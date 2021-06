„Sevření zadku na večírku, incident v kupé. Ne, neřekla jsem si o to!“ Známá reportérka ČT a bývalá miss promluvila

reklama

Obtěžování žen je pro novinářku Bartošovou jedním z mála témat, ke kterému má potřebu se veřejné vyjadřovat, dostat jej hlouběji do povědomí české společnosti a změnit pohled na tuto problematiku.

„Je málo témat, která ve mně rezonují natolik, že mám potřebu se k nim veřejně vyjadřovat. Tady jsem tu potřebu měla. Je to osobní a intimní, jinak to nemělo smysl. Budu ráda, když tomu – a hlavně tématu – budete věnovat čas,“ předeslala na svém twitteru ke svému článku pro server Aktuálně.

V něm se rozepisuje, že slovnímu obtěžování se sexuálním podtextem dnes a denně čelí nejen na sociálních sítích, ale i v pracovním prostředí České televize, například ze strany politiků.

„Jak sexy drží ten mikrofon.“ „No jo, Lindička, ta rouška je na ní moc sexy.“ „Dejte tam Lindu, ať se máme na co koukat (oblizující se emotikon).“ „Lindo, proč nosíte v té televizi oblečení jak babka, taková hezká holka, proč neukážete víc?“... Cituje Bartošová zprávy, které vídá na svém twitteru.

Muži jí zasílají i obrázky, které pořizují během jejího televizního moderování, kde se zaměřují na nejrůznější partie. Do zpráv tak dostává například přiblížené fotografie svých prsou v televizních šatech, nohou v sukni u zpravodajského stolku, svého pozadí z profilu, když stojí ve studiu.

Zmínila, že se setkává i s narážkami ze strany českých politiků, a sice chvíli před společným rozhovorem. „Jsou to pokusy politiků navodit falešné teplíčko před rozhovorem komentáři mého vzhledu: ‚Teda, dnes to bude kráska a zvíře.‘‚„U vás je ta rouška škoda‘,“ dala za příklad s tím, že „by byla ráda, aby tato černá díra oplzlosti zmizela“.

Je si vědoma, že jako veřejně známá osobnost se podobným narážkám a situacím jen těžko vyvaruje. Jak to přijmout jí radil i její terapeut. „Musela bych zmizet z internetu a nepoužívat ani e-mail. Dřív jsem si to všechno ukládala, popřípadě v rámci sobě naordinované terapie sdílela na svých sociálních sítích. Teď – po opravdové terapii – už to spíš rovnou mažu. Nejsem ale tak daleko, abych to vůbec nečetla,“ připustila.

Fotogalerie: - S.O.S. Česká televize

Zažila však obtěžování i v daleko větších rozměrech, v podobě fyzického kontaktu. „Jenže co smazat nejde, je ten život venku. Sevření zadku nebo jiných intimních partií na večírku (ne, neřekla jsem si o to, ničím). Snaha neznámého muže s rukou v kalhotách zamknout se se mnou a mou kamarádkou v kupé (díky bohu za omšelost Českých drah a vagony s nefunkčními zámky), lačné pohledy na mé třináctileté tělo od mužských rodinných známých nebo prostě mužů obecně, catcalling (pokřikování a obtěžování) na ulici mnohotisíckrát. Ale hlavně – neustálý pocit méněcennosti. Přístupnosti bez optání,“ popsala své vlastní zkušenosti.

Tyto zkušenosti však zdaleka nejsou jen její, jdou napříč obory, napříč kolektivy. „Vím to od žen mně blízkých nebo od těch, které mi kdy v reakci na mnou sdílené zážitky napsaly – studentky nejrůznějších českých fakult, mladé doktorky, umělkyně,“ uvedla, že je velmi vzácné najít ženu, která podobnou zkušenost nemá.

Česká společnost je podle ní ve svých kořenech bohužel stále konzervativní. „Takže pokud ženy budou původce podobných komentářů konfrontovat – slušně, věcně, občas ironicky –, bude k nám přistupováno jinak než k mužům. Když jsem se ohradila proti jeho nevhodné poznámce (v pracovním prostředí), bylo mi odpovězeno: ‚Ajéje, tak už to z Ameriky dorazilo k nám.‘ Tohle mi nedávno řekl jeden muž,“ pokračuje Bartošová.

„Téma sexuálního obtěžování a nevhodných a zraňujících invektiv je hluboce veřejnoprávní, proto jsem se ostatně i já rozhodla přispět do debaty. Je o respektu, o debatě, o snaze napravit zpátečnické zvyklosti, věcí se musí pohnout,“ shrnuje poté s tím, že cestou je přenastavovat zažité vzorce, nebanalizovat citlivost druhých: „Když budeme ctít presumpci neviny, ale i bolesti a svědectví těch, kdo se rozhodli promluvit.“

Pro upřesnění pak k článku ještě na svém twitteru dodala: „Není to o slušných komplimentech, proti nim absolutně nic nemám – nemělo to být primárně o mně, měl to být prostě příspěvek do důležité debaty – ano, byla jsem před deseti lety v miss, ne, není to bianco šek k obtěžování – máme na čem pracovat,“ napsala závěrem reportérka České televize Linda Bartošová.

