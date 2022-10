„Tohle byl Macronův summit. Fiala se jen mihl na tiskovce.“ Babiš rozmázl VIDEO, které šlo do Evropy

reklama

Babiš vyjádřil potěšení nad tím, že se Praha minulý týden stala centrem pozornosti celé Evropy. „Summit proběhl velice dobře. Měli jsme z toho samozřejmě všichni dobrý pocit. Už jenom to, že to bylo na Pražském hradě. Bylo jasné, že máme vyhráno,“ hodnotil neformální summit lídrů Evropské unie v pondělním Čau lidi, kde připomněl, že jeho vláda české předsednictví připravovala tři roky.

Největší událostí bylo čtvrteční první zasedání Evropského politického společenství, které navrhl francouzský prezident Emmanuel Macron už v květnu 2022. Účastnily se jej státy západního Balkánu, jsou tam Turecko, Ukrajina, Norsko a další. „Myslím, že je to skvělá iniciativa v tom, že tyto státy mohou s členskými státy Evropské unie diskutovat všechny ty problémy, které Evropa dnes má,“ uvedl.

Šlo podle něj hlavně o summit francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. „Pokud máte pocit, že ten summit byl summit Emmanuela Macrona, tak máte správný pocit. Protože v tom videu se nějak asi omylem mihl pan premiér Fiala na tiskovce. Vidíte tam Emmanuela Macrona, který mluví přímo s Viktorem Orbánem a absolvoval neskutečný počet individuálních jednání,“ nešetřil chválou, jak úžasně pracovitý člověk Macron je, a vyjmenoval celou řadu setkání, která Francie v rámci EU letos svolala.

Fialovi vyčítá, že měl jedinou bilaterálku, s britskou premiérkou na Kramářově vile. „Proč neměl bilaterálky jako všichni ostatní? Zúčastnil se jednání s prezidentem Erdoganem, které vedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, a on tam seděl. Kdo měl bilaterální jednání minulý týden? No, Morawiecki s Orbánem. Pan premiér neměl žádné,“ dodal.

Pozastavoval se nad tím, že premiér Fiala nevyužil summitu k řešení energetické krize: „Je otázka, proč pan premiér nevyužije tuto historickou příležitost, která zase bude za třináct let, předsednictví České republiky, k tomu, aby něco v té Evropě řešil, aby přesvědčil Charlese Michela a svolal Evropskou radu k cenám energií a k emisním povolenkám, jak o tom mluví. To je zkrátka jeho nátura, všechno dává od sebe pryč,“ konstatoval Andrej Babiš.

Fiala podle Babiše nechce svolávat Radu ve stejné intenzitě jako Francie, aby se jich nemusel účastnit: „Proč on nesvolá Radu? Protože on zkrátka tam nechce jezdit. On se toho obává, on není schopen tam prosazovat ty naše zájmy. Kdo prosadil výjimku na ropu? No, premiér Orbán. Náš premiér tam moc ani nemluví. Pokud, tak čte nějaký text, co mu dají jeho poradci. Je to velká škoda, že pan premiér se neangažuje,“ pokračuje Babiš, že Fiala mohl svolat Evropskou radu speciálně na energie.

Kriticky se vyjádřil i na adresu ministra průmyslu a obchodu Josefa Síkely: „Ano, pan Síkela, a to nevím, jestli jste viděli včera v České televizi, že vlastně ani nevěděl, kam jede, nebo úplně je zmatenej. Nejhorší ministr vlády, který kašle na lidi, na firmy z hlediska cen energií,“ zhrozil se Babiš.

Na rozdíl od Fialy měl Babiš podle svých slov napilno: „Mně se vysmívali, že lovím ty politiky po hotelech. Měl jsem oběd s Viktorem Orbánem, hodinu a půl, a dozvěděl jsem se x věcí, které nejsou určené pro veřejnost. Stejně jako s Emmanuelem Macronem a s premiérem Lucemburska Xavierem Bettelem. Já si strašně vážím toho, že nejvýznamnější současný politik Evropy, se kterým mám přátelské vztahy, Emmanuel Macron, si našel na Babiše čas. Na bezvýznamného Babiše. Strašně si toho vážím. Protože to je to, co já jsem celý moje období jako premiér budoval. Osobní vztahy, abych prosazoval české zájmy,“ uvedl Babiš.

„Pan premiér to nedělá. Pan premiér všechno kope od sebe pryč. Má tam Beka, ten zmizel. Nevím, kde je. Minule jsem četl v novinách, že je potřeba vyhlásit po něm pátrání. Na co tam vůbec je, to nikdo neví. A na všechno říká: Síkela, Síkela,“ uvedl bývalý předseda vlády.

K tomu následně dodal, že Fiala má bilaterální jednání zakázané od svých koaličních partnerů: „Pan premiér Fiala ještě nikdy nejednal bilaterálně s Viktorem Orbánem, protože mu to Bartoš s Pekarovou zakázali. Protože Pekarová řekla: Maďaři, nevolte Orbána. No, stejně jako Ursula říkala v Itálii, aby nevolili tu novou premiérku. Tak to jsou takové zvláštní věci,“ poznamenal expremiér. Babiš tím připomněl slova předsedkyně TOP 09 z ledna tohoto roku, kdy oslovila maďarské voliče před jarními volbami s tím, aby zopakovali „český scénář“ a také „vyhnali svého Babiše“, čímž myslela, aby nezvolili dosavadního premiéra Viktora Orbána. Jak se později ukázalo, její přání se nenaplnilo, Orbán totiž volby s přehledem vyhrál.

„Myslí to vážně, ten pan premiér, nebo kdo mu to píše, tyhle nesmysly? 17. 12. v 8 ráno jsem ještě řídil radu pro zdravotní rizika. A žádná vlna nebyla. Naším odchodem všechno skončilo. Tahle vláda nic nemusela dělat,“ reagoval Babiš.

Okomentoval také Fialova slova o tom, že se „snažili masivním způsobem vyplácet kompenzace zasaženým podnikatelům“. „Bylo by podle jeho slov tak dobré, kdyby už někdo konečně premiéru Fialovi vysvětlil, že dát někomu peníze neznamená dělat inflaci. „Inflaci máte zarazit tím, že přispějete lidem k snížení cen elektřiny, plynu a tepla. Takže samé nesmysly. A pan premiér říká, že pomohli podnikatelům. Takže pan premiér pokračuje v těch svých lžích. A asi neví o tom, co se vůbec děje,“ míní Andrej Babiš.



