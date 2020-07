„Vadí vám, že to řekl Havel.“ Nejen kantory děsí ředitel od komunistů. Takhle je ponižuje a trápí. Soudruzi a ‚kašpárek za pětikačku‘

Politici ANO neprosadili na program zastupitelstva v Mostě bod odvolání ředitele 14. základní školy Bohumila Moravce. Ten podle vyjádření rodičů a pedagogů šikanuje z pozice politické moci školský sbor způsobem, že už jejich odchody neunesou ani žáci. Rodiče si neodpustili petici a emotivní výlevy. O ponižování mužem, který byl na osmém místě kandidátní listiny KSČM, mnohé prozradily učitelky, které prý chtěl tento třicátník „dovychovat“.

„Jste drzá. Musím vás dovychovat.“

Zastupitelka ANO Berenika Peštová chtěla projednat odvolání ředitele ZŠ Rozmarýnová. Pro zařazení do programu se však nezvedlo dost rukou, stejně jako pro bod vypsat konkurzní řízení u všech vzdělávacích zařízení, kde se vedení v posledních dvou letech měnilo.

Téma se přesto v nebývalé míře dostalo na přetřes v rámci diskuse. Poslanec Jan Schiller (ANO) citoval z výpovědí několika kantorek, které šikanu podle svých slov už neunesly. Jednou z nich je právě dlouholetá učitelka Ivana Hvězdová, členka školské a kulturní komise za ANO, která na škole působila 38 let. Vyučovala češtinu a základy společenských věd.

„Byla to neustálá kontrola, neustálé ataky v tom smyslu, že mě potřebuje vychovat, že mě musí napravit, že jsem drzá, arogantní. Nešlo to dále vydržet… pod tímto člověkem zkrátka dál pracovat nemohu,“ popsala Hvězdová, proč už nedokázala své celoživotní poslání zvládat pod nátlakem ředitele Bohumila Moravce.

Pedagožka a zastupitelka Ivana Hvězdová (ANO) na červnovém zasedání mosteckých zastupitelů.

Dva vytýkací dopisy dostala dokonce během nouzového stavu. „Když jsem dostala druhý, tak vím, že byl připraven třetí, kdy by následovala moje výpověď. Takže on mi dal druhý vytýkací dopis a já jemu výpověď. Důvod výpovědi ho prý nezajímá,“ zmínila. Alarmující je podle ní mimo jiné to, že šlo o školu pověřenou výukou cizinců. „To jsme vedli já a paní učitelka Parmová, která také dala výpověď. Pan ředitel nás ani nepřemlouval a řekl, že je to naše volba.“

Hvězdová (ANO) byla vítězkou původního výběrového řízení na ředitelku školy. Politikům se ale zjevně nelíbila.

„Nejhorší je vůbec, když zřizovatel nechce žádnou koncepci. Když ji nekontroluje, když jej nezajímá, ale když ve druhém kole už ani koncepci nechce, protože stačí motivační dopis. Sledujeme tu seriál lapsů na poli školství,“ podotkl zastupitel Svatopluk Matějka, co se zdálo podivné na konkurzu, z něhož se do čela školy dostal kritizovaný kandidát KSČM Moravec. On sám v minulosti řediteloval a před dvěma lety podobným výběrovým procesem prošel.

Asi si můžete domyslet, kdo...

„Já chápu, že se vám to nechce poslouchat. Likviduje se tady v přímém přenosu jedna z nejlepších škol, kterou jsme měli. A pokud vás nezajímají nebo nějak zaniklo, že jsou podávány výpovědi, tak já vám to přečtu,“ přihlásil se ke slovu také poslanec Jan Schiller (ANO).

Citoval jednak důvod výpovědi zmíněné Hvězdové, kterým byla „pracovní šikana“. „To pan Moravec ve své arogantnosti podepsal. Další – paní učitelka Parmová, učila na škole 22 let. Jejím důvodem výpovědi je ‚nesouhlas se způsobem řízení školy, nekompetentnost ředitele k vedení podřízených a neztotožnění se s dalším směřováním školy pod jeho vedením‘. Také pan ředitel podepsal, souhlasí s tím…,“ četl a pokračoval dalšími.

„Někdo se ptal, kdo ho tam dosadil, já vám to řeknu. Byl na osmém místě kandidátky KSČM, což je spolupracující opozice. Tak si asi můžete domyslet, kdo asi ho tam dosadil,“ řekl na plná ústa, co si někteří jen domýšleli.

Politická kultura pláče. A do toho Havel…

Na jeho slova zareagoval místní šéf Komunistické strany Čech a Moravy Radek Belej: „Pokud dokážeme číst mezi řádky, tak je od začátku všechno špatně. Pokud by konkurz vyhrál někdo z ANO, tak by bylo vše v pořádku, toto bychom neslyšeli a nebyli bychom napadáni.“

Zdůraznil, že se mu nelíbí, že se někteří svými projevy vracejí do nějaké doby: „… že když někdo kandiduje za kterýkoli politický subjekt, který je řádně registrován na ministerstvu vnitra, tak už je to špatně. Nějaká ‚spolupracující opozice‘, no kde to jsme? To, že nikdo s ANO nechce spolupracovat, tak po těchto výstupech je nejen nám politikům, ale i občanům zřejmé proč. Zastupitel Schiller a Peštová snad ani nebydlí v Mostě, ne?“ pošťouchl babišovce a pokračoval:

„Politická kultura pláče. Tento sál vždy prožíval ctihodné jednání. Kulturní, na vysoké úrovni. Dnes – padáme do žumpy. Jen proto, že to nebylo tak, jak si umanula tato řada za mnou.“

Jeho slova nenechala v klidu zastupitelku ANO Peštovou. „Já teda nevím, kdo tady teď měl plamennou politickou řeč. Bylo to nádherný, ale krajské volby jsou až v říjnu, já bych to ještě nepálila,“ reagovala s úsměvem a pak už vážně konstatovala: „Z ANO nikdy nikdo nevyhrál. My tu diskusi vedeme kvůli dětem. Kvůli tomu, že odcházejí kvalifikovaní učitelé. Vůbec bych sem nemotala, kdo kde bydlí a kdo má nebo nemá mluvit.“

Doplnila, že jestli je mu jedno, že naše děti učí děti po maturitě, tak jí to jedno není. „A jestliže ty děti tady stály celou dobu nahoře a měly transparenty… vím, že zrovna tato hesla se vám nelíbí, protože jsou to hesla Havla,“ ukázala k balkonu.

Další soudružka, neodpustil si poslanec

Poslanec Schiller nakonec vytáhl ještě další informační eso: „A víte, že pan ředitel je natolik zkušený po tři čtvrtě roce, že se přihlásil do výběrového řízení na ředitele Střední školy technické Velebudice? Které opět oprávněně vyhrála paní Krastenicsová, další soudružka, a on jí tam dělal stafáž. Protože když došlo na lámání chleba, aby to nemuseli rušit, tak on to stáhl. Chtěli jsme vám dát za úkol, abyste tohoto ředitele odvolali, což můžete. Proto jsme chtěli bod zařadit na program.“

Jeho partajní kolegyně Berenika Peštová se tázala: „Kdy konečně začnete respektovat, že vyhláška o konkurzním řízení je sice doporučující, ale vy byste se podle ní měli chovat? Anebo mi řekněte důvod, proč to neděláte? Můžeme si pak popovídat o tom, proč se tato šaškárna vůbec dělá.“

„Šaškárna se dělá proto, že to vyžaduje školský zákon, což je norma, kterou se řídit musíme,“ kontroval jí primátor Jan Paparega (ProMost), proč se výběrová řízení dělají, i když si pak současní vládnoucí politici kandidáta vybírají bez ohledu na jeho výsledek před odbornou komisí.

„Nevím, jestli to mám namalovat, že se tím budeme zaobírat,“ řekl k tématu na závěr primátor Paparega.

Pedagožky Hvězdové se řada rodičů zastala i na sociální síti. Například maminka Alena Koťátková zná učitelku ze své povinné školní docházky: „A to mi bude 40. Je to velmi dobrý a kvalifikovaný pedagog, který vždy věděl, co dělá a jak se to dělá. Nevěřím, že by po těch letech praxe neuměla s žáky vyplnit přihlášky na střední školy. Myslím si, že by byla dobrou ředitelkou, hlavně je to člověk, který tu školu zná velmi dobře, stejně jako své kolegy, a věřím, že by školu vedla ke stejně dobrým výsledkům tak, jako to bylo za dob, co jsem tam studovala já.“

Připojila se i Renata Gráslová: „Paní Hvězdová učila mé dvě děti, teď už dospělé, a i po odchodu ze školy jsem mohla kdykoli za ní přijít. Poradila, pomohla. Je to kvalifikovaný pedagog, který své práci rozumí, a nejen to – dokáže POMOCI v jakékoli situaci. Je to pedagog na svém místě. Po tolika letech na škole měla být ředitelkou ona,“ myslí si.

Politická přestřelka měla dohru i na sociální síti. Tam se do ní vložil mimo jiné někdejší komunistický náměstek primátora Jiří Kurcin, který dnes již s mosteckou KSČM, jmenovitě předsedou Belejem, nemá dobré vztahy. Do diskuse napsal: „To ještě není vše, co Belejovi mladšímu připomenu, a možná to bude zajímat i Policii ČR, když je vedení KSČM v Praze jedno, co v Mostě provádí se svým guru, který vše řídí ze zákulisí a tento kašpárek za pětikačku udělá cokoliv.“ Připomínal mimo jiné, že co Belej ohledně bydliště vytkl babišovcům, se před lety týkalo i jeho bratra.