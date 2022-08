„Slovenská armáda má 17 tanků, my jich máme 34, Bulhaři 20...“ Analytik v ČT počítal. Došel k tomu, že je potřeba zastavit Putina

reklama

„Na Ukrajině je demokratická vláda, která si potřebuje udržet nějakou legitimitu v očích svého obyvatelstva, tak já si neumím představit, že by prezident Zelenskyj přes všechno renomé, přes všechnu pověst, kterou si získal za tu válku, neumím si představit, že by svým voličům předložil nějaké mírové uspořádání s Moskvou, Kremlem, které by nezahrnovalo minimálně návrat k hranicím z roku 2014. To si neumím představit, to by bylo pro ukrajinskou veřejnost zcela neskousnutelné,“ dodal.

„Pokud Západ udrží svoji jednotu, pokud udržíme podporu Ukrajině alespoň v té míře, jak ji v současné době poskytujeme – podpora je ne dostatečná, nebo rozhodně není taková, jakou by si Ukrajina zasloužila, ale pokud ji udržíme alespoň na této úrovni, tak si umím představit i to, že se Krym vrátí, respektive, že ho Rusové vyklidí,“ podotkl také Votápek.

„Rusové si z prestižních důvodů nemohou dovolit přiznat, že to byl ukrajinský útok, tudíž tvrdí, že někdo kouřil tam, kde neměl. Obdobně jako na křižníku Moskva. Je to strašný zlozvyk, to kouření v ruské armádě, už jim způsobilo spoustu škod. I na různém ruském území jinde,“ sdělil ke včerejšímu útoku na Krym Votápek. „Ukrajinské vedení vcelku s úsměvem tu jejich hru hraje,“ dodal Votápek. „Proč by se tím Ukrajina chlubila? Ten, kdo se na to podívá, tak přece ví, o co šlo, a uvědomuje si, že takovýhle úspěch mohl být dosažen jen díky tomu, že bylo dosaženo nových zbraní,“ zmínil s tím, že konflikt přechází do nové fáze.

„Pokud by válka skončila nějakým relativním úspěchem Vladimira Putina, tak by se mohlo stát, že by se udržel u moci – a ta jeho fašistická diktatura by pokračovala. Mohli bychom to přirovnat třeba k tomu, že by se Hitlerovi podařilo uzavřít separátní mír se Stalinem na podzim 1943 nebo na jaře 1944. Ještě než se vylodili spojenci v Normandii a rozdělili by si Evropu. Stalin by dostal Rumunsko, Maďarsko atd., byl by spokojený, a Hitler by udržel západní Evropu a byl by taky spokojený. Takže během pár let by obnovil svoji vojenskou moc – a znovu by zaútočil tím nebo jiným směrem. To znamená, my nesmíme připustit to, aby se výsledkem této války stala fašistická diktatura v Rusku, aby tam zůstal Putinův režim. Protože pokud to uděláme, tak během několika let budeme mít tu situaci ještě mnohem horší než dneska,“ dodal.

V Evropě se nyní nemluví o dalších sankcích vůči Rusku. Došel Evropě dech se sankcemi? „Nedošel dech a ještě zdaleka jsme nedosáhli těch sankcí, které by to chtělo. Teď se třeba konečně ozvali čelní představitelé Pobaltí nebo i Polska s tím, že bychom měli přestat vydávat víza ruským občanům, tedy těm, kteří jednoznačně neprohlásí, že jsou proti tomu Putinovu dobrodružství, proti jeho zločinné válce, což si dovolím připomenout, někteří analytici říkali v České televizi bezprostředně po skončení války, že je žádoucí udělat, a většinou to tehdy bylo hodnoceno jako příliš radikální krok. Myslím si, že to ani tehdy nebyl radikální krok. A pokud k němu přikročíme aspoň nyní, téměř popůl roce války, tak to taky bude lepší, než kdybychom to udělali vůbec, takže máme před sebou ještě další sankce, takže my skutečně můžeme přestat odebírat plyn z Ruska – a ano, bude to znamenat velké omezení pro domácnosti a bude to znamenat zastavení některých průmyslových podniků, ale to je prostě nesrovnatelné s tím, co se děje na Ukrajině a co se může dít také u nás,“ podotkl Votápek.

„Pokud Putina nezastavíme na Ukrajině a on získá Ukrajinu, tak ho nemá co zastavit. Slovenská armáda má 17 tanků, my jich máme 34, Bulhaři 20... Pokud praskne ten štít, který drží ruskou agresi na Ukrajině, tak pak není, co by ho zastavilo, kromě spojenců z Ameriky, z Británie, a tam bych zase si nebyl úplně jistý, že se nezopakují nějaké příklady z dávné minulosti,“ dodal Votápek závěrem.

