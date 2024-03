„Spadnou vám na hlavu, všechno zničí.“ Důkaz, že Ukrajina mele z posledního

reklama

Podstatná část rusko-ukrajinské války se odehrává ve vzduchu, v poslední době více než dříve. Ukrajinské pozice jsou ničeny s pomocí kluzákových pum předělaných z klasických pum FAB-500. Podle nového rozhovoru serveru Politico s ministrem zahraničí Ukrajiny Kulebou potřebuje Ukrajina protivzdušné systémy typu Patriot.

Podle Politico Kuleba dokonce prohlásil: „Dejte nám ty zatracené Patrioty!“ Ty mají být údajně nejlepší obranou proti záplavě naváděných střel, které v posledních dnech na Ukrajinu dopadají, mimo jiné i na Kyjev, kde mířily na kanceláře ukrajinské tajné služby SBU.

„Pokud bychom měli dostatek protivzdušných systémů, zejména Patrioty, tak bychom dokázali chránit nejen životy našich lidí, ale i naši ekonomiku před zničením,“ prohlásil Kuleba. Dodejme ovšem, že sliby, co všechno mohou Ukrajinci dokázat s novými zbraněmi, doprovázely v podstatě každou dodávku nových zbraní.

Ukrajina je v prekérní situaci, pozice Vladimira Putina je po volbách posílena a americký Kongres se stále nedohodl na balíčku zahraniční pomoci. A evropští spojenci jen stěží nahrazují vojenskou a finanční pomoc od Spojených států. Ukrajinští vojáci musí „nějak“ držet pozice na východě země. „Když ukrajinští vojáci ztrácejí pozice, tak se podívejme proč,“ řekl Kuleba a sám si odpověděl, že je to proto, protože Rusko začalo masivně používat kluzákové pumy.

Vysvětlil, že se jedná o zbraně, před kterými se nedá utéct, pokud jste jejich cílem. „Nemůžete jim blokovat navádění. Prostě vám spadnou na hlavu a všechno zničí. Takhle ztrácíme pozice a jediný způsob, jak tomu zabránit je sestřelit letadla, která je vypouštějí,“ řekl Kuleba a dodal: „Potřebujeme protivzdušné systémy na frontě.“

Jeho plán má ovšem jednu vadu. Na frontě jsou takové systémy zranitelné. Už teď se objevují videa se zničenými protivzdušnými systémy, a to i v zázemí, tedy např. u Charkova nebo u Oděsy. Cílem se stávají zejména radary, které kvůli vysílanému signálu je možné zaměřit protiradarovými střelami.

????????!??? German build Iris T air defense radar destroyed in Kharkov region.



The most important asserts Ukraine has. pic.twitter.com/wexUXyTkjh — Lord Bebo (@MyLordBebo) January 31, 2024

A Ukrainian VERA-NG radar station costing a whopping $150 million was at least partially destroyed by X-31P anti-radar missiles during an operation earlier today on the shore of Odessa



Four of these Czech systems were bough by the Netherlands for Ukraine pic.twitter.com/MOVg1IrcBq — What the media hides. (@narrative_hole) March 8, 2024

??????????!?Chernigov region of Ukraine, Russian military destroyed a command post and the long-range radar detection station by a direct hit.



At the time of arrival, the station was refueled for its further operation.



For reference :

The destroyed radar station - 36D6M - is among… pic.twitter.com/TbWq5Zyqsj — Lord Bebo (@MyLordBebo) March 15, 2024

Kuleba nepotvrdil, že by na Ukrajinu USA tlačily, aby přestala s útoky na ruské rafinérie. Nicméně potvrdil dojem, že spojenci chtějí, aby Ukrajina bojovala s jednou rukou svázanou za zády. Kyjev je prý „samozřejmě a bezpodmínečně vděčný“ za poskytnutou podporu. Nicméně se Kuleba obává, že slova a činy spojenců nejsou v souladu a jak válka pokračuje, tak se dotyční vracejí k politikaření. Popisuje začarovaný kruh, kdy zbraně nejsou poskytnuty nebo jsou pozdrženy nebo nejsou dodány v dostatečném množství, a pak spojenci řeknou, že se Ukrajina stahuje a nemůže vyhrát. A vznikají tak pochyby, proč by se měly další zbraně Ukrajině poskytovat. „Ukrajinští vojáci nemají dost zbraní, protože jste jich dost nedodali,“ říká Kuleba směrem k Západu, že si za tento obrázek může sám.

V otázce balíčku v hodnotě 60 miliard dolarů by prý už „uvítal rozhodnutí“. Německo se v mezičase vzpírá dodat střely Taurus, o které Ukrajina velice stojí. Kuleba prozradil, že kdykoliv začne mluvit o těchto střelách, přijde z Německa podrážděná reakce. „Nechte to na nich. Sami se dostali do téhle situace. Ať si najdou cestu ven sami,“ říká.

Důkazů, že ukrajinská protivzdušná obrana je čím dál horší, je více. Jak podotkl analytik Simplicius, ministr obrany RF Šojgu navštívil muniční továrnu, kde se vyrábějí nové pumy FAB-3000. Tedy třítunové. Vzhledem k tomu, že čím je bomba těžší, tím hůře plachtí, tak to znamená, že musí být shozena blíže ke frontové linii. Pokud se takové bomby shazují, znamená to, že ukrajinská protivzdušná obrana je vyčerpaná. Analytik dodává, že až Rusové začnou vyrábět devítitunové bomby, bude to známka toho, že Ukrajina už nemá na frontě žádnou protivzdušnou obranu.

I on si všímá, že poslední balíček vojenské pomoci je z října minulého roku, tedy šest měsíců zpátky. Což vysvětluje, proč se mluví o nasazení vojáků, Západ se podle něj zoufale snaží Ukrajinu zachránit, protože až skončí období bahna, může Rusko rozjet větší ofenzivní operace v dubnu a v květnu, které by mohly ozbrojeným silám Ukrajiny definitivně zlomit vaz a NATO by muselo zvážit, zda se do konfliktu zapojí přímo. Kolují dle něho zvěsti, že pro tento případ Rusko už vytváří zásoby naváděných střel a podniká relativně málo hromadných útoků, zejména pokud jde o rakety Kalibr, kterých by měli mít více než dost.

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.