„Stop covid fašismu!“ Na pražské Letné se sešly tisíce odpůrců protiepidemických opatření

Akce započala ve 13:00, konec je plánován 20:00. Vedle hnutí Otevřeme Česko – Chcípl PES se na pořádání akce podílí řada dalších uskupení, například Trikolóra, Svobodní, Švýcarská demokracie nebo Manifest. Lidé na místě diskutují s právníky a s lékaři, kteří zodpovídají jejich otázky o epidemii a o tom, jak se bránit protiepidemickým opatřením vlády. Podepisují zde také petici proti povinnému očkování.

Na místě je také stánek s pivem, u kterého se tvořila fronta na desítky metrů, i když podle vládních opatření se od pátečních 18:00 nesmí pít alkohol na veřejnosti. Žádný z účastníků také neměl roušku či respirátor.

„Pokud si uvědomíte, že vy jste většina, jejich moc zmizí!“ ozýval se před zahájením protestů hlas z reproduktorů, načež se ozval ohlušující pískot protestujících. Lidé na místo dorazili s českými vlajkami a s přeškrtnutými vlajkami EU, drželi transparenty s přeškrtnutými injekcemi a nápisy „Nechceme totalitu“, „Nedovolíme další lockdown“, „Nesplníte – poletíte. Tečka“ či „Svobodu“. Nechyběly portréty „zrádců národa“, mezi nimi Babiš, Vojtěch, Flegr, Maďar, Kubek, Prymula a vedle něj dokonce Hitler i Mengele.

Akci zahájil předseda iniciativy Chcípl PES a majitel pražské restaurace Šeberák Jakub Olbert. „Všichni víte, proč jsme tady,“ uvedl a společně s lidmi začal skandovat „Svobodu, svobodu, svobodu“ a „Máme toho dost“. „Osobní svoboda je to nejcennější co máme, pokud se nepostavíme, dojdeme do totality. Každý z vás je maják svobody. Dneškem to nekončí, rozjeďte se pak do práce, do rodin a hlasitě potvrzujte, že svoboda je to nejcennější, co máme!“ hřímal Olbert.

Poděkoval televizi CNN Prima NEWS za to, že jako jediná pouští na obrazovky odborníky „odboje“. „Doufám, že i ostatní média, která nás mají zastupovat, nám dají prostor nejen jako bandě potrhanců, co jen řvou hesla proti covidfašismu, ale jako lidem, kterým záleží na naši budoucnosti,“ dodal Olbert a davem opakovaně znělo heslo „Prima je prima“.

A pokračoval: „Žádné vyšší blaho nesmí ohrozit právní stát a lámat demokracii. Nesmíme pokleknout před vyšším blahem. Nikdo z nás nechce žít v totalitě. Stop covidfašismu! Je tu celá řada odborníků, není to jen Flegr a Svrčinová,“ zdůraznil Olbert.

Olbert kritizuje především nečekané zrušení vánočních, adventních trhů v Praze, na které se stánkaři dlouze připravovali: „Všichni se těšili na to, že po tom složitém roce jim Vánoce pomohou snížit ty ztráty. To, co jsem viděl v pátek v pět hodin, když jsem přijel na Staroměstské náměstí, to byl zmar, lítost, naštvání nad tím vším, co ty lidi teď čeká. Nezbylo jim vůbec nic!“ popisoval zoufalost trhovců, kteří se připravovali celý rok, nakoupili zboží, zaplatili dopředu nájmy, někteří si vzali i půjčky.

Vláda ve čtvrtek rozhodla, že restaurace, bary či kluby budou muset mít od pátku zavřeno mezi 22.00 a 04.59 hod. Na veřejnosti nebudou lidé moci konzumovat alkohol. Zakázala také konání vánočních trhů s výjimkou prodeje stromků a kaprů. Na kulturní představení, sportovní utkání a vzdělávací akce bude moci od pátku maximálně 1000 osob, a to očkovaných nebo po covidu. Na další hromadné akce typu oslav, večírků či plesů bude moci od pátku maximálně 100 lidí.

Olbert na závěr pozval lidi 31. prosince na Staroměstské náměstí, kde hnutí Chcípl PES bude od 18.00 pořádat demonstraci za svobodu v roce 2022. Demonstrace, kterou hnutí pořádalo 17. listopadu na Staroměstském náměstí, se podle odhadu policie tehdy zúčastnilo asi 10.000 lidí.

