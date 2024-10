„Tady je Clinton s tím Hitlerem.“ Novinář se vysmál všem, kdo z Trumpa dělají fašistu

John F. Kelly v první polovině roku 2017 působil jako ministr vnitřní bezpečnosti USA a následně v letech 2017–2019 jako šéf kanceláře Bílého domu. Před pár dny tento muž rozvířil společenské vody, když prozradil, že Trump v době svého prezidentství, tedy v letech 2017 až 2020, vychvaloval Adolfa Hitlera. V rozhovoru pro New York Times Kelly varoval, že stane-li se Trump znovu prezidentem USA, bude toužit po možnosti vládnout jako diktátor.

„Málokterý vrcholný představitel strávil v Bílém domě s prezidentem Donaldem J. Trumpem za zavřenými dveřmi více času než John F. Kelly, bývalý generál námořní pěchoty, který byl nejdéle sloužícím šéfem jeho štábu,“ napsal NYT.

Kelly tady narážel na nedávné Trumpovo prohlášení, že je připraven nasadit armádu proti levicovým radikálům, proti vnitřnímu nepříteli, jak to sám nazval.

Anketa Vede Kateřina Konečná KSČM správným směrem? Díkybohu ano 95% Bohužel ano 1% Ne 3% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 21201 lidí V rozhovoru pro televizi Fox News zdůraznil, že z reakce svých příznivců obavy nemá, ale to neznamená, že by mohl být v klidu. Když se Trumpa zeptali na „agitátory“ ze zahraničí, kteří by mohli pro Američany představovat potenciální nebezpečí, ukázal jiným směrem. „Myslím, že větším problémem je nepřítel uvnitř. … Máme tu pár velmi špatných lidí. Máme nějaké nemocné lidi, radikálně levicové šílence. A já si myslím, že právě oni jsou problémem,“ podotkl.

Mezi „šílence“ Trump zařadil i některé kongresmany z demokratické strany.

Kelly se proto rozhodl před Trumpem varovat, protože nesouhlasí s Trumpovou myšlenkou vyslovenou v čase jeho prezidentování, že Hitler udělal „několik dobrých věcí“.

A toho se chopila Trumpova sokyně z prezidentské volby – Kamala Harrisová.

Fotogalerie: - Koaliční smlouva ve středních Čechách

„Je hluboce znepokojivé a neuvěřitelně nebezpečné, že Donald Trump se dovolává Adolfa Hitlera – muže, který je zodpovědný za smrt 6 milionů Židů a stovek tisíc Američanů,“ řekla do kamer ve své rezidenci na Naval Observatory ve Washingtonu.

Mluvčí Trumpovy kampaně Steven Cheung v úterý Kellyho tvrzení popřel. NBC News řekl, že Harrisová prodává „přímé lži a nepravdy“, protože její kampaň je „v troskách“.

Americký publicista Glenn Greenwald se přidal. Mimo jiné ukázal fotku, na které vedle sebe stojí Donald Trump a Bill Clinton a ironicky konstatoval, že Billu Clintonovi asi nedělá problém postavit se vedle Hitlera.

„Bývalý prezident Bill Clinton a bývalá první dáma a senátorka New Yorku Hillary Clintonová slaví svatbu německého diktátora Adolfa Hitlera s dlouholetou přítelkyní Evou Braunovou,“ vysmál se kritice Donalda Trumpa tím, že i současnou manželku Melanii Trumpovou exprezidenta srovnal s Hitlerovou milenkou, která se na posledních pár hodin před Hitlerovou smrtí stala jeho ženou.

„Svinstvo, které funguje mezi americkými mediálními elitami, je širokou veřejností považováno za až příliš nehorázně hloupé,“ doplnil k tomu Greenwald.

Glenn Greenwald v této souvislosti připomínal, že Trump není nejmladší a po většinu svého života, přibližně půl století, na sebe upoutával pozornost celé řady novinářů a moderátorů.

„Je slavný už pět desetiletí. Milovaný americkými elitami. Hvězda úspěšné show NBC v hlavním vysílacím čase. Oprah (Winfreyová) navrhla, že by měl kandidovat na prezidenta. Stýkal se s rappery a miliardáři. Clintonovi šli na jeho svatbu,“ napsal Greenwald na sociální síti X.

A všem připomínal, že podobné pomluvy, že Trump se chce vlastně chovat jako diktátor, nejsou nijak nové. Jeden takový hlas zazněl už v srpnu 2022 na serveru listu Washington Post. Zdůraznil, že Trump už byl prezident a jenom diváci televize MSNBC (silně prodemokratický kanál – pozn. red.) si pamatují vyhlazovací tábory, války a podobné hitlerovské chování.

Vedle toho upozornil na zprávu serveru Politico, že Trump sílí mezi mladými černochy a Latinoameričany. „Podivný způsob hlasování pro Hitlera,“ podotkl Greenwald.

A nakonec ironicky nastínil jednu možnost „Představte si, že Trump sedí 1. den v Oválné pracovně a říká: Musíme dát Molly Jung-Fast a Joy Behar do tábora. Jsou příliš nebezpečné.“

Molly Jung-Fastová je americká spisovatelka a Joy Beharová je americká herečka, které varovaly právě před tím, že je Trump bude chtít zavřít do táborů, když vyhraje. Greenwald k tomu podotkl, že dotyčné trpí extrémní iluzí o vlastní důležitosti, ale mají také fantazie o tom, jak budou mučednicemi.

Part of this is neurosis, part of it is self-importance, part of it is politically manipulative cynicism, but part of it is a dark and primal sort of latent fantasy: imagining themselves being put into camps validates various innate self-victimhood and martyr complexes.