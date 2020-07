„Sr*čka!“ Chudák Václav Havel, co mu to provedli? Nový film terčem drsné kritiky

reklama

A jak si stojí nový film o životě Václava Havla? Podle diváků to není naprostý propadák, ale není to ani dílo, které by trhalo rekordy v návštěvnosti kin. Snímek o životě Václava Havla v komunistických časech lidé ohodnotili 59 procenty. Snímek zachycuje Havlovo pochybování o sobě samém i jeho pověstné zálety, které jeho manželka Olga přetrpěla.

Režisér Slávek Horák už dopředu avizoval, že nepůjde o portrét státníka.

„Moji milí, nemám ráda, když o Václavovi nebo o mně vznikají knihy pisatelů, kteří nás neznali. Bráním se tomu zuby nehty. Režisér však byl natolik slušný a poctivý, že za mnou zašel. Z první verze scénáře jsem neměla dobrý pocit. Byl o jiném člověku, než jakého jsem znala,“ napsala bývalá první dáma na sociální síti Facebook.

Ale jak natáčení postupovalo, Dagmar Havlová prý byla stále víc a víc spokojená.

„Další verze mě přesvědčily, že Slávek Horák je pracovitý zanícenec, který nechce Vaškovi ublížit, ani ho příliš dehonestovat, ale touží natočit film o člověku, kterého si váží a má ho rád. A to se všemi chybami člověčími. Po zhlédnutí hrubého sestřihu bylo rozhodnuto. To zpracování mě nadchlo. Film tedy ponese jméno Havel,“ pokračovala Havlová.

Není bez zajímavosti, že jen něco málo přes 50 procent získal na ČSFD také film Odcházení režiséra Václava Havla, který točil sám o sobě. O tom, jaké to je odcházet z důležitého mocenského postu.

Filmu Havel z roku 2020 dali někteří diváci relativně vysoké hodnocení, ale další ho označili za „odpad“.

„Tak nevím, ale nebylo už dost toho Havla...?! Na film jsme byli v Lucerně a plno určitě nebylo. Pro mne nuda, Havel byl jednoduše ve "správnou dobu na správném místě"... Převrat by přišel i bez něho a nastrčila by se jiná loutka... Zbytečné "zesměšňování" STB a závěrečné napojení skutečného Havla už připadalo dost komicky...,“ napsal uživatel Honzulik z Opavy.

Nedlouho na to přišla stejně tvrdá odpověď.

„Jojo, dalo se očekávat, že se tady sejde hromada komoušskejch odpadů, který místo toho, aby bručeli za katrem, mají dokonce právo volit. Kdybyste aspoň byli schopný na ten film zajít a napsat komentář, kterej film kritizuje objektivně, vy bolševický špíny. Havel totiž nemůže za vaše posraný životy, za ty si můžete sami,“ zaznělo od jednoho z diskutujících.

Ale podobných kritických ohlasů přišlo víc. Jednomu z diváků film Havel připomněl snímek Umučení Krista.

„Portrétní snímek posledního československého a prvního českého prezidenta mně asi nejvíce připomněl Umučení Krista. Není to proto, že by byl jeho bezejmenný hrdina na konci vzkříšen (i když?...). Je to proto, že člověku, který tyto události nezná, film nic neřekne, a tomu, kdo je zná, taky nic neřekne (pokud tedy nezná pouze výklad Jiřího Wolfa). S tím bezejmenným hrdinou to myslím upřímně, kromě Olgy (asi proto, že jinak by jí diváci říkali "Aňo", dle její představitelky), Dubčeka (asi proto, že si jej Adrian Jastraban už jednou zahrál), a hocha z V.B jménem Franta (???) nikdo není ve filmu pojmenován. Pas s fotkou má jméno prázdné a parte, které nám ve filmu ukáží, se zastaví u fotografie. Asi jsem příliš hloupý, abych toto pochopil, podobně jako když se hrdina občas octne na jevišti (???). Inu, snad za pár let film Klaus! dopadne lépe,“ zaznělo z úst jednoho z diváků.

Uživatelka vystupující pod přezdívkou Vikki konstatovala, že se ve filmu neobjevuje pravda, tu prý bylo zakázáno předvést, takže nakonec se z filmu stala jen prázdná skořápka, jen „odpad“ a „blábol“. A navzdory tomu, že je to „blábol“, prý řada lidí film vychválí. Učiní tak proto, že jim po 30 let propaganda vymývala mozek. Pokud jej tedy fandové toho filmu mají, protože Vikki tuto skupinu lidí popsala jako „bezmozky“.

„OTŘENÝ BLÁBOL absolutně o ničem (není divu, pravdu ukázat je zakázáno, tak co by potom jinak v tom blábolu mělo být), ze kterého tu sluničkáři stříkají rádobyintelektuální kydy. Jakoherci předvedli, že jsou opravdu jen podřadná bezcená lůza, která se zaprodá k čemukoli i k tomu nehnusnějšímu odpadu a konec konců velký soudruh je tou největší ukázkou. Oslava toho nejodpornějšího a nejfalešnějšího zaprodance v historii českých dějin, který se neváhal spojit s těmi největšími grázly světa, ať už komunistickými nebo kapitalistickými, ke společnému zničení naší země, o kterou mu nikdy nešlo a o naši svobodu už vůbec ne!!!!! Ani předpremiérová masáž a vymývání makovic nepomohlo tomuto filmovému hnusu k tomu, aby se prosadil. ZDEJŠÍ HODNOCENÍ BUDE VELMI NEOBJEKTIVNÍ NEBOŤ VĚTŠINA LIDÍ NA TU TRAPNOU AGITKU ANI NEPŮJDE A TÍM NEBUDE ANI HODNTOTI. tak se tu budou rozplývat hlavně bezmozci, kterým 30 let drastické devastace Česka po všech stránkách ještě nestačilo k pochopení, co byl Havel zač!!! Na tu hovadinu budou muset asi povinně všechny školy, včetně mateřských, aby to vůbec dosáhlo nějaké návštěvnosti, PRÝ LUCERNA DO 3/4 PLNÁ :-D ...hmm tomu říkám úspěch ...úspěch znamená vyprodané vstupneky dlouho dopředu a né minimálně 1/4 prázdných míst na premieře(ono to bylo ještě prázdnější, jen autorka tohoto výplodu měla velké oči) ...a v ostatních kinech to nebylo lepší... tedy i přes dlouhodobé vymývání je to odpad...“ zaznělo v komentáři.

V komentářích dostal Havel také nálepku „kreatury“, o které prý nemá smysl se více rozepisovat a celý film byl nejednou označen za velmi slabý a pro řadu diváků byl velkým zklamáním.

Nescházela ani reakce ze Slovenska. Velmi ostrá reakce.

„Umělá sra*ka o jednom ráčkujícím ochlastovi, kterému vděčíme díky naší hlouposti, že doje*al Československo. A tak vypadá i dnešní svět: čím větší hovado, blbec a kretén, tím vyšší funkce.“

Podobné ohlasy však vyvážili další debatéři, kterým se snímek líbil.

„(Viděno v kinokavárně Grandhotelu PUPP) Vskutku zajímavý film, jsem rád, že jsem o životě V. Havla zjistil tolik nových zajímavých věcí a Viktor Dvořák do té role úžasně pasoval a je Havlovi skutečně podobný. Také je to velmi dobře natočeno a hudba je také dobrá. Jediné, co bych vytknul, je možná to, že ve filmu nebylo příliš sděleno, kdo je jaká postava, nevěděl jsem například, koho ve filmu ztělesňuje Martin Hofmann nebo Jiří Bartoška, až pak jsem si zjistil, že to byli páni Pavel Landovský a Jan Patočka... A Aňa Geislerová mi v těch našich filmech zasazených do 20. století přijde už trochu ohraná,“ napsal jeden z uživatelů.

Martin Hofmann hrál například ve známém seriálu Most! a to slavnou postavu Luďana.

Novinář Jiří Peňas, který dnes píše pro server Echo24.cz, ale v 90. letech kupříkladu vedl kulturní rubriku týdeníku Respekt, se o filmu nevyjadřoval příliš pochvalně. Konstatoval, že film Havel byl v podstatě nad síly režiséra Slávka Horáka a na snímku je to dost patrné.

„Václav Havel již zažil a ještě určitě zažije nejednu horkou chvíli, takže přežije i film Havel, který k jeho poctě a zajisté s nejlepšími úmysly napsal a natočil režisér Slávek Horák, autor velmi úspěšného melodramatu Domácí péče. Na jeho filmu o Havlovi je nejpozoruhodnější jeho sama existence. Tedy fakt, že se takový scénář začal natáčet, ba se dokončil, že režisérovi někdo nedoporučil, ať zmírní ambice a věnuje se tématům, jež jsou mu blízká. Že mu zkrátka někdo vlídně, ale přece jen důrazně neporadil, ať toho raději nechá, že to je nad jeho síly. Takhle je to nad síly (některých) diváků,“ napsal Peňas.

Jiří Peňas za rok 2013 obdržel novinářskou Cenu Ferdinanda Peroutky.

