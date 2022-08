„To není krize, to je kolaps.“ Havlíček se opřel o hejtmany. A o to, co říkali už dlouho

Někdejší ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) žádá o zastropování cen energie. „My nevyčítáme vládě to, že rostou ceny na světových trzích, my vyčítáme to, že kvůli liknavosti i přes kupní sílu máme nejvyšší ceny elektřiny v celé Evropě, beru tedy za červenec. A co se týká podpory, tak tam jsme druzí nejhorší. To je výsledek této vlády. Ta opatření přicházejí pozdě, jsou extrémně malá,“ řekl mimo jiné na půdě Poslanecké sněmovny Havlíček.

„Vzpomínáte si, jak jsem zde mnohokrát mluvil, že je třeba odpustit platby za obnovitelné zdroje? Vzpomínáte si, jak jsem říkal, že jsem sice rád, že mi to říkáte v kuloárech, že by to mohlo být docela elegantní řešení? Pan ministr Síkela se nám vysmál, říkal, že má vlastní řešení. Ano, to vlastní řešení dopadlo tak, že se platby za obnovitelné zdroje odpustí, tři čtvrtě roku poté, kdy jsme o to žádali,“ dodal Havlíček. „Proč se to neudělalo na jaře, když jsme o to žádali? Dnešní cena elektřiny je 17násobně vyšší než před dvěma lety, dnešní cena plynu je více než 30krát násobně vyšší než před dvěma lety. Na co ta vláda čeká? Až školy, nemocnice nebudou mít na zaplacení?“ sdělil Havlíček.

„My nevyčítáme vládě to, že rostou ceny na světových trzích, my vyčítáme to, že kvůli liknavosti i přes kupní sílu máme nejvyšší ceny elektřiny v celé Evropě, beru tedy za červenec. A co se týká podpory, tak tam jsme druzí nejhorší. To je výsledek této vlády. Ta opatření přicházejí pozdě, jsou extrémně malá,“ dodal Havlíček.

Následně hovořil o úsporném tarifu, který chce vláda od podzimu zavést. „Tarif je v současné době pouze ovívání mrtvé pokojské. Ten tarif již ztratil smysl,“ poznamenal Havlíček.

„I kdyby se to dneska zastropovalo, tak to neplatí pro všechny a hned, protože se musí hledět na fixace. Je to vážná situace,“ varoval také Havlíček. „Není pravda to, a vůbec nechápu, proč se takto uvažuje, že jakékoliv zastropování padne na ortel státního rozpočtu. Jak jsme na to přišli? To není přece o tom, že ten stát to musí všem producentům zaplatit. Je to otázka k diskusi. Za další: Jsou i jiné nástroje. Jeden z nich navrhuje i Miroslav Kalousek – a není to vůbec špatné řešení, jakkoliv jsem jeho velkým kritikem – pragmaticky říká, zastropujte to na určité částce, a to, co budou ti výrobci prodávat za vyšší částku, zdaňte třeba 95 procenty. I to je cesta, je to mix sektorové daně a zastropování,“ míní Havlíček. Podle jeho slov chce vidět vládní návrhy.

