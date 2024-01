„Těším se na ten výsměch.“ Petr Macinka odhalil Kalouskovy plány. I do koho se trefí

reklama

Anketa Líbil se vám novoroční projev prezidenta Petra Pavla? Líbil 4% Nelíbil 33% Nesledoval jsem ho 63% hlasovalo: 26692 lidí

„Posledně jsem ho viděl a úplně mi nepřipadal plný sil. Možná má síly před kamerami. Ale je pravda, že jsem ho viděl na pohřbu, tak tam se silácky moc netvářil, což asi nikdy..." rozebral Miroslava Kalouska Macinka: „Strana rozpočtové odpovědnosti, to je ta zkratka," rozebral pak ještě S.R.O. Macinka. „Kalousek cítí, že je potřeba udělat šestou pětikoaliční stranu. To určitě nebude nic jiného, na to, jak byl Kalousek rozpočtově odpovědný, když byl ministrem financí, a v roce 2009 skončil státní rozpočet v podstatě stanjurovským deficitem, 200miliardovým, na to už se asi taky zapomnělo," dodal také to, že z TOP 09 si přetáhne pár lidí, s nimiž se organizoval. „Byl to takový klub Kokotů. To bude podle mě personální základ nové strany, o které se spekuluje," řekl Macinka, kterému však chybí maskot strany.

„Kalousek není hloupý. Bude zábava. Není to prázdná nesmrtelná hlava, jako někteří ostatní z TOP 09, takže si myslím, že se můžeme těšit na to, že si to určitě užije. Kalousek je cynik, velmi bystrý. Těším se na to, až se bude bystrý cynik Kalousek vysmívat profesorovi Válkovi, který si myslí, že penicilin se vypaluje," dodal Macinka.

Fotogalerie: - Pietní průvod za světlem

Dalším tématem bylo prezidentovo volání po euru. Většina vládní koalice je pro, podle ekonomů ještě nenastal čas, uvedl Veselý další téma. „Včera jsme měli tiskovou konferenci. Dokonce jsem zaznamenal, když tam přijely všechny televize, že někteří obdivovatelé toho vašeho bývalého kolegy pana Šarapatky z Rady ČT už to nedokážou přežít – to, že si televize dovolila přenášet část tiskové konference bývalého dvojnásobného prezidenta a historicky nejdéle sloužícího premiéra. Je to prý skandál a už se píší stížnosti," řekl Macinka, jenž působí v Institutu Václava Klaus.

„Generálprezident, když volá po euru, je emotivní. Víte, co mě zaujalo na tom projevu? Jedna věc, kterou jsem neviděl, že by se moc řešila. To byl novoroční projev prezidenta republiky. Po deseti letech, kdy Miloš Zeman tuto tradici přerušil, to nebylo... Tam nebyla česká vlajka," postěžoval si Macinka.

„Když jsem se díval na ten jeho projev, tak jsem si okamžitě vybavil, že ten projev má stejnou jakože strukturu a stejnou hloubku a i stejnou rozplizlost, jakou měl ten předchozí projev, ten 28. října. A myslím si, že se potvrzuje, jak vznikají, nebo jak budou v následujících čtyřech letech vznikat všechny projevy pana generálprezidenta. Na Hradě, tam, kde se sešli všichni ti akcionáři, co ho vlastní, tak každý napíše odstaveček, co by si tak jako potřeboval prosadit, naháže se to všechno do klobouku, zaštěrchá se, a pak to ten generál přečte," dodal Macinka.

„Akcionáři pana prezidenta jsou zejména akcionáři hnutí STAN. To už se víc a víc ukazuje. A ti to z nějakého důvodu strašně chtějí. Euráka," dodal.

Fotogalerie: - Ohlédnutí za rokem 2023

Moderátor Luboš Xaver Veselý následně připomněl i výrok někdejšího poslance Borise Šťastného. „Posudek pro držitele zbraní platí příliš dlouho. Šíleného střelce může zastavit člověk s legálně drženou zbraní. Jsem proti regulaci. Euro teď zakrývá jiná témata," poznamenal Šťastný.

„Pan doktor Šťastný je i velmi úspěšný podnikatel a dlouholetý politik. Ale s těmi zbraněmi. Vždy se snažím přemýšlet nad tím, jestli je nutné kvůli jednomu individuálnímu, byť totálně šílenému aktu, měnit univerzální pravidla úplně pro všechny," řekl Macinka. „Obvykle to bývá spíše zneužitelné. Nejsem expert na zbraňovou legislativu, ale všímám si, jak se vytrčily dvě legislativy. Jedna skupina chce zbraně zakazovat, druhá je chce povolovat," popsal. Ještě je pak podle něj skupina, co se se zbraněmi mazlí.

Řeč byla i o pornografii. „Když už soft pornografie nestačí. Lidí závislých na pornu přibývá, často se za tím skrývají větší problémy," vybral další téma Veselý. „Umíte si představit, že jsou lidé závislí na pornu?" zeptal se. „Tak co by dělali Piráti, když přijdou z práce?" opáčil Macinka.

Závěrečné téma patřilo americkému exprezidentovi Donaldu Trumpovi. „Fandím mu. Na něj je dáno já nevím kolik trestních a kolik jiných žalob v Americe. Každý demokrat... Soudy to začínají řešit a občas se najde pravdoláskařský soud, navedený, který nějak rozhodne. Ale to je takový..." sdělil Macinka.

Psali jsme: Článek, kterého si nikdo nevšimnul: Proč USA váhají. A co stoupenci Ukrajiny nevidí Proč si všímáme, co Rusko říká? Poslankyně ODS vyjela na Cyrila Svobodu. Nepochodila Ministr Výborný: Věda zlepšuje naše zemědělství Tak, kdy z něj uděláme Hitlera? U Bidena řeší zásadní otázku

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE