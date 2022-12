„Smaž to.“ Senátorka šlápla do… A pak ještě rozmazala

Ještě na internetu neutichly emoce, jež vyvolala pirátská senátorka Adéla Šípová svým kritickým postojem k sousloví „o prsa korejské ženy“, kterým její spolustraník okomentoval výsledek fotbalového zápasu, a už se rozhodla pro další provokaci. Natočila se při mytí oken, kdy kulisou jí byl pořad o fotbalu, přičemž rýpla do mužského pokolení, od nějž to na twitteru schytávala nejvíc, a do údajně zažitých genderových stereotypů.

Členka horní parlamentní komory vyvolala rozruch, když promítla své názory do diskuse o fotbalu, na jejímž počátku stála glosa bývalého poslance Mikuláše Ferjenčíka (Piráti) k fotbalovému zápasu, který uzavřel mistroství světa v Kataru, v němž Argentina těsně porazila Francii. „Argentina vs. Csaplár, o prsa korejské ženy,“ komentoval utkání.

Adéla Šípová na něj uhodila, že používat takové přirovnání je ostudné. Coby jeho stranická kolegyně ho za ustálenou metaforu začala peskovat. „Korejské ženy se zápasem nemají žádnou souvislost. Miki, smaž to, tohle je prostě ostuda,“ žádala senátorka Ferjenčika.

Svou reakci Šípová zavdala na sociálních sítích ke vzniku řady komentářů, které vůči její osobě vyznívaly ve své většině silně negativně. Jejich autory byli na twitteru především zástupci mužské populace.

Šípová se po smršti kritiky, která se na ní snesla, rozhodla svou rétorikou „twitterové mužíky“ vyprovokovat – šlo o fotbal a o „ženské práce“, od které, jak naznačuje, dávají muži ctící stereotypy ruce pryč. „Myju okna a poslouchám podcast o fotbale. Smí se to? Není to zvrhlá kombinace? A co vy? Twitteroví mužíci? Už máte umytá okna, nebo ještě musíte dorozdat zadání úkolů ženám od klávesnic?“ pravila senátorka.

Myju okna a poslouchám podcast o fotbale. Smí se to? Není to zvrhlá kombinace? A co vy? Twitteroví mužíci? Už máte umytá okna. nebo ještě musíte dorozdat zadání úkolů ženám od klávesnic? pic.twitter.com/qY4a3iPQNQ — Adéla Šípová, senátorka (@adela_sipova) December 21, 2022

A reakce? Opět přišla pořádná kanonáda. Často proti ní byla použitá citace „smaž to, tohle je prostě ostuda“, její provokativní video označovali hlavně pánové za trapné a nepřístojné od ženy, která sedí v senátorském křesle.

„Vítejte v reality show, kterou pro vás připravuje tým Pirátské strany. Již brzy snad i na Mastodonu (pro pokrokové osoby) a na Only Fans (pro ty ostatní),“ komentoval Ondřej Fér podivuhodné počínání Šípové.

Vítejte v reality show, kterou pro vás připravuje tým Pirátské strany. Již brzy snad i na Mastodonu (pro pokrokové osoby) a na Only Fans (pro ty ostatní). https://t.co/6hxVIgKohr — Ondřej Fér (@ondrejfer) December 21, 2022

V diskusi pod svým tweetem si pak Šípová ještě přisadila. „Jedu za chvilku na Lány, takže budu off. Tak třeba si anonymové půjdou ta okna konečně umejt, aby na ně vysvitlo slunko a trochu se jim ulevilo. Je to zdraví prospěšné!“ popíchla další přispěvatele do diskuse, které podle ní rozdělují domácí práce na ryze ženské a mužské.

Jedu za chvilku na Lány, takže budu off. Tak třeba si anonymové půjdou ta okna konečně umejt, aby na ně vysvitlo slunko a trochu se jim ulevilo. Je to zdraví prospěšné! — Adéla Šípová, senátorka (@adela_sipova) December 21, 2022

Že pirátské hádky vstupují do nového dějství, reflektovala také komentátorka Lucie Sulovská: „Kauza korejská prsa se přelévá do nové horké fáze,“ konstatovala. Podle ní je přežitek, že muži nedělají domácí práce.

To, že si Šípová bere tímto způsobem muže na mušku, se nezamlouvalo ani Petru Honzejkovi. Na adresu senátorky poznamenal, že ani okna nemyje dobře. „Okna se čistí odshora dolů. Jinak si to rozmatláte. Váš mužik,“ vzkázal komentátor Hospodářských novin .

Okna se čistí odshora dolů. Jinak si to rozmatláte. Váš mužik. — Petr Honzejk (@PetrHonzejk) December 21, 2022

Michal Mikulka proti Šípové použil její vlastní slova, kterými kritizovala výrok Ferjenčíka. „Podcast o fotbale s mytím oken nemá žádnou souvislost. Adélo, smaž to, tohle je prostě ostuda,“ uvedl posměšně.

Podcast o fotbale s mytím oken nemá žádnou souvislost. Adélo, smaž to, tohle je prostě ostuda. — Michal Mikulka (@Mikulkamik1) December 21, 2022

A nebyl jediný, kdo si její slova vypůjčil: „Smažte to. Děláte nám ženám ostudu,“ napsala diskutérka.

Smažte to. Děláte nám ženám ostudu. — sarakara (@trcsar) December 21, 2022

O spojení Šípové s trapným chováním nebyla nouze: „Víte co je ještě horší než trapný politik? Trapný politik, který netuší, že je trapný a ještě navíc si myslí, jak je zábavný a v právu. Co jiného by vás mělo už trknout než fakt, že se vám tu smějí i ženy? Proboha, proberte se. A to říkám jako věrný pirátský volič,“ vyjádřil svůj názor další twitterový uživatel.

@adela_sipova víte co je ještě horší než trapný politik? Trapný politik, který netuší, že je trapný a ještě navíc si myslí, jak je zábavný a v právu??Co jiného by vás mělo už trknout než fakt, že se vám tu smějí i ženy? Proboha PROBERTE SE a to říkám jako věrný pirátský volič — Kingfisher (@king87fisher) December 21, 2022

Někteří Šípové připomněli, že se nechová zrovna v souladu se svou funkcí zákonodárkyně: „Když čtu ty Vaše trapárny, co píšete + uvědomím si, že jste coby zákonodárkyně zoufale neefektivní, naprosto se přestávám divit, že se nám v Senátu objevují existence typu Zwyrtek Hamplová. Úplně chápu, že lidé jako Vy přijdou spoustě lidem jako horší a otravnější varianta,“ nebral si se Šípovou servítky další komentující.

Když čtu ty Vaše trapárny, co píšete + uvědomím si, že jste coby zákonodárkyně zoufale neefektivní, naprosto se přestávám divit, že se nám v Senátu objevují existence typu Zwyrtek-Hamplová. Úplně chápu, že lidé jako Vy přijdou spoustě lidem jako horší a otravnější varianta. — RadoGrabo (@radograbo) December 21, 2022

V reakcích se také často vyjadřovali muži s tím, že „souvislost“ skutečně nechápou, protože ony stereotypy v podobě „ženských prací“ v dnešní době pomalu přestávají platit a často je prý doma vykonávají právě oni. Podobný pohled sdílela i nemalá část diskutujících žen.

