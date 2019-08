„To nejhorší teprve přijde!“ Zbrojní expert Hynek se nebojí mluvit. Ani o migrantech

Prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu České republiky Jiří Hynek se rozhodl svým spoluobčanům vysvětlit, proč považuje pušku za jeden z důležitých symbolů demokracie. Důrazně je také varoval, že to nejhorší, co s sebou nese migrační krize, poznáme za 10, 15 a možná i 20 let. Jednou prý možná pochopíme, že jsme se před oněmi dvaceti lety vydali společně s migranty na cestu do pekel.

Pár slovy se vyjádřil k teroristickému útoku na Novém Zélandu, kde před několika měsíci terorista zaútočil na dvě mešity a zavraždil na 50 lidí. Novozélandská vláda po útoku sáhla k poměrně radikálnímu zásahu proti držení celé řady zbraní. Podobně radikálně se zachovala Evropská unie po útoku ve francouzském klubu Bataclan a snaží se omezit držení zbraní. V zemích, jako jsou Dánsko nebo Velká Británie, nemohou střelnou zbraň nosit ani řadoví policisté a pak jsou zločincům, kteří bývají ozbrojení, tak akorát k smíchu.

Hynek má za to, že spořádaně žijící občané, kteří splní zákonné podmínky, mají mít právo ozbrojit se. Puška na zdi v dělníkově domě či bytě je podle něj vlastně symbolem demokracie. Pokud se lidé vzdají práva nosit zbraň, potvrzují tím, že svou bezpečnost svěřují do rukou státu. Nakonec to může skončit tím, že pověří stát, aby se o ně staral od kolébky až po hrob, čímž se ze společnosti v podstatě vytratí svoboda rozhodování a chuť za toto rozhodnutí převzít zodpovědnost.

„Když diskutuji se svými partnery, potkávám se s řadou lidí z bezpečnostní komunity ze Západu, tak mě nejvíc fascinuje, když mi kolikrát dají za pravdu a říkají: ‚Ale to přece nemůžeš takhle říkat nahlas, to se nedělá.‘ Já říkám: ‚Pánové, vám chybí jedna věc, a to je moje paměť.‘ Paměť, že mi kdysi někdo říkal: ‚To přece nesmíš říkat nahlas, to se nedělá, to není vhodné.‘ Ale to byla totalita, to byl socialismus, který vy jste nezažili, nezažili jste nesvobodu, a proto si své vlastní svobody neumíte vážit. Západ je mnohem víc ochotný nechat si svobodu vzít než my, kteří pamatujeme, co to nesvoboda je, a to souvisí i s právem držet zbraň,“ pokračoval Hynek.

„To nejhorší teprve přijde. Neumím říct, jestli to bude za 10, 15 nebo 20 let. Bezpečnostních rizik, na která nejsme připraveni, je příliš mnoho. Jedním z těchto rizik je nelegální migrace. My vůbec nevíme, kdo a s jakým cílem se do Evropy dostal, co se bude odehrávat, jestli tady bude zakládat nějaké buňky. Prostě dochází ke změně ve světě, ať už jsou to mocenské zájmy některých velmocí, nebo náboženské konflikty. A my se usmíváme a říkáme: ‚Tak co by lidi zajímalo. Množírny psů. Tak budeme řešit množírny psů.‘ A vystoupí Pirát Ferjenčík a řekne, že závazek dvě procenta HDP na vlastní obranu není zase tak důležitý. Ale to není závazek vůči našim spojencům, to je závazek vůči našim obyvatelům,“ vypálil Hynek.

Zdůraznil, že kdo nepečuje o svou armádu, je odsouzen k tomu, že jednoho dne musí na svém území strpět armádu okupační.

A pokud jde o migraci, migranti, kteří jdou za lepším, by si podle Hynka měli uvědomit, že svým odchodem škodí také svým rodinám a přátelům, kteří zůstávají doma. Stát, který se vylidňuje, čeká obtížná budoucnost.

„Přicházejí ti, kteří se mají starat o své rodiče, kteří mají své zemi pomáhat, a my je vlastně dostáváme do Evropy, kde je přebíráme. Je to problém pro nás i pro země, odkud putují, protože v těchto zemích zůstávají ti, o které se nikdo nepostará. A zase jsme u toho, že cesta do pekel bývá dlážděna těmi nejlepšími úmysly, takže do pekel táhneme nejenom sebe, ale i zemi, ze které bereme nelegální migranty. Jsem přesvědčen, že je potřeba na čas vůbec zavřít k nám přístup,“ doporučil Hynek.

To je také důvod, proč považuje snahy OSN o snazší pohyb migrantů za zcela scestné. „Pro mě je to naprosto nepřijatelné, je to chyba, je to špatně. A to proto, že se zde popírají práva některých občanů, a to základní práva, ve prospěch občanů jiných. Není to rovnost práv. Znevýhodňuje to domácí obyvatele před těmi, kteří chtějí přijít. To je prostě špatně, tečka. O tom není co diskutovat. Je to proti našim obyvatelům,“ zdůraznil.

