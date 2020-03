„Ty lidi nejsou prašiví!“ Nakažené Olomoucko: Hejtman jasně odsoudil ty, co chtějí týrat nemocné. Dusný výstup

reklama

Lidé s trvalým pobytem teď nesmí zavřenou oblast opouštět a zakázán je i vstup. V celém Olomouckém kraji bylo v neděli večer 32 potvrzených případů nákazy. Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) je v této lokalitě zhruba tisíc potenciálně nakažených.

Území uzavřených měst a obcí nemohou lidé opustit minimálně na dobu 14 dnů. Zakazuje se také pohyb mimo místo trvalého pobytu. Opatření se týká i dopravy, kdy na dálnici D35 jsou od pondělního rána uzavřeny sjezdy a nájezdy 248 a 253 na dálnici u Litovle.

„Máme jednu oblast, kde máme extrémní výskyt potvrzených případů,“ potvrdil na tiskové konferenci hejtman Olomouckého kraje Ladislav Okleštěk (ANO). „Hygiena došla k jednomu závěru, a to, že vydala nařízení obecné povahy o opatření při epidemii. 16. 3. od 3 hodin ráno došlo k uzavření obcí a jejich katastrálních území Litovel, Uničov a Červenka,“ podotkl Okleštěk. Provoz a zásobování obcí zůstává.

„Chtěl bych poděkovat starostům a tajemníkům bezpečnostních rad,“ dodal Okleštěk s tím, že jde o preventivní opatření. „Budu pravidelně zveřejňovat informace o počtu lidí, kteří mají potvrzený výskyt tohoto viru. Veřejnost potřebuje být informována. Na druhou stranu nemůžu nikdy zaručit, že nebude zneužito těchto informací,“ podotkl, že i proto neuvádí přesné údaje nakažených.

„Chtěl bych poprosit všechny, kteří odsuzují ty, kteří jsou nakažení, že oni za to nemůžou. Oni nepřišli a neobjednali si virus, aby byli přenašeči, nebo aby měli pozitivní test. To se může stát úplně každému z nás, vidíte, že jste na to někteří z vás připraveni více, někteří méně, ale každého to může potkat. Ti lidé nejsou ničím prašiví, nebo něco takového, prostě mají virózu tohoto typu a my se k nim musíme chovat tolerantně a naopak se snažit jim pomáhat. To, že někdo z nás chytne chřipku, třeba v jiném případě vlastní nezodpovědností, to se může stát, ale tady prosím, vyzývám všechny k tomu, aby byli tolerantní a spíš k vzájemné pomoci a součinnosti,“ uvedl Okleštěk.

„V kraji je plno slušných lidí, kteří nebudou nikomu ubližovat a nikoho dehonestovat, na druhé straně může se takový případ objevit a chtěl bych ty, kteří mají takovéto myšlenky na srdci, protože občas nějaké reakce zachytíte i v těch elektronických médiích, tak prosím, nikdo za to nemůže. Někdy někdo možná udělá hloupost, ale potrestáni za to jsme všichni. Někdy by mohl být sám sebou víc potrestán ten dotčený, než my si myslíme. Takže prosím, buďme k těmto lidem tolerantní a neodsuzujme je, protože nikdo za to skutečně nemůže, nebo drtivá většina těch lidí určitě ani netušila, že pro ně někde takové nebezpečí hrozí,“ dodal.

Vláda jinak včera svým usnesením zakázala volný pohyb osob na území České republiky od pondělní půlnoci do 24. března 6. hodiny ranní. Samozřejmé jsou výjimky: cesty do zaměstnání či výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti, nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými. Lidé si mohou také dojít na nákup, doplnit si pohonné hmoty, případně zamířit do zdravotnických zařízení či si vyřešit neodkladné úřední záležitosti. Úřady však musejí mít celý příští týden omezený provoz, přibližně na tři hodiny denně. K takto striktním opatřením jako hygienici na Olomoucku však vláda na celém území nepřistoupila.

Nadále mohou být vykonávána povolání nebo činnosti sloužící k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, zajištění ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče včetně dobrovolnické činnosti, duchovní péče, veterinární péče, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury nezbytné k obstarávání základních služeb obyvatel, zásobování a rozvážkové služby. Chodit se může také do parků.

Osobám pobývajícím na území České republiky vláda nařizuje omezit pohyb na veřejnosti na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště.

Zaměstnavatelům pak vláda doporučila práci na dálku, je-li to u zaměstnanců možné. Při kontaktu s ostatními osobami se doporučuje ve veřejných prostorách odstup nejméně dva metry či využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk.

