„To bude jízda.“ Ondřej Hejma ví, co nás čeká. A jak je to s migranty v Česku

Ke Xaverovi přišel glosovat dění v uplynulém týdnu Ondřej Hejma. „On je ta elita, která pohrdá těmi lidmi a říká, že jsou zabednění, že nemají otevřené obzory a nic nevědí, zatímco on cestuje po světě,“ komentoval Ondřej Hejma článek Václava Marhoula v Reflexu. „Kdo chce odejít, my ho necháme,“ řekl Hejma na to, co by bylo pro EU nejlepší ve vztahu k brexitu, prý by se ukázalo, že je civilizovaným spolkem. Je Tomio Okamura tím, kdo naplňuje odkaz Václava Havla?

Do pořadu Podtrženo, sečteno, kde významné osobnosti České republiky reagují na aktuální události posledních dní, přišel Ondřej Hejma. Hned ze začátku reagoval na vítězství Borise Johnsona – jako předsedy Konzervativní strany jakož i nového premiéra Velké Británie. Myslí si, že je to špatná zpráva hlavně pro Evropskou unii, která se bojí toho skutečného odchodu Velké Británie z Evropské unie. Koneckonců se jim snaží házet klacky pod nohy. „Kdo chce odejít, my ho necháme,“ řekl Hejma na to, co by bylo pro EU nejlepší, prý by se ukázalo, že je civilizovaným spolkem. „Čekáte od něj, že to bez dohody sekne k tomu 31. říjnu?“ ptal se moderátor. „Myslím, že je na to připravený, ale jestli mu to projde, to se uvidí, bude to strašně těžký,“ mínil Hejma. Dodal, že si myslí, že je to poslední příležitost pro záchranu demokracie v Evropě. „Je to dobrá zpráva, která může Evropskou unii vyvést ze slepé uličky, ve které je,“ zakončil odpověď na první událost Hejma.

Anketa Chcete, aby byl prezident Zeman sesazen z funkce? Chci 10% Nechci 90% hlasovalo: 23361 lidí

Dalším tématem byl Václav Marhoul a jeho rozhovor pro Reflex s titulkem: „Zeman je zlo a v Češích probudil to nejhorší, je jako fašisti. Říkám o něm pravdu, to se mi vymstilo.“ Hejma začal s odpovědí tak, že po dlouhou dobu byli s Marhoulem na jedné straně, „zvlášť za totáče jsme byli na jedné straně, komunisti špatně, kapitalisti dobře“, a dodal, že se to teď rozešlo. Myslí si, že Marhoul je již na druhé straně. „On říká, Zeman je zlo, táhne nás do Číny, do Ruska, tomu rozumím. Já však říkám, že Zeman je zlo, protože neustále vyhrává volby,“ dodal k titulku na Reflexu. „Václav je v pozici Jardy Hutky, on je ta elita, která pohrdá těma lidmi a říká, že jsou zabednění, že nemají otevřené obzory a nic nevědí, zatímco on cestuje po světě. Nedávno byl v Africe a víte, co tam zjistil? Že jsou stejní jako my, prý, a že není důvod se jich bát, jen mají málo vody a teď kvůli té vodě přijdou. Takže myšlenka pozoruhodná, ale s tím se volby vyhrávat nedají,“ mínil Hejma. „Ale to s tím fašismem už trochu přehnal,“ dodal.

„Tomio Okamura: Já naplňuji odkaz Václava Havla!“ Tak zněl nadpis článku u dalšího tématu rozhovoru. Hejma si ten článek též přečetl a prý tam tento výrok neřekl, „ten titulek se nepovedl“, dodal. „Ale on naznačuje,“ pokračoval v odpovědi Hejma, „Václav Havel slíbil tři věci: spravedlivý stát, referendum a přímou prezidentskou volbu, kdy splnil akorát tu volbu, a tu ještě nesplnil Václav Havel. Takže tady je Tomio trošku mimo,“ Hejma pak dodal, že ho zná z natáčení a pokládá Tomia za neuvěřitelného člověka se spoustou energie a velkým tahem na branku. „Až to občas přehání,“ zakončil odpověď.

Další aktualitou týdne byl problém ČSSD s ministrem kultury. „Trváme na Šmardovi, prohlásili sociální demokraté po schůzce grémia,“ zněl další nadpis článku na iDNES. „To je senzační příběh na léto, všichni jsou na dovolené, kašlou na politiku, tak to má být, odpočívají, než zas přijde to rozeštvávání na podzim, který bude hustý, a oni tady ‚my trváme na Šmardovi‘, vůbec nevysvětlí proč, proč vyhodili toho Staňka. Je to taková krásně nesrozumitelná, úplně zbytečná historka a já si vzpomínám na Pavla Tigrida, Pavel Tigrid, významná osoba 20. století, se pak stal po revoluci ministrem kultury, a když přišel na to ministerstvo, tak řekl, že by se to mělo celý zrušit, a já s ním souhlasím, aby kultura měla jedno samostatný ministerstvo, je úplně zbytečný, ty věci se dají ošetřit z různých jiných ministerstev, kdysi k tomu byla debata, určitě je to nejzbytečnější ministerstvo, co máme, a i tedy ten ministr je tak trochu do počtu,“ odpověděl Hejma. Dle Hejmy je to celé hra, ale režisér je prezident Miloš Zeman. „Na podzim však začnou ty skutečný věci: audity, demonstrace. To bude jízda,“ zakončil další téma týdne Hejma.

Za to Jan Birke, který měl rozhovor na XTV, je k ANO skromnější. „Personální výměna na Ministerstvu kultury není důvod k odchodu z vlády. Babiš a Zeman není náš politický soupeř. Přestaňme neustále kritizovat ANO,“ zněl titulek rozhovoru s poslancem ČSSD Janem Birkem. „Je to rozumný člověk, v tom rozhovoru říká, jak je mu líto té sociální demokracie, jak je na tom blbě, a říká, že nesmí zaniknout. Tohle všechno, co říká, je naprosto pravda, to jsme říkali už v předchozím tématu,“ odpověděl Ondřej Hejma. Dle Hejmy je však to, že Babiš se Zemanem nejsou političtí soupeři, již spornější výrok. „Tam jako legitimizují toho Babiše, toho padoucha hlavního, a protože Hamáček je dobře zapsaný v Americe a v Bruselu, tak jeho rolí je dohlížet na toho Babiše,“ odpověděl skladatel Hejma na otázku, proč tedy socialisti v té vládě jsou. Dodal pak k tomu, že být ve vládě je jediná cesta k přežití. „No a jestliže toho Babiše udrží, tak budou nakonec velebení jako strana, co to zachránila,“ myslí si Hejma a dodal, že Andrej teď hodně zlobí. Dle Hejmy se uvidí v září, co s ním udělá Brusel. Dle Hejmy má prezident Miloš Zeman figuríny politiků a hraje s nimi šachovou partii. „Tady Markéta Pekarová, tady Miroslava Němcová, tah Mirkou Němcovou, je to úsměvná letní šachová partie, kterou Miloš hraje a baví se u toho,“ myslí si Ondřej Hejma.

Anketa Bojíte se, že Babiš zneužije svého postavení k tomu, aby zastavil vyšetřování Čapího hnízda? Bojím se toho 9% Nebojím se toho 91% hlasovalo: 9545 lidí

Předposledním tématem pořadu byla zpráva z armády o tom, že kvůli smrti afgánského vojáka, obvinila vojenská policie čtyři lidi. „Jestli jsem to pochopil jako fakticky, tak na té naší základně v tom Afghánistánu byl nějaký afghánský voják, ale našinec, vládní, a byl na té základně. On jede a z ničeho nic zastřelí toho našeho vojáka, toho psovoda. No a někdo si toho Afghánce našel a dali mu nakládačku. Ten člověk zemřel na mnohočetná zranění, tak něco se stát muselo. Tady jde jen o to, zda ta pomsta za vraždu našeho vojáka je legitimní, jestli se to takhle dá dělat, nebo nedá dělat,“ vyprávěl Hejma a dodává, že pro to má kus pochopení. „Co je na tom divný, tak to, že ten celý případ propíchly New York Times, že jsme se z toho dozvěděli odtamtud, to je hodně divný, takže zásadní stanovisko k tomu nemohu říct, ale jsem zvědavý, jak z toho vyklouznou,“ zakončil Hejma.

Nakonec se řešil titulek z expres.cz: „V Česku nejsou migranti? Projděte si Václavák, zajděte si na kebab, radí arabista“. „Co s tím má společného kebab?“ ptal se Hejmy Xaver. „On v tom rozhovoru říká,“ začal s odpovědí Hejma, „že v Německu vydělají první prachy a přijedou k nám a tady se usadí, takže je jen otázkou času, kdy jich bude víc. A v podstatě říká, že všichni migranti, co v té Evropě jsou, tady zůstanou. Není cesta je odtud dostat, takže pojďme se s tím smířit, skousněme to a dejme si záležet na tom, aby se ten případ neopakoval v budoucnu, tedy ochrana hranic,“ zakončil rozhovor Hejma.

