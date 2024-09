„Tak se bude vyrábět jiný model.“ Kolářovi je jedno, co Volkswagen udělá s Fabií

Německý automobilový koncern Volkswagen v reakci na slábnoucí poptávku po automobilech se spalovacími motory uvažuje uzavřít továrnu v Číně, kde se vyrábějí i vozy Škoda. Podle některých informací na českém internetu má definitivně skončit například dlouholetý lídr trhu malých aut v Česku Fabia Combi.

Klíčová informace ohledně osudu některých modelů vyráběných ve Škodě Auto zazněla na zasedání evropské a světové rady koncernu Volkswagen. Konkrétně se jedná o modely Fabia, Scala a Kamiq. Postupně mají být vyřazovány z výroby mezi roky 2026 a 2027, uvádí na serveru Autoživě.cz novinář Ondřej Komárek a dodává, že hlavním důvodem je zelená politika, konec spalovacích aut a přechod na elektromobilitu.

Tato zpráva vzbudila mezi zaměstnanci značnou nejistotu. Nejsou k dispozici informace o tom, které modely tyto vozy nahradí. Situace Volkswagenu a Škody není zrovna růžová, elektromobily se neprodávají, jenže automobilky podle všeho ukončily vývoj a přípravy nových aut se spalovacími motory.

Z plánů na příští roky se zatím mluví pouze o nových verzích Škody Superb, Škody Octavia a Škody Kodiaq. Tyto verze by ale měly být poslední aktualizací těchto modelů v rámci spalovacích motorů. Zaměření na menší městská auta by měl zatím pokrýt nový elektromobil Škoda Epiq. Jedná se o městský crossover, který dorazí na trh v příštím roce a jeho cenovka bude podle serveru cc.cz přesahovat 600 tisíc v základní výbavě. Osud oblíbené Škody Fabie nebo scaly zatím zůstává nejistý.

Komentátor Martin Schmarcz proto apeluje, aby česká vláda ve snaze zachránit vlastní automobilku se staletou tradicí v Bruselu konečně naplno odmítla nesmyslné plány Green Dealu.

„VW je ztracený a tři modely Škodovky s ním. Důsledek submisivity, kdy se šéfové automobilky nikdy neozvali proti GD. Politika appeasementu vůči klima fanatikům je cesta do pekel. Česko ztracené být nemusí. Ale chce to v Bruselu bouchnout do stolu a přestat GD plnit. Nebuďme hodní!“ vyzývá Schmarcz.

Podle europoslance TOP 09 Ondřeje Koláře ale nejde o žádnou tragédii a oblíbené modely nahradí jiná auta. „Uf. No tak se budou vyrábět jiné modely, no. Tomu se říká vývoj. Nebo by se dál měly montovat i felcky, stopětky a tudory?“ ptá se Kolář a jaksi zapomíná, že obyčejní lidé si nechtějí pořizovat nejlevnější vůz od domácí značky za více než 600 tisíc korun.

