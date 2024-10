„To mohl dát rovnou Řezníčkovi.“ Smích i údiv nad Dvořákovou medailí za nezávislost médií

Když začátkem roku 2023 uspěl v prezidentské volbě Petr Pavel, o jehož protikandidátovi Andreji Babišovi neztratila Česká televize nikdy jediné dobré slovo, seděl v křesle generálního ředitele této instituce Petr Dvořák. O půl roku později však o vládu nad Kavčími horami přišel, když Rada ČT ve volbě upřednostnila jeho soupeře Jana Součka. Ke 30. září 2023 tak musel po dvanácti letech Petr Dvořák z ČT odejít. Zatímco v případě veřejnosti pro něj platilo „sejde z očí, sejde z mysli“, prezident Petr Pavel na něj nezapomněl. Při příležitosti 106. výročí vzniku samostatného Československa mu udělil medaili Za zásluhy 1. stupně za zásluhy o stát v oblasti kultury se zdůvodněním, že se po dobu svého mandátu zasazoval o nezávislá média veřejné služby.

„Určitě nejsem zdaleka jediný, komu při ohlášení jména bývalého generálního ředitele České televize Petra Dvořáka coby osoby vyznamenané prezidentem republiky Petrem Pavlem u příležitosti státního svátku České republiky poněkud zaskočilo. Mám-li to vyjádřit co nejstručněji: washingtonský slouha vyznamenal slouhu domácího. Úplně postavené na hlavu také je zdůvodnění onoho vyznamenání. Petr Dvořák s Českou televizí za dvanáct let svého působení v jejím čele provedl přesný opak toho, za co byl vyznamenán,“ reaguje pro ParlamentníListy.cz bývalý člen a místopředseda Rady pro rozhlasové a televizní vysílání Petr Štěpánek.

Medaile ve Dvořákových rukou je výsměchem veřejnosti

Má pro to zcela jasné zdůvodnění. Česká televize není ani nezávislá, ani vyvážená, ani pluralitní, ani objektivní, ani všestranná, jak jí předepisuje zákon, ale je to hlásná trouba pouze jedné názorové party a jedné ideologie. Česká televize není hlídacím psem demokracie, nýbrž krvelačnou hyenou nové totality. Petr Dvořák na tom má svůj nemalý díl viny. Vyznamenání v jeho rukou je výsměchem veřejnosti a plivnutím do tváře všem, kteří nedobrovolně platíme povinné výpalné za něco, co nám ve skutečnosti škodí. Nepochybuji, že to také bude důvod, aby pod naší iniciativou Nekrm hydru! přibyly další podpisy,“ myslí si Petr Štěpánek.

Člen Rady Českého rozhlasu Tomáš Kňourek vidí důvody ocenění především ve dvou rovinách. „Ta první je jednoduchá a pochopitelná, komunista udělil metál komunistovi. Druhá je jakási vratka za dobré služby v kampani před prezidentskými volbami, kdy pan Dvořák ještě byl ředitelem České televize. Kdo by si třeba nevzpomněl na bezpochyby nestranný výkon moderátora Martina Řezníčka při finálové debatě kandidátů. Pokud jde o význam slovního spojení ‚prosazování nezávislých médií veřejné služby‘, tak někteří ‚podřízení‘ pana Dvořáka pracovali skutečně nezávisle, což spočívalo především v ignoraci zákona, kodexu a elementárních žurnalistických zásad. Tipl bych si, že příští rok ze stejného důvodu dostane ocenění za prosazování nezávislých médií veřejné služby Václav Moravec nebo Nora Fridrichová,“ říká pro ParlamentníListy.cz Tomáš Kňourek.

Všem významně dopomohl k současným ústavním pozicím

„Ocenění exšéfa veřejnoprávní televize Petra Dvořáka aktuálním prezidentem státu je důkazem dokonalého ideologického obratu naší společnosti, jejíž pokrytečtí protagonisté už odhodili masky demokratů a zcela otevřeně uctívají mantru ‚kdo nejde s námi, jde proti nám‘. Petr Dvořák je inteligentní a morálně mimořádně kreativní manažer, jenž po svém nástupu do čela České televize prosadil tuto retroprogresivistickou ideu mediální lobby či polistopadového establishmentu do praxe veřejnoprávního zpravodajství a publicistiky,“ poukazuje pro ParlamentníListy.cz mediální analytik a bývalý ředitel Slovenské televize Radim Hreha.

Psali jsme: Omluvte se pořádně, jinak exekuce. ČT kličkování nepomohlo Student zachraňoval životy během masakru na FF UK, Pavel ho na Hrad nepozval Jak chtěl Hrad kvůli první dámě rozdojit Jurečku, jako sovětského kozla. Rozbor prezidentské ostudy s historikem Fidlerem „Po politickém rozsudku bojuje o život. Vše zveřejním.“ Petr Pavel dostal dopis

Ani on nemůže přehlédnout „zásluhy“ Petra Dvořáka, i když je vidí poněkud jinde než hlava státu při zdůvodnění udělení medaile. „Z výše uvedených důvodů proto nepochybuji o tom, že pan prezident Petr Pavel stejně jako koaliční nejvyšší reprezentanti ústavních institucí včetně mainstreamových novinářů jsou přesvědčeni o tom, že dlouholetý generální ředitel České televize se doopravdy zasloužil o stát v oblasti kultury, kupříkladu jednostrannou podporou koaličních stran či bezhraniční pomocí na Hrad kandidujícího Petra Pavla ve vysílání veřejnoprávní instituce, čímž všem významně dopomohl k současným ústavním pozicím. Inu, vrána k vráně sedala, sedá a sedat bude,“ podotýká Radim Hreha.

Petr Dvořák s radním Zdeňkem Šarapatkou

Pavel mohl dát metál místo Dvořákovi rovnou Řezníčkovi

„Petr Dvořák byl vyznamenán za to, že hraje stejnou hru se současným vedením státu a spolupracuje s ním. Tak se mu chtěl odvděčit. Ale Pavlův předchůdce Miloš Zeman dělal to samé, že oceňoval své oblíbence. To je zlozvyk, který se tu ujal. Jediný, kdo to nedělal, byl Václav Klaus. Dvořákovo vyznamenání mě překvapilo, ale že by to bylo něco mimořádného, tak to určitě není. Kdyby to dostal za manažerské schopnosti, tak by to bylo divné, poněvadž takových manažerů tady je. On sice je schopný manažer, ale že by byl super, tak to zase není. Ale panstvo se vždy odvděčuje svým lokajům,“ zdůrazňuje pro ParlamentníListy.cz mediální odborník Jiří Mikeš.

arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A. BPP

Profil není převzatý, články vkládá redakce.

prezident České republiky Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Také on si vzpomněl na nakloněnou rovinu pro Petra Pavla při finálové debatě prezidentských kandidátů v České televizi, tehdy ještě vedenou Petrem Dvořákem. „Tak to mohl dát rovnou panu Řezníčkovi a nemusel to dávat panu Dvořákovi,“ zmiňuje Jiří Mikeš „objektivní“ výkon moderátora Martina Řezníčka.

Předvolební debata. Martin Řezníček v hádce s Andrejem Babišem

„Nezdá se mi hovořit o Dvořákových zásluhách o kulturu, protože to, co produkuje veřejnoprávní televize, ty detektivní seriály a podobná díla, pro veřejnoprávní televizi zrovna to pravé ořechové není,“ upozorňuje. A už vůbec se mu nezamlouvá zdůvodnění, že se Petr Dvořák po dobu svého mandátu zasazoval o nezávislá média veřejné služby. „To je tak trošku úsměvné, protože mainstream hraje vládnoucí elitě do karet. To, že by Česká televize byla za Dvořáka skutečně nezávislá, si snad skutečně nemůže nikdo myslet,“ dodává Jiří Mikeš.

Psali jsme: „On to čte? Baxa se směje Klausovi.“ Co se dělo, zatímco Pavel řečnil. Pikantní střípky Petr Pavel: Mladí nedospívali za oponou komunismu. Necítí vděk za demokracii „Je namočenej víc.“ Petr Pavel a KSČ. Padlo i o Babišovi „Po politickém rozsudku bojuje o život. Vše zveřejním.“ Petr Pavel dostal dopis