Spojené státy zaskočil únik utajovaných informací týkajících se národní bezpečnosti. Deník The New York Times píše, že v pátek se na internetu objevilo přes 100 tajných dokumentů obsahujících informace o všemožných tématech od Ukrajiny až po Čínu a Blízký východ. Jeden z vysokých představitelů zpravodajských služeb označil únik informací za „noční můru pro pět očí", čímž podle NYT zřejmě narážel na Spojené státy, Velkou Británii, Austrálii, Nový Zéland a Kanadu, tzv. země pěti očí, které si mezi sebou vyměňují zpravodajské informace. K úniku první várky dokumentů podle serveru Bellingcat došlo již začátkem března. Americké federální úřady již zahájily vyšetřování případu.

Někdejší náměstek ministra obrany Michael Mulroy vyjádřil obavy nad tím, že by únik utajovaných informací mohl ohrozit válečné operační plány ukrajinské armády. „Vzhledem k tomu, že se v mnoha případech jednalo o fotografie dokumentů, zdá se, že šlo o záměrný únik, který provedl někdo, kdo chtěl poškodit úsilí Ukrajiny, USA a NATO," uvedl bývalý vysoce postavený funkcionář Pentagonu. Tento únik navíc nemusí být posledním, jak naznačují slova jednoho analytika, který dosavadní odhalení označil za pouhou „špičku ledovce.“

Uniklé dokumenty, které obsahují různé mapy, grafy a statistiky, mimo jiné naznačují, že ve válce zatím padlo 61 000 - 71 500 ukrajinských vojáků, což je mnohem více, než Západ veřejně přiznává. Ruské ztráty, které podle dokumentů činí cca 17 000 mrtvých vojáků, jsou naopak výrazně nižší, než se běžně uvádí. Pentagon přiznal autentičnost uniklých dokumentů, avšak zároveň tvrdí, že některé údaje v nich byly pozměněny. Kopie původních tajných dokumentů prý nadnášejí ukrajinské ztráty a naopak zmírňují ty na ruské straně konfliktu. Představitelé kyjevské vlády z úniku dokumentů obviňují Rusko, které se prý snaží zdiskreditovat plánovanou ukrajinskou protiofenzivu. Poradce ukrajinského prezidenta Mychajlo Podoljak označil uniklé dokumenty za „bluf“. „Rusko hledá jakýkoliv způsob, jak se zmocnit informační iniciativy a pokusit se ovlivnit plány a scénáře ukrajinské protiofenzivy. Vyvolat pochybnosti, zkompromitovat předchozí představy a zastrašit svou ,informovaností'. Ale to jsou jen standardní prvky operativní hry ruské rozvědky a nic víc. Se skutečnými plány Ukrajiny to nemá nic společného,“ nechal se slyšet Podoljak. Ruští bloggeři naopak píší, že by se mohlo jednat o americkou provokaci, jejímž cílem má být zmást ruské vedení poskytnutím falešných informací. Ruskou armádu varují, aby uniklým informacím nedůvěřovala.

Americké ministerstvo obrany požádalo sociální síť Twitter, na níž se uniklé dokumenty šíří, aby je ze své platformy začala odstraňovat. CEO Twitteru Elon Musk se však Pentagonu vysmál. „Ano, věci z internetu můžete zcela vymazat - funguje to perfektně a vůbec to neupozorňuje na to, co jste se snažili skrýt,“ napsal sarkasticky jeden z nejbohatších mužů planety.

Objevují se paralely s věhlasným únikem tajných dokumentů amerického ministerstva obrany známých jako „Pentagon papers“ z počátku 70. let minulého století. Tehdy byly díky whistleblowerovi Danielu Elsbergovi veřejnosti odhaleny šokující informace o válce ve Vietnamu.

Tiskový mluvčí kanceláře ruského prezidenta Dmitrij Peskov uvedl pro stanici CNN: „Nemáme nejmenší pochybnosti o přímém či nepřímém zapojení Spojených států a NATO do konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou... Tato míra zapojení se postupně zvyšuje... Tento proces sledujeme. No, samozřejmě to celý příběh komplikuje, ale nemůže to ovlivnit konečný výsledek speciální operace."

Douglas Macgregor, bývalý plukovník americké armády a poradce exprezidenta Donalda Trumpa, se domnívá, že Kyjev i přes masivní podporu Západu nemá šanci válku vyhrát. Ukrajinská armáda má prý obrovské ztráty na životech a brzy se zhroutí. „Materiální ztráty Ukrajiny jsou stejně závažné. Jedná se o tisíce tanků a obrněných bojových vozidel pěchoty, dělostřelecké systémy, platformy protivzdušné obrany a zbraně všech ráží. Tyto celkové ztráty zahrnují ekvivalent sedmi let výroby raket Javelin. V situaci, kdy ruské dělostřelecké systémy mohou vypálit téměř 60 000 střel všech typů - raket, bezpilotních letounů a tvrdé munice - denně, ukrajinské síly těžko mohou na tyto ruské salvy odpovědět 6 000 střelami denně. Nové platformy a muniční balíčky pro Ukrajinu mohou sice obohatit Washington, ale tyto podmínky nemohou změnit. Je předvídatelné, že frustrace Washingtonu z kolektivní neschopnosti Západu zastavit příliv ukrajinských porážek roste. Ve skutečnosti frustrace rychle ustupuje zoufalství,“ píše odborník na válečnou strategii, podle jehož knih se vyučuje na vojenských akademiích v Izraeli.

