„Takhle budou v Kyjevě už za dva roky.“ Nový postup Rusů utnul smích

Helin míní, že situace okolo vesnice Prohres se zhoršuje. „Rusko postupuje rychlostí až kilometr za den. Za poslední dva týdny postoupilo o 8 kilometrů. Fronta u Pokrovsku se otřásá,“ uvádí finský analytik. Dodává, že vesnici Prohres ztratila Ukrajina minulý týden po pouhé dvoudenní bitvě. „Obránci utekli, zatímco posily z 47. brigády také musely ustoupit kvůli nedostatku pěchoty,“ píše s tím, že od té doby Rusové postupují tempem skoro jeden kilometr denně.

O ztrátě vesnice již napsal deník Forbes, který popisuje, jak se dva prapory vzepřely velení a probojovaly se z obklíčení. Deník to označuje za chybu velení. Helin k tomu dodává, že situaci u Pokrovsku hodnotí jako kritickou hned několik ukrajinských zdrojů.

Důvody, proč k této situaci došlo, dává dva. Jednak problémy s velením, a potom nedostatek vojáků. Které trvají už od jara. „Ukrajinské zdroje neustále kritizují vlastní velitele za příliš pomalá, špatná, nebo dokonce sebedestruktivní rozhodnutí. Vojáci obklíčení u Prohresu zřejmě nikdy nedostali povel k ústupu,“ uvádí Helin s tím, že Ukrajina nadále platí životy vojáků za to, aby udržela co nejvíce území. „Je to politicky pochopitelné, ale znamená to, že velitelé na frontě mají velmi málo možností a musí nechávat své muže na nebezpečných pozicích,“ vysvětluje Helin.

Problém zhoršuje nedostatek mužstva. „Většina bojeschopných ukrajinských jednotek je nyní na frontě, a to i brigády série 150 až 154. Rusku se v létě podařilo vyvolat několik krizí, které vážou zdroje a rezervy UA,“ konstatuje analytik a dodává, že s malými rezervami musí Ukrajina posílat posily z jedné fronty na druhou. „Aby někde posílila musí někde frontu oslabit,“ říká s tím, že toto neustálé hašení požárů ukrajinské jednotky vyčerpává.

Teď se prý Rusům poprvé povedlo způsobit několik krizí zároveň, tedy u Očeretyne, Charkova, Časiv Jaru, Toretsku a Prohresu. „Vzhledem k tomu, že je třeba uhasit několik požárů (u Toretska se stále pokračuje a u Charkova útočí obě strany), Ukrajina prostě nemůže zkusit vrhnout vše na Prohres, jako to udělala u Charkova. Rusové na druhou stranu dopravili čerstvé jednotky, aby vedly útok,“ ozřejmil situaci. Nové zákony o mobilizaci by na podzim mohly Ukrajině situaci ulehčit, ale to je ještě daleko a neví se ani jak kvalitní budou. Takže Rusko má do té doby čas situaci využít. „Ukrajina bude muset přijít s řešením daného problému s omezenými zdroji, které má, a v rámci politických omezení, která má,“ soudí Helin.

Naštěstí pro ni je prý řada ruských jednotek vyčerpaná také a ruské zdroje nejsou nekonečné. Helin míní, že Rusové nedokázali pořádně využít situace u Charkova. „Kdyby se něco takového stalo po zahájení útoku u Charkova, situace by byla ještě horší. Rusko je méně připraveno toho využít než na začátku léta. Ukrajina se již dříve také dokázala dostat z prekérních situacích,“ podotkl s tím, že pokud se Ukrajině podaří zastavit nebo omezit „příval“ předtím, než dorazí nově mobilizovaní, tak bude krize zažehnána, ale nyní Rusové dělají vše pro to, aby se tak nestalo.

K postupu Rusů měl poznámku i německý novinář Julian Röpcke: „Vzpomínám si, jak se ještě před čtyřmi měsíci lidé smáli, že Rusové tímto tempem dorazí do Kyjeva až za 30 let. Při rychlosti, jakou se v současnosti pohybují na východ od Pokrovska, by jim stačily dva roky. Samozřejmě teoreticky.“

A věnoval se i případné námitce, že by do té doby došli Rusku vojáci. „Myslím, že to je naprosto nereálné. Rusko v současné době ztrácí na ose Pokrovsk maximálně 50 mužů denně/kilometr (+ 50 až 100 zraněných v boji). To by znamenalo 38 000 vojáků až do Kyjeva,“ odhaduje Röpcke.

