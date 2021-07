„Soudy jsou k h*vnu?“ Generál Pavel promluvil. A vrátilo se mu to

Někteří novináři a vědci byli rozčarováni z toho, že Nejvyšší správní soud shodil Ministerstvu zdravotnictví nařízení o nošení roušek a respirátorů, protože nebylo odůvodněné. Učitel Dalibor Levíček to nazval „poměřováním pindíků“, novinář Gibiš ze Seznam Zpráv řekl, že soud by neměl „fušovat“ do práce zdravotnických expertů a podle popularizátora vědy Mihulky mají proticovidová opatření absolutní přednost před zákonností. Vyjádřil se i generál Pavel. A dostal vzkaz od člověka, který zanedlouho hodlá bránit Ústavu.

Anketa Roman Janoušek se přibelhal do vězení. Myslíte, že je na tom zdravotně opravdu tak zle? Ano, má podlomené zdraví 3% Ne, simuluje 92% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 13603 lidí Nejvyšší správní soud opět zrušil Ministerstvu zdravotnictví jeho mimořádné opatření regulující nošení ochranných prostředků dýchacích cest. A připomenul, že taková opatření zrušil již dříve. „Ačkoliv v těchto rozsudcích Nejvyšší správní soud konkrétně popsal v jakém směru je třeba odůvodnění upravit, aby bylo přezkoumatelné, Ministerstvo zdravotnictví v nyní vydaném opatření, tedy více než měsíc po prvním rozsudku, stále většinu vytýkaných vad neodstranilo,“ stěžuje si soud.

„Soud proto zvažoval, zda nemá zrušit opatření s okamžitou účinností či dokonce zpětně. Nemohl nicméně přehlédnout, že opatření se vztahuje i na situace jednoznačně zvýšeného rizika nákazy ohrožených skupin osob, tedy například na návštěvy pacientů ve zdravotnických zařízeních nebo uživatelů sociálních služeb v zařízení sociálních služeb. Proto ministerstvu poskytl alespoň krátký čas na zjednání nápravy,“ pohrozil Nejvyšší správní soud a varuje, že opakované nerespektování závěrů soudu má za následek právní nejistotu adresátů, ale i orgánů veřejné moci vykonávajících kontrolu nad plněním ukládaných povinnosti.

A ačkoliv pandemie podle všech ukazatelů ustoupila, byli tací, kteří rozhodnutí Nejvyššího správního soudu nepovažovali za žádoucí. Například spoluautor knihy Pandemie a novinář Seznam Zpráv Vojtěch Gibiš. „Tohle je strašné. Ministerstvo není argumentačně schopno přesvědčit NSS. Opět jdeme ‚českou‘ cestou, kdy stát místo aby dezinformace vyvracel a dělal kampaň na očkování a cestu z pandemie ven, tak jen svou neschopností nahrává dezinformátorům. Skoro to až při pohledu zvenku vypadá, že MZ a NSS spolu hrají jakousi ‚hru‘ a poměřují si, kdo má větší … moc. Uprostřed nejhorší zdravotní krize za 100 let,“ prohlásil Vojtěch Gibiš. Dodejme, že uprostřed údajné nejhorší zdravotní krize bylo 27. 7. hospitalizováno s covidem 49 osob, z toho 8 v těžkém stavu.

Skoro to až při pohledu zvenku vypadá, že MZ a NSS spolu hrají jakousi “hru” a poměřují si, kdo má větší … moc.



Uprostřed nejhorší zdravotní krize za 100 let. pic.twitter.com/dfipPMEZ6k — Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) July 27, 2021

Na Gibiše reagoval exposlanec TOP 09 Miroslav Kalousek, že takové věci nemá novinář ani říkat. „Tady není co přeměřovat. Platit musí vláda práva, zákon posuzuje soud a výkonná moc to musí respektovat. Jinak nejsme právní stát,“ vyjádřil se jasně. „A stejně tak by soud neměl fušovat do práce zdravotních expertů uprostřed pandemie. Jasná chyba je na straně MZ, ale výrok NSS o protilátkách jde zase proti vědeckému konsensu světa a drtivé většiny států. Stát uprostřed pandemie selhává…“ řekl Gibiš.

A stejně tak by soud neměl fušovat do práce zdravotních expertů uprostřed pandemie.

Jasná chyba je na straně MZ, ale výrok NSS o protilátkách jde zase proti vědeckému konsensu světa a drtivé většiny států.

Stát uprostřed pandemie selhává… — Vojtěch Gibiš (@VojtechGibis) July 27, 2021

Kategoricky se vyjádřil i Stanislav Mihulka, šéfredaktor popularizačního webu OSEL.cz. „Tohle je strašně špatně. Tím převracíte logiku pandemie v neprospěch lidí. Musí to být takto: 1. Nařízení musí stále platit. 2. Zákonnost se musí řešit, fajn, ale až na druhém místě, současně, v pozadí, nebo jak chcete. Nemůžete rušit ochranu lidí během krize. Je to šílený signál,“ reagoval na zprávu o zrušení opatření.

A v diskuzi ještě dodal: „Když nefunguje právní stát, tak to nemůžeme řešit tím, že zrušíme ty nařízení. Je to asymetrické, samozřejmě. Lidé musí pochopit, že pandemie má absolutní přednost. Před vším. Pak se můžem třeba poprat do krve o lepší pandemickou legislativu. Ale teď fakt ne.“

Tohle je strašně špatně. Tím převracíte logiku pandemie v neprospěch lidí. Musí to být takto: 1. Nařízení musí stále platit. 2. Zákonnost se musí řešit, fajn, ale až na druhém místě, současně, v pozadí, nebo jak chcete. Nemůžete rušit ochranu lidí během krize. Je to šílený signál — Stanislav Mihulka (@MihulkaS) July 27, 2021

Jasně. Ale když nefunguje právní stát, tak to nemůžeme řešit tím, že zrušíme ty nařízení. Je to asymetrické, samozřejmě. Lidé musí pochopit, že pandemie má absolutní přednost. Před vším. Pak se můžem třeba poprat do krve o lepší pandemickou legislativu. Ale teď fakt ne. — Stanislav Mihulka (@MihulkaS) July 27, 2021

„Poměřování pindíků výkonné a soudní moci nad nařízením, který chápe desetiletý děcko, uprostřed globální pandemie a masivní dezinfo kampaně je systém brzd a protivah v nejlepším, to nemůžu říct,“ glosoval učitel a zastupitel z Brna – Líšně, Dalibor Levíček.

Jinak teda poměřování pindíků výkonné a soudní moci nad nařízením, který chápe desetiletý děcko, uprostřed globální pandemie a masivní dezinfo kampaně je systém brzd a protivah at its best, to nemůžu říct. — Dalibor Levíček (@DaliborLevicek) July 27, 2021

A přidal se i generál Petr Pavel, který včera oznámil svůj úmysl kandidovat na prezidenta České republiky. „Dnešní verdikt NSS je jen další důkaz, že přijetí systému protikrizové ochrany příští vládou je více než potřeba. Není možné, aby byla nařízení vlády jako na běžícím páse rušena a prohlašována za nezákonná. Nabourává to důvěru v kroky státu a zvětšuje prostor pro dezinformace.“

Dnešní verdikt NSS je jen další důkaz, že přijetí systému protikrizové ochrany příští vládou je více než potřeba. Není možné, aby byla nařízení vlády jako na běžícím páse rušena a prohlašována za nezákonná. Nabourává to důvěru v kroky státu a zvětšuje prostor pro dezinformace. — Petr Pavel (@general_pavel) July 27, 2021

Anketa Vnímáte sudetské Němce jako své krajany? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 12101 lidí

A připomíná článek 23 Listiny základních práv a svobod, která je součástí ústavního pořádku v ČR: „Občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod, založený Listinou, jestliže činnost ústavních orgánů a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny.“

„Ještě pár podobných prohlášení, že soudy v naší zemi jsou k hovnu a není potřeba je respektovat, tak využiji článku 23 Listiny základních práv a svobod,“ prohlašuje veterinář a upozorňuje, že v Česku je moc rozdělena na výkonnou, zákonodárnou a soudní: „Takto je rozdělena moc v naší zemi. Není zde jen moc výkonná, i když by si to tak evidentně mnozí přáli.“

