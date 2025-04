„To nesmí.“ Na Trumpova cla míří žaloba

Donald Trump oznámil zavedení minimálně 10% „základního“ cla na veškerý dovoz do USA od 5. dubna, což se dotkne mnoha zemí včetně Spojeného království, Argentiny, Austrálie, Brazílie a Saúdské Arábie. Další země, které Trump označil za „nejhorší provinilce“, pak budou od 9. dubna čelit ještě vyšším clům. Trump nastavením cel reaguje na podle něj nespravedlivou obchodní politiku. Cla by měla podle jeho administrativy podpořit americkou výrobu a „učinit Ameriku opět bohatou“.

Úřad amerického obchodního zmocněnce (USTR) vysvětlil, jak Trump dospěl ke konečným výším uvalených tarifů.

„Vzájemná cla se vypočítávají jako celní sazba nezbytná k vyrovnání bilaterálních obchodních deficitů mezi USA a každým z našich obchodních partnerů,“ uvádí shrnutí USTR. „Tento výpočet předpokládá, že přetrvávající obchodní deficity jsou způsobeny kombinací tarifních a netarifních faktorů, které brání vyrovnání obchodu. Tarify působí prostřednictvím přímého snížení dovozu.“

Foto: Formula pro výpočet celní sazby zveřejněná Úřadem amerického obchodního zmocněnce (USTR)

Na Evropskou unii se má vztahovat 20% clo. K tomu se bude vztahovat 25% clo na dovoz osobních a lehkých užitkových automobilů do Spojených států. Předsedkyně Evropské komise, Ursula von der Leyenová, varovala, že zvýšení cel vyvolá nejistotu. Leyenová potvrdila, že Evropská unie připravuje protiopatření a zaujme vůči Trumpově celní politice jednotný postoj. „Útok na jednoho z nás je útokem na všechny,“ prohlásila předsedkyně Evropské komise.

Se cly ovšem nesouhlasí i někteří Američané. Nezisková organizace New Civil Liberties Alliance (NCLA) pro občanská práva, kterou založil právník Philip Hamburger s cílem chránit ústavní svobody před porušováním ze strany administrativního státu, podalo první žalobu proti clům Trumpovy administrativy. Žaloba je podána jménem malého floridského podniku Simplified, který dováží zboží vyrobené v Číně a cla již zaplatil.

„Nové čínské clo poškozuje společnost Simplified, která zlepšuje život žen prodejem prvotřídních plánovačů a dalších výrobků pro správu domácnosti,“ uvádí NCLA.

New Civil Liberties Alliance argumentuje proti krokům prezidenta Trumpa tím, že tvrdí, že prezident zneužil svou mimořádnou pravomoc uvalením plošného cla na dovoz z Číny, které není povolené zákonem. Tímto jednáním si Trump podle NCLA neoprávněně přisvojil pravomoci, které ústavně náleží Kongresu. NCLA tak tvrdí, že došlo k narušení ústavní dělby moci.

. @NCLAlegal just filed what appears to be the first lawsuit challenging the Trump administration's tariffs. The suit is brought on behalf of a small Florida business that imports Chinese-made goods and has paid tariffs already. The gist of the legal argument is highlighted in… https://t.co/LC0TPVo58t pic.twitter.com/IlezxoBd9D