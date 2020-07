„To je na okamžitou rezignaci!“ Vyhrocená debata nad Vojtěchem. U stolu seděl i Petříček

reklama

Hned v úvodu pořadu se snesla ostrá kritika na hlavu ministra zdravotnictví za hnutí ANO Adama Vojtěcha. Petříček kroutil hlavou nad tím, jak koaliční ANO řešilo situaci v Moravskoslezském kraji a dal ruce pryč od ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

„Rozhodně asi není v pořádku, aby se lidé dozvěděli, že za pět minut něco platí. My jsme ta rozhodnutí dělali tak, aby lidé alespoň 24 hodin dopředu věděli, že něco bude platit. Takto jsme postupovali i v případě našeho cestovního semaforu. ... Mně to skutečně přijde velmi nešťastné,“ litoval Petříček.

Vondra zašel ještě o krok dál.

„Já beru tady tu vládní sebekritiku, ale myslím, že ta míra toho problému je mnohem horší. Kde je chytrá karanténa? Nefunguje! Neexistuje! OKD je státní podnik, ale tam se teď zase situace řeší plošnými opatřeními. To je na okamžitou rezignaci ministra zdravotnictví!,“ vypálil Vondra.

Zdůraznil však také, že hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák je z hnutí ANO, ministr zdravotnictví Vojtěch byl nominován hnutím ANO a premiér založil hnutí ANO, takže situaci musí řešit hnutí ANO.

Vondra sdělil, že by vůbec nikomu nezakazoval vyjet za hranice, ale on že zůstane s rodinou v České republice.

„Prostě budeme doma, Čechy jsou krásný, Morava taky. Je to na každém, aby zvážil to riziko. Rozhodně bych nezakazoval nikomu cestovat, to by bylo v rozporu s Ústavou, ale je na každém, aby zvážil to riziko, že se situace z týdne na týden může zhoršit,“ varoval europoslanec.

Poté se ještě jednou vrátil k Adamu Vojtěchovi a konstatoval, že by ve Sněmovně měli probrat jeho možný vyhazov z vlády.

„To je situace, která už je na debatu ve Sněmovně. Vláda se po té první zkušenosti už mohla poučit, ale nic nefunguje, chytrá karanténa nefunguje. A čí je to zodpovědnost? Vlády a ministra zdravotnictví,“ vypálil Vondra.

Pawlas volal po bohatší komunikaci mezi hygieniky, krajem a vládou. Sám Pawlas pochází z Moravskoslezského kraje a konstatoval. že lidé se tam zlobí na hygieniky, na hejtmanství i na kabinet Andreje Babiše (ANO). Lidé by měli vědět, s čím musí počítat do budoucna, a situace by se neměla měnit z hodiny na hodinu.

Když znovu dostal slovo Vondra, obul se i do ministra dopravy, ale i průmyslu a obchodu Karla Havlíčka.

„Hroutí se nám železnice. Každý den je tam nová bouračka a jsou tam oběti. Současně je to ministr průmyslu a musí řešit i OKD. Ministr pro všechno je opravdu ministrem pro nic,“ tepal Vondra šéfa hned dvou ministerstev Havlíčka.

Moderátorka Terezie Tománková poté přehodila debatní výhybku k debatám o ekonomickém balíčku Evropské unie.

Vondra varoval před nástupem „zelené revoluce“. „Velká část těch peněz půjde na prosazení zelené revoluce, mnohem větší část než půjde na likvidaci covidu. Aby to Němci odůvodnili, tak záchrana planety tomu alespoň dává nějaké odůvodnění,“ rozjel se europoslanec.

Na Andreji Babišovi mu vadí, že nedokáže vyjednávat ve stylu něco za něco, jak to dělají kupříkladu Němci. Z tohoto pohledu se mu vyjednávací pozice premiéra Babiše jeví jako velmi slabá. Zvlášť když je v europarlamentu vláčen kvůli svému možnému střetu zájmů.

„Němci nasypali 2 biliony eur do své ekonomiky, což je v rozporu se všemi rozpočtovými pravidly. Dostali na to výjimku a za to souhlasili, že se zúčastní toho ekonomického balíčku, do kterého budou platit mnohem víc než třeba Španělé,“ upozornil.

„Naše pozice rozhodně není slabá. Máme možnost se opírat o to, že jsme na tom rozpočtově relativně dobře,“ oponoval ministr Petříček.

Vondru však nepřesvědčil. „Ten český parlament se s premiérem loučil slovy – ‚pane premiére, proboha, hlavně to podepište‘ – zatímco holandský nebo maďarský premiér tam jedou s mandátem od svých parlamentů – ‚jestli nevyjednáš tohle, tak se nevracej‘,“ postavil proti sobě dva různé přístupy europoslanec Vondra.

Já se vám divím, kroutil Vondra hlavou nad komunistou

Když se debata blížila k závěru, pánové věnovali pozornost česko-ruským vztahům. Petříček tyto vztahy ohodnotil na čtyřku. Totéž Vondra. Ten by si prý přál trojku, která by ukázala, že naše vztahy s Ruskem jsou korektní, ale zároveň nám umožní udržet si od Ruska určitý nezbytný odstup.

Vondra nad Pawlasovými slovy kroutil hlavou a připomenul, že dnešní Rusko je velmi daleko od modelu, jaký by rádi viděli ve světě komunisté, takže vlastně moc nerozumí tomu, proč KSČM stojí tak vehementně na straně Ruské federace.

Pawlase však nepřesvědčil. Komunista zdůrazňoval, že mu jde především o již zmíněnou ekonomickou stránku věci a nikoli o ideologický pohled na svět. Poznamenal však také, že v Rusku bude mít vybraný vyjednavač, šéf zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák, co vysvětlovat.

„Samozřejmě bude muset vysvětlit, proč se komunální politici, kteří mají na starosti veřejnou zeleň a opravu chodníků, tak proč se vyjadřují k zahraniční politice. Těžko si můžeme myslet, že ruská strana přistoupí k jednacímu stolu s otevřenou náručí. Míč je podle mého názoru na české straně,“ řekl Pawlas.

Petříček se okamžitě ostře ohradil. „S tím nemohu souhlasit. Míč je v tuto chvíli na ruské straně. My jsme předložili konstruktivní návrh. My se odmítáme omlouvat za kauzu Koněv,“ sdělil s tím, že je třeba probrat celou řadu důležitých věcí, včetně toho, aby se čeští podnikatelé mohli i v Rusku spolehnout na to, že tam bude fungovat právní stát.

