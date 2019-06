„To nezvrátíme!“ Kalousek mluvil do duše poslanců ČSSD a udeřil: Podsvětí, Palermo!

Ten se na úvod rozhodl připomenout ČSSD jeden historický příběh. Tímto příběhem bylo vyslovení nedůvěry vládě Mirka Topolánka na jaře 2009. Tehdy důvodem pro nedůvěru vládě mělo být podezření, že se poradce předsedy vlády snažil ovlivnit jednu televizní reportáž.

„Pro ČSSD to tehdy bylo dramatické zneužití moci,“ vzpomínal si Kalousek. Kvůli tomu padla vláda uprostřed českého předsednictví EU a dodnes prý máme v EU kvůli tomu ostudu.

Kalousek ale sociálním demokratům připomněl, že „před deseti lety byla ČSSD alespoň verbálně mimořádně citlivá na zneužití moci“.

„Uběhlo deset let a my jsme svědky mnohem většího střetu zájmů a zneužití moci,“ vyprávěl exministr financí dále. Tehdy prý ten rozhovor opravdu nezajímal nikoho. „Dnes konflikt předsedy vlády zajímá všechna světová média,“ varoval.

Český premiér je trestně stíhán za zneužití evropských dotací. „To samozřejmě každého daňového poplatníka v EU zajímá, proč by měl nějaký průměrně vydělávající Němec, Francouz nebo Fin přispívat k bohatství českého premiéra,“ dodal. Je podle něj zjevné, že korekce od Evropské unie prostě přijde. „To nezvrátíme. Vím to já, víte to vy, ví to i paní ministryně spravedlnosti,“ dodal.

„Znovu se obrátím na kolegy z ČSSD. Opravdu budete tak nekonzistentní?“ ptal se dramaticky Kalousek. To, co se kolem Babiše odehrává dnes, je podle něj „mezinárodní ostuda, v jaké se neocitl doposud žádný předseda vlády v EU“.

„Co se to s vámi stalo, nepřítomní kolegové z ČSSD?“ apeloval na oranžové poslance. ČSSD podle něj přitom vždy byla strana státotvorná a demokratická. „Nemám pro to jiné vysvětlení, než že demokratické už pro vás není důležité a to sociální vnímáte jen vůči sobě,“ uzavřel Kalousek.

Pak se posmíval Babišovým slovům, kterými uvedl své vystoupení, že je premiérem všech občanů. „Ano, on svými problémy skutečně zatěžuje všechny občany. A ČSSD všechny občany tohoto problému zbavit může, ale taky nemusí,“ dodal. Je prý jen na sociálních demokratech, jaké zájmy v nich převáží.

Projev premiéra Babiše: „Herci? Řev na mě?“ Babiš se s tím nemazal. Házel bramborami, cibulí a česnekem

Pak Kalousek přešel k politice vlády. „Ministři vlády dostali povinný slohový úkol na téma, jak je dobře a bude ještě líp,“ oglosoval Kalousek předchozí projevy členů vlády.

Pak připustil, že díky mimořádné konjunktuře se skutečně dobře máme. „Ale vláda neudělala vůbec nic pro to, abychom se měli dobře i v budoucnosti,“ varoval.

Dárky voličům prý rostou rychleji než ekonomika, zatímco investice rostou pomaleji. „To je cesta do zaostalosti,“ popsal ekonomickou politiku vlády.

Tomu prý odpovídá i právě projednávaný rozpočet na příští rok, který v pondělí schválila vláda. „Poprvé v historii nejednotně. Pokud jsem dobře informován, tak pro to nehlasovali všichni ministři,“ zadržoval smích Kalousek.

Tento rozpočet je podle něj „typický socialistický přerozdělovací rozpočet bez vize a bez strategie“.

Ministryně Schillerová poslancům prý vykládala, „jak tahle vláda razantně zvyšuje důchody a snižuje dluh“. Kalousek si přitom všiml, jak ministryně míchá nominální a relativní čísla.

„To je docela obyčejná manipulace,“ protestoval.

Je to podle něj „manipulativní lež, typická pro babišovskou propagandu“.

Kalousek si tedy prý dovede živě představit, co budou vykládat vládní kolegové paní Schillerové, na které u pultíku ještě nedošla řada.

Na koho se prý ale těší, to je ministr zdravotnictví Adam Vojtěch. „O něm se včera zjistilo, že v době, kdy byl tajemníkem ministra, tak spolupracoval s podsvětím a sháněl kompro na koaličního partnera,“ popsal Kalousek nejnovější kauzu, kterou odpálil investigativec Janek Kroupa.

„V dobách toho Palerma, o kterém pan premiér tak rád hovoří, by toto stačilo na konec politické kariéry během deseti minut,“ odhaduje Kalousek. Dnes si ale myslí, že se nebude dít nic a Vojtěch bude v klidu dál řečnit a ministrovat.

„No, co by se také dělo, když premiér má průšvih tisíckrát větší?“ ušklíbl se Kalousek. I to podle něj ukazuje, jak neskutečná je mezinárodní ostuda, kterou předseda vlády své zemi v zahraničí dělá.

„No, co by se také dělo, když premiér má průšvih tisíckrát větší?" ušklíbl se Kalousek. I to podle něj ukazuje, jak neskutečná je mezinárodní ostuda, kterou předseda vlády své zemi v zahraničí dělá.



