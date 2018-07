„Takové práce, takových peněz, a přitom taková blbost.“ Komentátor se pozastavil nad tím, co „předvedli“ protitrumpovští demonstranti v Británii

Šéf Bílého domu Donald Trump svou výpravou na státní návštěvu do Velké Británie nepotěšil některé tamní obyvatele, a proto jej přivítali hned několika protesty. Největší z nich se odehrál v hlavním městě Londýně. Politický komentátor Jan Palička poukázal na to, že hlavní atrakcí demonstrace měl být i nafukovací balón zpodobňující Trumpa jako malé dítě v nadživotní velikosti, a také že byl, jen trochu jiných rozměrů, než se očekávalo. „Podobné formě protestu se ale nedá upřít originalita,“ píše ve svém textu na serveru Zdroj.cz Palička.

Už jen představa, že se nad Londýnem skutečně bude majestátně vznášet obří karikatura Donalda Trumpa, vzbuzovala očekávání protestu, jaký tu ještě nebyl, míní komentátor. „Bezesporu i ten nejtvrdší státník by nejspíše ztratil řeč, kdyby byl konfrontován s obřím protestním balónem se svou vlastní podobiznou. V Londýně k naplnění tohoto scénáře nicméně nedošlo,“ dodal Palička.

Na balón zvaný „Trump Baby“ se v crowdfundingové kampani vybralo až 34 581 liber, v přepočtu zhruba přes milion korun. „Tato částka je sama o sobě příslibem poměrně epického nafukovacího zážitku, což ještě umocnila propagační grafika, na níž obří malý Trump shlíží na budovy britského parlamentu, Big Ben a Westminsterské opatství,“ upřesnil Palička a dodal, že i starosta Londýna Sadiq Khan vydal povolení, aby héliový spektákl mohl přivítat amerického prezidenta.

Jenže realita však nakonec za očekáváními zaostala. I když se demonstranti nafukovacího Trumpa nakonec dočkali, problém ovšem podle Paličky byl v tom, že celý balón byl spíše balónkem, měřil na výšku jen necelých šest metrů a místo průletů nad Londýnem se protestující museli spokojit s vypuštěním svého výtvoru na laně na dvě hodiny v parku na Parliament Square v době, kdy Trump v okolí vůbec nebyl. „Takové práce, takových peněz, a přitom taková blbost,“ dodal Palička.

Co se týká samotného znázornění Trumpa na balónu, ten naštěstí tak špatný navzdory očekávání nebyl. „Byl celý oranžový, na tváři měl patřičně naštvanou grimasu, oděn byl v plence se zavíracím špendlíkem a v malých tlusťoučkých ručičkách svíral telefon, aby mohl odesílat své tweety,“ popsal komentátor.

Proto i přes skutečnost, že byl balónek daleko skromnější, než se předpokládalo, informovala o něm v podstatě veškerá média. „Dostal se na první stránky novin a Trumpovi odpůrci se na sociálních sítích virtuálně poplácávali po ramenou, jak to tomu zlému prezidentovi nandali,“ uvedl komentátor a připomněl, že sám Trump se poté vyslovil ve smyslu, že se v Británii necítil být pro všechny její občany vítaným hostem.

Nakonec se Trumpova balónková karikatura podívá za americkým prezidentem přímo do USA. Aktivisté z americké skupiny People’s Motorcade prý hrdě oznámili, že se jim podařilo docílit toho, že si nafukovacího prezidenta budou moci z Británie zapůjčit a vypustit ho do vzduchu poblíž Trumpova golfového hřiště v Bedminsteru ve státě New Jersey, aby příchozím dali najevo, že vcházejí na nepřátelské Trumpovo teritorium.

