„Smrt TOP 09?“ Pirát Michálek rozzuřil Pospíšila: Nedělejte radši se svou přítelkyní ostudu Praze!

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek konstatoval, že TOP 09 by měla raději zaniknout a hned by se snáz hledala společná báze proti Babišovi. Vyslal vzkaz také k ODS, která by prý neměla být tak protievropská. Politici TOP 09 se rozhodli Michálkovi vrátit úder.

Jakub Michálek v rozhovoru pro server Aktuálně.cz konstatoval, že TOP 09 by měla zaniknout, aby ulehčila život opozici, která by měla nabídnout alternativu vůči vládě Andreje Babiše. Nezůstalo však jen u toho. ODS vybídl, aby ubrala na agresivních výpadech proti Evropské unii, a Starostům a nezávislým sdělil, že spolupráci s nimi považuje v tuto chvíli za nepravděpodobnou. Jinými slovy, Piráti příliš nevěří v užší spolupráci s pravicově laděnými opozičními stranami proti Andreji Babišovi (ANO), ale jsou připraveni jim dát celou řadu rad. Například „zanikněte“.

„Myslím si, že scénář, že bychom kandidovali s ODS, KDU-ČSL nebo TOP 09, je prakticky vyloučen. Myslím si, že TOP 09 by měla zaniknout a uvolnit potenciál pro další subjekty. U STAN to v současné době spíš považuji za nepravděpodobné, nicméně myslím si, že je to věc, kterou bychom měli z těch mnoha možností zvažovat. Myslím si, že by bylo velmi dobré, kdyby některé názorové myšlenky byly zapojeny do stávajících politických stran, třeba do ODS. Tak by se omezily její agresivnější výpady vůči Evropské unii. A samozřejmě voliče TOP 09 může oslovit jak Pirátská strana, tak některá jiná politická strana. Takže voliči TOP 09 se neztratí, ale je potřeba, aby politická scéna nebyla fragmentovaná. Protože vyjednat něco v Poslanecké sněmovně v devíti klubech je prakticky nemožné. Je potřeba usilovat o určitou racionalizaci jednání,“ zdůvodnil Michálek svůj postoj.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Netrvalo dlouho a dnes již bývalý předseda TOP 09 europoslanec Jiří Pospíšil za svou stranu vrátil úder. Sdělil Michálkovi, že by se měl starat raději o to, aby se svou pirátskou kolegyní a přítelkyní Michaelou Krausovou nedělali Praze ostudu.

„Výrok pirátského poslance Michálka, že by TOP 09 měla zaniknout, je nehorázný. O existenci politických stran naštěstí rozhodují voliči, nikoliv politická konkurence. Pan Michálek by se měl starat hlavně o sebe a o to, aby jeho přítelkyně nedělala svými kauzami Praze ostudu,“ vypálil Pospíšil na sociální síti Twitter s odkazem na fakt, že se Krausová vzdala postu předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů v Praze poté, co vyšlo najevo, že se scházela s manažerem společnosti JCDecaux Tomášem Tenzerem, který stojí před soudem kvůli korupci a manipulaci veřejných zakázek.

Pro mnohé poněkud nečekaně s Pospíšilem souhlasil František Matějka, předseda Strany nezávislosti České republiky, který obvykle na TOP 09 nenechává nit suchou. Jedním dechem však také Pospíšila vyzval, aby skončila spolupráce TOP 09 s Piráty v Praze dřív, než bude hlavní město zničeno.

„Konečně s Vámi mohu souhlasit. A když najdete ještě trochu té strategie a taktiky, šmrncnuté odvahou místo přešlapování, zmáčknete tlačítko a ukončíte koalici v Praze, než ji zničí úplně,“ uvedl Matějka.

Poslanec TOP 09 Dominik Feri připomněl, že Michálek volá po smrti TOP 09 již několik let. Ironicky poznamenal, že to je vlastně ten nejlepší krok Piráta Michálka ve chvíli, kdy český premiér Andrej Babiš (ANO) dělá České republice ostudu.

„Podle piráta Michálka by měla TOP 09 zaniknout. Takhle stupidní výrok je naprosto nejlepší pronést za situace, kdy plná Letná volá po spolupráci demokratických stran a kdy si trestně stíhaný premiér (kvůli kterému máme všude ostudu) dělá, co chce,“ uvedl Feri taktéž na sociální síti.

Psali jsme: „Mám radost! Na**rete spoustu lidí!“ Milion chvilek chystá akci a reakce jsou tu. Mnohdy plné hněvu Exprezident Klaus udeřil na ČT: Skandální. Kulturní neomarxistická propaganda! Toto přebírají z německé televize Šéfredaktor LN k obnově trestního stíhání Babiše: Politický kalkul nebo svědomí? Starosta Novotný předvedl, jak pokračuje rozklad Česka, zní z Klausova institutu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.