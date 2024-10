„Třetí osoby“, které nasypaly miliony do Pavlovy kampaně. Analytik odhadl zdroje

Jednou z docela zásadních událostí těchto dnů je skutečnost, že předsedkyní SOCDEM, tedy bývalé České strany sociálně demokratické, se stala exministryně práce a sociálních věcí a bývalá místopředsedkyně strany Jana Maláčová. „Vnímali jsme ji zejména ve spojení s Matějem Stropnickým jako určitou tvář předchozích parlamentních voleb. Maláčovou spolu s Tomášem Petříčkem a dalšími lidmi mnozí házeli do jednoho pytle těch progresivistů na našem politickém poli. Přesto Maláčová získala pozici předsedkyně. Řekl bych v její prospěch, že zde není možné mluvit úplně o získání, nýbrž o jisté osobní statečnosti. Protože vést stranu, která je jednak mimo Parlament a jednak s tak strašlivě pošramocenou pověstí z mnoha předchozích skandálů a historických událostí, to už chce opravdovou zapálenost pro věc,“ uvádí pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Strhl se humbuk, protože jako jednu z prvních vět po svém zvolení pronesla, že by se nikterak nebránila úsilí o spojenou levici, tedy včetně „firmy“ Stačilo, kterou vytvořila Kateřina Konečná na bázi KSČM a dalších přidružených subjektů. „Navíc dlouhodobě otevřeně mluví o tom, že je třeba sjednotit levici do nějakého operativnějšího, aktivnějšího šiku, což je jedině dobře. Asi každý, kdo mě sleduje delší dobu, ví, že nejsem bytostný socialista, že jsem založením spíše konzervativec. Ale už po minulých parlamentních volbách v roce 2021 jsem říkal, že zásadním problémem naší politické scény je to, že v Parlamentu není vůbec žádná levice. Je tam malá opoziční strana SPD, ne dosti čitelné, někdy opoziční, někdy neopoziční hnutí ANO, a pak už jen liberální progresivisté spojeni s několika málo katolíky z jižní Moravy a odjinud v lidové straně,“ poukazuje mediální analytik.

Bez levice a pravice zůstávají jen progresivistická témata

Sestava vlády byla dána heslem Antibabiš, ale ideologicky nemá vůbec žádnou fazónu. „Navíc se předseda vlády a mnoho lidí z ODS a TOP 09 tváří, že politika, kterou provozují, je pravicová. Ale i kdybychom jim to věřili, tak o to více chybí jakákoliv levicová opozice, protože Tomio Okamura jistě levicový není a ANO je ideově bezbarvé. Tu jde doleva, tu doprava, je to pragmatické hnutí. Takže sjednocování levice považuji za velmi pozitivní prvek, protože jak říkal už Václav Klaus před mnoha a mnoha lety: ‚Největším nebezpečím pro politiku naší doby je její deideologizace‘. Tedy odstranění základních myšlenkových principů z politického činění a nahrazení nějakými ‚-ismy‘, ať už je to homosexualismus či ekologismus. Prostě ta progresivistická témata, která ovšem nevedou k podpoře rozvoje společnosti a blahobytu lidí, ale jen k rozšiřování a zmnožování koryt pro určité typy lidí. Vidíme to kolem sebe,“ podotýká Petr Žantovský.

Strašení komunistickou diktaturou je odtržené od reality

A neúspěšný kandidát na předsedu SOCDEM Jiří Dienstbier je dle něj progresivista. „Vzpomínám si na jednu krásnou fotografii asi 15 let starou, kdy měl za to, že jeho hvězda stoupá a měl tu odvahu sahat po prezidentské funkci, na níž byl zachycen při jakési genderové akci. A na klopě saka měl placku s nápisem ‚Jsem žena‘. Tak to je asi tak stejně blízko realitě jako tohle jeho strašení komunistickou diktaturou. A levici tu potřebujeme právě proto, abychom se s ní mohli hádat, abychom mohli polemizovat, aby si občan na konci mohl říci, co vlastně je levice a co pravice. Já tvrdím, že Fialova vláda pravicová není, levice chybí, tak si není z čeho vybrat. Maláčová má za mě jedna podtržená. Ale uvidíme, jak bude pokračovat dál. Už také několikrát různě proměnila postoje, ale nikdy ne tak dramaticky jako třeba Dienstbier. Takže se na ni pojďme dívat zblízka a držet levici palce,“ vybízí Petr Žantovský.

Končící týden přinesl hodně vzruchu kolem rodiny hlavy státu Petra Pavla. „Začal to návrh Mariana Jurečky ocenit jaksi manželské povinnosti paní Pavlové vůči republice téměř 100tisícovou sumou, který spočíval v tom, aby tolik dostávala na své ošatné a jiné reprezentativní účely. To samozřejmě v situaci, kdy například bývalým prezidentům Klausovi a Zemanovi titíž poslanci a titíž politici zmrazili zamýšlené navýšení jejich výslužného po výkonu prezidentské funkce, vypadá opravdu paradoxně. Navíc 100 tisíc měsíčně pro první dámu, ba ani jednu korunu měsíčně pro první dámu, nemá v českých moderních dějinách žádnou obdobu. Vždyť Olga Havlová, v pořadí první první dáma po roce 89 měla svoji nadaci a svou kancelář na Hradě, ale nic víc nepožadovala,“ nabízí mediální analytik srovnání, které pro komunistický pár v uniformě nevychází dvakrát lichotivě.

100 tisíc pro politickou školitelku, že se kdysi dobře vdala

Pokud si dobře vzpomíná, tak Dagmar Havlová požadovala dokonce zavedení funkce první dámy do ústavního pořádku a s tím související prebendy. „To jí ovšem tehdy neprošlo, smáli se jí nejen novináři, ale dokonce i Havlovi adoranti. Myslím, že tím udělala velký krok k tomu, aby se velké části národa zošklivila. Takže tato aktivita byla rychle utlumená a ze strany paní Klausové ani paní Zemanové nikdy nic takového nezaznělo. Najednou tu máme požadavek, abychom platili 100 tisíc měsíčně paní Pavlové jenom za to, že se kdysi dobře vdala. Mě to jako občana značně uráží, ale jak jsem zaznamenal, nebyl jsem zdaleka sám. Nakonec se k tomu Petr Pavel vyjádřil tak, že to bylo špatně formulováno, a že to měly být peníze oddělené od jeho reprezentačních výloh. To jsou už jenom plané výmluvy poté, co ten trapný návrh vyšel na veřejnost,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Ale nedosti na tom! „S penězi má pan prezident generál nebo generál prezident, kdo ví, co je víc, další problémy. Úřad pro kontrolu financování politických stran a hnutí dělal kontrolu vyúčtování prezidentských voleb z loňského jara, kde je zákonem stanovený limit 50 milionů, a zjistil, že Petr Pavel vykázal 49 999 646 korun, 354 korun pod onen limit. To samo o sobě je výsměch, protože všechny ty akce, které se kolem Pavlovy kampaně točily, musely stát – to vám potvrdí každý marketér, který s tím má nějakou zkušenost – mnohem více. Tento úřad si myslí něco podobného. Navíc dokonce odhalil částku, která ve vyúčtováních a v dokladech chybí, ve výši přes tři a půl milionu korun, kterou v Pavlův prospěch zaplatily tzv. třetí osoby, které se do kampaně zapojily,“ zdůrazňuje mediální odborník.

Ještě nikdo nepohrdal úřadem tak, jak to předvedl Pavel

Klade si otázku, kdo všechno může být třetí osobou, která sypala do Pavlovy kampaně tolik, že nakonec zvolený prezident překročil zákonem povolený limit. „Může to být americká ambasáda? Možná, že ano. Je to třetí osoba. Může to být přítel po boku Petr Kolář? No jistěže ano. A jím placené různé americké advokátní a jiné instituce? Může to být kdokoliv. Dokonce i Zdeněk Svěrák a Eva Holubová, kteří s ním pak triumfálně mávali z balkonu Pražského hradu na třetím nádvoří. Nikdo neví, ale každopádně v účetnictví falíruje tři a půl milionu korun. To není málo. Představme si, kdyby se tato částka využila na charitu, pro školky, pro domovy důchodců. Ovšem takhle naše hlava státu neuvažuje. Naše hlava státu uvažuje tak: Já jsem generál a kdo je víc? Já jsem prezident a kdo je víc? Já jsem byl ve Varšavské smlouvě vyučený špion proti NATO, teď jsem vyučený veterán NATO nasměrovaný proti ruskému imperialismu,“ upozorňuje Petr Žantovský.

Paša od Pirátů si ‚oplotil‘ prostor, aby ho nikdo neobtěžoval

V posledním příspěvku odbočíme od ryze mediálního prostředí do prostředí politického. „To, co budu popisovat, by se mohlo zdát býti vtipem, ale v krajním případě je to vtip velmi špatný. O co jde? Náměstek pražského primátora pro dopravu Zdeněk Hřib, bývalý primátor za Piráty, ohlásil, že bude 9. listopadu kandidovat proti Lukáši Wagenknechtovi, bývalému senátorovi, na předsedu Pirátské strany. Na tom by nebylo nic zvláštního. Strana má vnitřní problémy, všechny důležité persony od Richterové přes Gregorovou až po Špotáka odmítly po odstoupivším Ivanu Bartošovi převzít odpovědnost a spíš se snaží dočkat v klidu konce svých funkcí, aby je náhodou někdo odněkud nevyhodil. To se může stát snadno třeba Olze Richterové, neboť jako nevládní poslankyně už nemá žádný věcný nárok na to být místopředsedkyní Poslanecké sněmovny. Tak asi na sebe teď nechce zrovna moc upozorňovat,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

A tak se do boje o Bartošem uvolněné místo mohou pustit dva zmínění pánové. „Pokud jste Pražáci nebo do Prahy jezdíte často autem, tak vidíte Hřibovo dílo doslova na každém kroku. Začal tím, že před lety ještě jako primátor izoloval prostor před Magistrátem na Mariánském náměstí betonovými sloupky a víceméně znemožnil průjezd kolem Národní knihovny do Platnéřské, respektive Husovy ulice. Tím zkomplikoval život nepředstavitelnému množství lidí, nejen běžných cestujících, ale i dodavatelů do tamních prodejen či restaurací. Zachoval se jako paša, který si ‚oplotil‘ svůj prostor, aby ho náhodou někdo neobtěžoval. Bylo to trapné, bylo to hloupé, nikdo tomu netleskal – snad kromě jeho samého a nějakých jeho pirátských souvěrců. Tímhle krokem odstartoval nekonečnou sérii nesmyslů prováděných v pražské dopravě,“ připomíná mediální odborník.

V Hřibovi mají Piráti úžasnou příležitost vykročit na smetiště dějin

Asi nejviditelnější nesmysl kromě mnoha přesměrovaných jednosměrek nebo uzávěrek, které byly zbytečné nebo jsou nepochopitelné, co jde za Hřibem, jsou podle něj cyklostezky. „Na ty musí každý návštěvník Prahy narazit. A celkem se ani nediví, že na nich většinou nepotká cyklistu. Když totiž pojedete po takové cyklostezce od metra Vltavská nahoru do Holešovic nebo na Veletržní, tak zjistíte, že vede mezi dvěma pruhy a v obou jezdí auta, a to poměrně rychle. Takže to je cyklostezka pro sebevrahy. Ale to není jen tady. Podobný nesmysl najdete mezi Hradčanskou a Svatovítskou nahoře nad Dejvicemi. Tam cyklostezka mezi dvěma pruhy končí a nikam nepokračuje. To si nelze vykládat jinak, než že jsou cyklostezky výborný byznys, o němž si politici myslí, že se dobře prodává voličům, protože jde jakože o ekologický způsob dopravy,“ míní Petr Žantovský.

Zároveň to je samozřejmě byznys pro nějakou firmu, a ta určitě musela být vybrána. „A musela být vybrána zcela jistě Magistrátem. Dál asi v této úvaze nepůjdu, ale nejspíš asi každý tuší, kam mířím. Jestli tedy chtějí Piráti skutečně odejít na smetiště dějin, tak v osobě Hřiba mají úžasnou příležitost. Ne, že bych jim to přál, svého času měli moje sympatie. To ještě v době, kdy hájili svobodu internetu a bojovali s autorsko-právním byznysem. Ale od toho už dávno odstoupili a dnes je to jen pár směšných kariéristů třesoucích se o své židle. Jinak pro tuto zemi nevykonali dobrého pranic a na co sáhli, to zvorali. A to nebyla jenom ta ‚slavná‘ digitalizace stavebního řízení. V podstatě se v jejich režii neodehrálo nic, na co bychom mohli vzpomínat s uznáním. Pokud to završí v postavě předsedy Zdeněk Hřib, tak dobře Pirátům tak,“ dodává mediální analytik.

