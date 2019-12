„Tlustá zadnice Pavla Novotného!“ Sněmovna ve varu: Šlo o Babiše, ale Foldynovi ujely nervy

Poslanci dnes diskutují z podnětu části opozice o auditu Evropské komise k údajnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO). Velmi zostra se však pustil poslanec ČSSD Jaroslav Foldyna do šéfa ODS Petra Fialy a jeho strany. „Zavolejte si toho vašeho pana Novotného, co vystrkuje tu svoji tlustou zadnici na občany, a vy jste ta politická strana, za kterou bych se měl stydět,“ řekl Foldyna.

Prověrka dorazila do Česka v pátek, dokument zatím nebyl oficiálně zveřejněn. Podle médií má Česko přijít podle médií o stamiliony korun unijních dotací přidělených skupině Agrofert. Babiš ji dříve vlastnil, převedl ji do svých svěřenských fondů.

Babiš tvrdí, že Česko žádné peníze vracet nebude, není k tomu podle něho důvod. Opoziční ODS chce navrhnout usnesení, kterým by Sněmovna zavázala vládu k vymáhání dotací od firem, jež je neoprávněně čerpaly. Mluví se také o možném zřízení parlamentní komise, která by sledovala a kontrolovala kroky, jakými by se vláda s prověrkou vypořádávala. Znění auditu je konečné. Česko bude mít dva měsíce na to, aby uvedlo, zda souhlasí, nebo nesouhlasí s doporučeními obsaženými v materiálu. Pokud by Česko část závěrů odmítlo, má ještě nárok vyvolat slyšení o věci u Evropské komise.

„Tento bod se týká zcela zásadní situace, kdy do České republiky dorazily již finální závěry auditu Evropské komise ke střetu zájmů, která se týká premiéra České republiky a fungování dotační politiky,“ poznamenal úvodem jednání Pirát Ivan Bartoš.

„Poté, co Česko rozporovalo ústy paní ministryně Dostálové každý řádek v té předchozí zprávě, Evropské komise a její auditní orgány dokončily tento audit a poslaly závěrečnou zprávu. Závěrečnou zprávu mají k dispozici ministerstva a je otázkou, jak se k celé věci postaví premiér i vláda, která by měla mít jasná opatření,“ sdělil Bartoš.

Následovala slova předsedy ODS Petra Fialy. „Předseda vlády orgány Evropské komise označen za osobu ve střetu zájmů a z toho také vyplývá nezákonné čerpání pro jeho firmy. A tím pádem jsou ohroženy peníze daňových poplatníků ve výši několika set milionů korun. Nemůžeme připustit, aby to bylo tak, že občané dají stovky milionů korun, že občané přispějí na provoz a zisky jeho firem,“ sdělil s tím, že cílem by mělo být, aby Babišovo impérium vrátilo peníze občanům.

„Vláda by měla svým jednáním zajistit a garantovat, že důsledky auditu nebudou nést čeští daňoví poplatníci. Ale že dotace budou vymáhány od firem, které tyto dotace čerpaly,“ poznamenal Fiala s tím, že zákonodárci by si měli vynutit záruky. Zdůraznil pak ještě několikrát, že zájmy občanů České republiky je třeba ochránit před zájmy předsedy vlády. Tyto dvoje zájmy podle něj nejsou kompatibilní. „Peněženek českých daňových poplatníků by se to nemělo dotknout,“ sdělil.

Následně vyzval ANO a ČSSD, aby přestali strkat hlavu do písku. „Rozhýbejte se a něco udělejte. Za této situace je jediným správným řešením to, aby byl na pozici předsedy vlády někdo jiný,“ sdělil Fiala.

Své pak k tématu, a to velmi bouřlivě řekl sociálnědemokratický poslanec Jaroslav Foldyna. „Nepřišel jsem sem obhajovat Andreje Babiše, to je věcí Andreje Babiše a hnutí ANO. Já jsem byl jen překvapený tím, že jsem slyšel v projevu předsedy ODS, že před pěti či deseti lety jsme si nemohli představit, že budeme mít stíhaného premiéra. No, já jsem si před těmi roky taky nepředstavil, že komando vtrhne na Úřad vlády, udělá tam rabovačku, že jeho přítelkyně bere luxusní dárky za služby, že vtahuje bezpečnostní služby do soukromých věcí. Vy tady mluvíte, promiňte, jako kdybyste zastupoval nějakou novou politickou stranu, která včera vznikla. Kterou nikdo nezná. Která nemá vůbec žádnou historii. Tu historii, kterou tady popisujete jako současnost, tu vy jste prožili a přinutili jste nás, občany České republiky, abychom to žili spolu s vámi. Tak tady ze sebe nedělejte svatoušky,“ rozhorlil se Foldyna.

„Zavolejte si toho vašeho pana Novotného, co vystrkuje tu svoji tlustou zadnici na občany, a vy jste ta politická strana, za kterou bych se měl stydět. Díky,“ uzavřel.

