ani to, že se z nich stanou bezdomovci. Miroslav Macek však v nadsázce klientům nabídl řešení jejich problémů.