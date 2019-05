„Šaría je moudrá. V Česku je populismus, v Anglii jsem jako doma.“ Xaver Veselý jen koukal na muslima Abbase. Šlo i o homosexualitu

Na úvod je nutné uvést, co o Muslimské unii řekl předseda Ústředí muslimských obcí Muneeb Hassan Alrawi v iDNES: „Muslimská unie představuje samotného pana Abbase, byl vždycky takovým samotářem, chtěl mít jediné hlavní slovo. Nevím, kolik lidí má kolem sebe, ale možná by se to dalo spočítat na prstech. Jediná uznaná organizace je Ústředí muslimských obcí.“ Abbas se stal notoricky známým obhajobou práva šaría, vystoupil například v pořadu Hyde Park na ČT. Pochází ze Súdánu. Anketa Která ze stran tvořící (či podporující) vládu razí nejrozumnější politiku? ANO 63% ČSSD 2% KSČM 18% Všechny jsou špatné! 17% hlasovalo: 3212 lidí

Dle Abbase se muslimům v Čechách žije dobře, ovšem složitě. „Populismus je velký problém. Já jsem teďka byl v Anglii. Obrovský, diametrální rozdíl. Když jsem tam byl poprvé, byl jsem trochu šokován, pětkrát jsem byl v taxi a pokaždé mi řekli: ‚Dobrý den, bratře; Salam alejkum, bratře.‘ Obchody, celé ulice všude pákistánské, mešity všude, člověk se cítí jako doma.“ A dodal, že v Čechách má pocit, že je podezřelý, že se na něj lidé dívají „zvláštně“. Podle něj je situace horší než před třiceti lety, kdy do Československa přišel.

Veselý pak položil otázku, co za toto zhoršení stavu může. „Chci vědět, zda je ten problém v nás nebo ve vás?“ tázal se předsedy Muslimské unie. Abbas začal tím, že Češi, kteří se vrátili z ciziny, jsou vůči němu mnohem otevřenější a přátelštější. Odpor k muslimům přirovnal k odporu k Němcům či k Rusům či ještě dříve k odporu proti Rakousku-Uhersku. „Když to takhle vrátíte několik set let, tak cizinec byl něco nepozitivního. A možná z toho je ten stav, že, když Češi zůstanou v Čechách a necestují ven, tak mají v genech tu obavu z cizinců,“ mínil Abbas.

Fotogalerie: - "Žluťáci" na Trocadéru

Moderátor se potom dotázal, zda je dobře, že v Anglii jsou všude mešity. „To je přirozený. V celém světě je více náboženství. Je to přirozené, aby se lidé míchali, cestovali. Vy jste tu také nebyli od začátku lidstva, vy jste také přišli při stěhování národů z části severního Íránu, nebo jste mohli být na Kavkaze, tak to je přirozené,“ vysvětloval předseda Muslimské unie svůj postoj.

Další dotaz směřoval na jeho výrok v časopise Týden, že považuje právo šaría za moudré. Abbas k tomu uvedl příklad, který četl na internetu od postarší Češky, která si stěžovala, že nemůže najít manžela a prý psala, že by raději žila ve společnosti, kde je mnohoženství. Veselý pak konfrontoval Abbase s problematickými částmi práva šaría jako kamenování za nevěru či povinné zahalování a nevycházení z domu bez mužského doprovodu. Abbas argumentoval, že podobné věci se nacházejí částečně i v křesťanství i v judaismu. „Ježíš říkal, kdo z vás je bez viny, ať hodí kamenem, tak to je ono,“ řekl. Veselý namítl, že se odvolává na něco, co v arabských zemích nefunguje. Abbas dodal, že to také nefunguje v arabských zemích, myslel zřejmě kamenování.

Moderátor Luboš Xaver Veselý

Abbas pak odpověděl obecněji, že se míchají tradice různých zemí s náboženskými. Mnoho lidí si podle něj myslí, že burka je islámská, nicméně prý viděl židovské ženy zahalené v židovské obdobě burky. „Jsou křesťané v Iráku, kteří také nosí burku, tak to je ta tradice. Možná, kdybyste se vrátil v historii Japonska nebo Číny, tak najdete podobné věci, které nejsou ani spojené s islámem.“ Islám dle něj nezakazuje, aby ženy vycházely ven. V čase proroka prý ženy pomáhaly na bojišti jako zdravotní sestry nebo byly obchodnicemi, takže dle Abbase přisuzují někteří lidé islámu tradice, které s ním nesouvisí. Veselý mu pak ještě předhodil status ženy například při soudních řízeních, kdy je prý svědectví ženy méně hodnotné. Což předseda Muslimské unie zdůvodňoval hormony a měsíčním cyklem a také tím, že dříve měly ženy méně zkušeností, nehledě na to, že se údajně tento verš v Koránu týká hlavně obchodu a půjček a svědectví spojených s nimi.

Dle Abbase není šaría nebezpečná. „V Polsku zakázali trest smrti. A já jsem četl článek ve 100+1, že se vraždy zvýšily o 75% a spousta lidí začala přemýšlet o tom, že by to mělo být vráceno. My jako lidé můžeme uvažovat o takových blaholibých představách, o kterých si myslíme, že by byly pro lidi lepší, ale Bůh, když dělal zákony, tak viděl, jací jsme a co je pro nás lepší,“ mínil Abbas. Jako další příklad moudrosti šaríi přidal příklad, kdy jedna žena dala své dvě děti, chlapce a dívku, k adopci, načež se sourozenci v dospělosti setkali a vzali se. Abbas moudrost šaríi v tomto příkladu spatřuje v tom, že ačkoliv islám dovoluje opatrovnictví, nepovoluje změnu jména, takže by sourozenci věděli o svém vztahu.

Veselý na předsedu vyrukoval s tím, že v šaríe je zakázaná západní hudba a televize, protože je to dílo Satanovo. Což Abbas popřel, že by byla pravda. Prý je spor mezi učenci, zda je šaríou zakázaná hudba, přičemž někteří se kloní k tomu, že nikoliv. Takže se jedná především o otázku vkusu.

Předseda Muslimské unie Mohamed Abbas

Moderátor pak stočil debatu na homosexualitu, za kterou je v některých zemích i trest smrti. „Já myslím, že homosexualita je něco, co je zakázáno právem. A je to nebezpečné pro společnost, to je můj názor. Že Bůh, když stvořil muže a ženu, tak je stvořil, aby se lidé rozmnožovali,“ řekl Abbas s tím, že homosexuálové se rozmnožovat nemohou, což může vést až k zániku společnosti. Veselý argumentoval, zda je tedy také nebezpečný neplodný heterosexuál, což Abbas tvrdil, že ne. „ Bůh mu nedal děti,“ řekl, ale Veselý se ozval, že Bůh také udělal někoho homosexuálem. Bůh spal v tu chvilku, nebo co se stalo?“ vyzvídal moderátor. Podle Abbase je to otázka výběru, homosexuálové jsou prý tak orientováni kvůli svému životnímu příběhu a v nějaké chvíli si homosexualitu vybrali. Ale dodal, že je to jen jeho názor, nicméně se smíchem poznamenal, že dotyčný si vždy může vybrat, zda bude spát se ženami nebo s muži. Veselý mu doporučil, aby se zeptal lékařů nebo vědců, kteří mu údajně řeknou, že o sexualitě se rozhoduje už v prenatálním stádiu. Abbas nesouhlasil. Homosexualita je dle něj jedna ze zkoušek, které musí člověk čelit.

Celý rozhovor ZDE

