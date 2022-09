„To radši zmetka ukňouranýho.“ Umělec boří Pavla. Hnis se vylil

Podle průzkumu nejfavorizovanější z oznámených prezidentských kandidátů Petr Pavel během úterka oficiálně zahájil svoji kandidaturu a začal prohlašovat, že „potřebujeme generální úklid“ a představil své volební heslo: „Vraťme Česku řád a klid“. Právě to je podle některých ohlasů nemálo podobné těm z titulní strany Rudého práva. „To je komouš, jak vyšitej,“ má jasno zpěvák a hudebník Samir Hauser. Sám by prý nyní radši volil i „ukňouranýho zmetka“ Babiše. Ostrá slova má pro Pavla také exministr Kalousek či novinář Jan Hrbáček. Sdílel spis, ukazující „co je to za kredibilní osobu“.

V kampani se prý plánuje opřít o své zkušenosti ze zahraniční diplomacie i z vedení armády a hovořil i o tom, že by chtěl u nás změnit politickou kulturu. „Nemůže nám stačit, že někdo krade a lže míň než ostatní,“ řekl podle ČTK.



Někdejší náčelník generálního štábu a předseda Vojenského výboru NATO, jenž se úspěšně prosadil už před listopadem 1989, kdy byl kapitánem Československé lidové armády, sloužil Varšavskému paktu coby rozvědčík a od roku 1985 i člen KSČ, také odmítl, že by byl problém to, že nastoupil do zpravodajského kurzu.



Pavel podle ČTK poznamenal, že se všichni účastníci připravovali stejně a až později mělo dojít ke specializaci a pouze několik z nich by se tak podle něj stalo „špiony“.

Pro svou kampaň rovněž představil své volební heslo: „Vraťme Česku řád a klid“.



Právě toto heslo nyní budí nemalé vášně. Zpěvák a hudebník Samir Hauser, vystupující též pod uměleckým jménem Bruno Ferrari, naznačil, že už podobná hesla někde viděl.



„Chceme klid a pořádek,“ stojí na jedné z ním přiložených fotografií titulní strany komunistického Rudého práva.



„Budeme žít v klidu a pořádku!“ stojí pak ve výtisku předlistopadového plátku Průboj z 26. srpna 1969, v němž se hovoří o „událostech, které vyvolaly ve dnech 20. a 21. srpna v Liberci protisocialisté síly“, čímž je evidentně líčeno shromáždění proti okupaci Československa vojsky Varšavské smlouvy, tedy paktu, jemuž Pavel později sloužil.

„Ha ha ha. Žijeme tady v nějaký časový smyčce. Normalizace se vrací. Prej klid na práci,“ komentoval silnou podobnost Pavlova hesla s těmi předlistopadovými umělec.



„To je komouš, jak vyšitej. Nevěřil bych, že to někdy řeknu, ale jestli Babiš, nebo tenhle rudej rozvědčík, tak radši ukňouranýho zmetka. S tím je aspoň občas sranda,“ padlo pak jasně od zpěváka skupiny Vanessa k Pavlově kandidatuře.

Pavel, jenž nyní dominuje průzkumům, ve kterých není zastoupen předseda ANO Andrej Babiš, se během zahájení své kampaně vyjádřil, že pokud se do volby Babiš rozhodne jít, jeho to prý neovlivní. „Já se nikdy nevymezoval jako anti-někdo, na svém přístupu nic měnit nebudu. Pokud kandidovat bude, tak to nebude lehký soupeř. Ale kdyby to bylo lehké, tak by mě to nebavilo a ani bych do toho nešel,“ řekl Pavel.



Představil také rozvinutí svého heslo o žití „v klidu a pořádku“. „Není mi jedno, že tu v mnoha ohledech vládne nepořádek, chaos a bezradnost. Potřebujeme generální úklid,“ vyzývá rovnou.



Pořádek chce ustanovit jako první přímo na Hradě: „Potřebujeme, aby se dodržovala pravidla a platila pro každého stejně. Je potřeba začít shora. Půjdu první tak, jak jsem to dělal celý život. A jako první věc udělám pořádek v úřadu prezidenta.“

Komunistická minulost dýchla při zhlédnutí představení Pavlovy kampaně na novináře Jana Hrbáčka. „Když generál Pavel zveřejnil před delší dobou svůj kádrový spis, udělal dobře. Nikdo se v tom nepatlal a vypadá jako ‚tabula rasa‘. Asi je čas to zveřejnit znovu – komplet. Je tam spousty věcí, které ukazují, co je to za kredibilní osobu,“ poznamenal ke kandidátovi, který před sametovou revolucí sklízel pochvaly za „politicko-ideovou připravenost“ a ve svém posudku je ceněn za to, že měl být již tehdy „třídně uvědomělý a politicky vyspělý“.

Právě kádrové dokumenty a působení ve vojenské rozvědce podle Hrbáčka Pavla „předurčují k tomu, aby se nikdy nestal prezidentem této země“.

K oficiální kandidatuře Pavla nemlčel ani exministr financí Miroslav Kalousek, který již dříve dával najevo, že Petr Pavel není ani zdaleka tím, komu by byl ochotný vhodit svůj hlas.



Pavel dle Kalouska pocházel z prostředí, které s komunistickým režimem spolupracovalo více než rodina Babiše. „Vzhledem k rodinné anamnéze jím v osmdesátých létech nebyl o nic méně, než Andrej Babiš. Dokonce bych si dovolil tvrdit, že starý Pavel byl v hierarchii KGBácké pyramidy výše, než starý Babiš,“ pustil se do prezidentského kandidáta koncem července.

Nyní dal najevo, že se jeho názor nezměnil ani po slibu Pavla, že nastolí „řád a klid“. „Bude-li zvolen prezidentem ČR muž, který se v r. 1988 chtěl stát komunistickým špionem ve svobodném světě a v kurzu špionů předsedal ZO KSČ, bude to beznadějná zpráva o stavu naší společnosti a její morální výbavě,“ zveřejnil někdejší ministr financí na svém twitterovém účtu.

Možná bude. Bude-li ale zvolen prezidentem ČR muž, který se v r. 1988 chtěl stát komunistickým špionem ve svobodném světě a v kurzu špionů předsedal ZO KSČ, bude to beznadějná zpráva o stavu naší společnosti a její morální výbavě. https://t.co/6BWsQvAVk3 — Miroslav Kalousek???????? (@kalousekm) September 6, 2022

