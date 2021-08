„To je asi tak ta největší pikoška, co se o Babišovi dozvíte.“ Premiér poodhalil soukromí

Šéf hnutí ANO a stávající premiér Andrej Babiš pustil na veřejnost další pasáž ze své předvolební knihy „Sdílejte, než to zakážou“. Tentokrát o své ženě Monice. Prozradil, že to s ní vůbec nemá lehké a znovu zalitoval, že vstoupil do politiky. „Pořád ale věřím, že jí to jednou vynahradím,“ prohlásil.

Babiš začal tím, že svou ženu vlastně moc nevidí, protože když odchází do práce, tak zpravidla ještě spí, a když se vrací z práce, tak už zase spí. Když má to štěstí, že přijde trochu dřív, prý si s ní rád povídá, dívají se spolu na televizi a on ji drží za ruku. „Ona ví, že ze mě nemá smysl páčit, jak bylo v práci. Na to jsem většinou moc unavený,“ prozradil Babiš.

Jedinou výjimkou je prý Štědrý den. To je jediný den, kdy nekontroluje mobil každých deset minut a má na svou ženu trochu víc času. Má čas poslouchat, jak si členové rodiny povídají a má čas sledovat své oblíbené filmy Pretty Woman, Tři oříšky pro popelku a Pelíšky.

Před koronavirovou krizí prý rodina také jezdívala lyžovat do Rakouska a Babiš si brával vánoční řízky na cestu, aby měl co zakousnout.

„Řídím hrozně rád, kombinace řízení a řízků je prostě nepřekonatelná. Snad se to brzy vrátí a já zase ochutnám svoje nejoblíbenější rakouské jídlo. Kaiserschmarrn čili trhanec se švestkovým pyré. Dostávám ho vždycky k obědu, když jsem na oficiální návštěvě u kancléře Sebastiana Kurze."

Posléze zopakoval, že udělal blbost, když vstoupil do politiky. Už od roku 2013 dokola opakuje, že se vstupem do politiky obětoval pro Česko. Obětoval svůj rodinný život.

„Myslím, že co se týká dovolených, tak průměrný Čech byl na víc místech než já. Bylo by to asi jiné, kdybych neudělal tu blbost a nevstoupil do politiky. S Monikou jsme plánovali, že budeme žít na jihu Francie, cestovat, poznávat svět. Pořád ale věřím, že jí to jednou vynahradím a podzim života si spolu užijeme. Teda můj podzim života, ona je pořád mladá holka. Ale teď ještě nepřišel ten čas,“ řekl Babiš.

Zdůraznil také, že jeho žena Monika není žádná puťka. Je to podle něj opravdu silná žena.

„Jenže bacha. Nechci, abyste o mojí ženě získali obrázek, že je nějaká puťka, co sedí doma, zatímco její manžel pracuje ve velkém světě,“ zdůraznil

A kvůli tomu to prý s ní nemá lehké.

„Jak je ale Monika silná ženská, tak to zároveň znamená, že to s ní není vždycky snadné. Umí být pěkně paličatá. Myslím, že každý chlap je rád, když může ženu dobývat. A žena zas ráda vidí, že mu za to stojí. Moniku jsem musel vyloženě ukecávat, aby si mě vzala. Nakonec jsme do toho praštili, až když měly naše dvě děti skoro pubertu za sebou. To je asi tak ta největší pikoška, co se o Babišovi dozvíte,“ uzavřel svůj příspěvek.

