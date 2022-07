„Vás, co jste tady, označuje jeden mafián za mafiány!“ Rakušan burcoval delegáty sněmu

reklama

Svůj proslov začal žádostí o minutu ticha za nedávno zesnulého člena STAN Věslava Michalika. Delegáti spolu s ním minutu ticha drželi.

Poté poznamenal, že v roce 2019 možná jako nový předseda vyskočil na pódium o něco rychleji, ale už tehdy prý věřil, že STAN nastoupí vítěznou cestu. A později hnutí opravdu vyhrálo senátní volby. Poté hnutí uspělo i ve sněmovních volbách. „Pokud jde o mytické kroužkování, tak vy jste si to odžili, vy jste si to odpracovali,“ ujišťoval své kolegy.

Anketa Jsou ceny elektřiny v ČR spravedlivé, s ohledem na mezinárodní situaci? Jsou 1% Nejsou 98% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 16259 lidí

„Je v té decentralizaci a udržitelnosti rozvoj. To je ten koncept, který STAN nabízel už v roce 2019. A je potřeba si říct jednu věc. Poptávka po takovém konceptu nezmizela. A naším úkolem je, aby STAN ukázal, že je stále tady, že je aktivní politickou silou a tomu všemu pomůžete vy,“ poznamenal.

„Pokud mluvíme o tom, že politika musí být čistá, jasná a transparentní, ale máme lidi, kteří takto nečiní, tak ty voliče zklameme. Proto na městech a obcích musíme vybírat lidi, kteří tomuto dostojí,“ žádal Rakušan. „Idea STAN má být naplněna prakticky, ale i morálně,“ dodal ještě.

Poté se zastal svých kolegů proti šéfovi hnutí ANO Andreji Babišovi, aniž by ho ale přímo jmenoval. „Vás, co jste tady, označuje jeden mafián za mafiány. To je doba marketingová, která tu je. A my na to musíme odpovídat tak, jak umíme,“ žádal Rakušan.

Babiš v minulých týdnech opakovaně pronášel věty, že hnutí STAN je propojeno s organizovaným zločinem a že Vít Rakušan to jako ministr vnitra zastřešuje.

STAN je podle Rakušana hnutím střední třídy, které je proevropské a které stojí za členstvím Česka v NATO a zároveň si je vědomo, že nelze zadlužovat republiku donekonečna. „Ale také víme, že je třeba lidem pomoct, když je to nutné,“ řekl.

Poté obrátil pozornost k energetické krizi. „Náš ministr Jozef Síkela zajistil to, že příští zimu vydržíme. Máme naplněné zásobníky... A kdyby Rusko ten plyn vypnulo, tak to vydržíme. A pracujeme na tom, abychom napříště nebyly z 95 procent závislí na Rusku. To dělá náš ministr Síkela a dělá to výborně,“ hřímal od pultíku Rakušan.

A hned otevřel další téma. „Nebojme se říct, že Starostové a nezávislí jsou pro euro,“ nastínil Rakušan. A dočkal se silného potlesku. „I kdyby se to v této vládě nepodařilo prosadit, tak se to nebojme říkat. Náš ministr financí podepisuje členství Chorvatska v eurozóně a mně je trochu líto, že my to nepodepisujeme stejně,“ posteskl si Rakušan.

Anketa Vláda Petra Fialy dle vašeho mínění povládne (ptáme se od 30.6.2022) do konce svého mandátu 2% do konce rusko-ukrajinské krize 2% do konce roku 2023 1% do Vánoc 95% hlasovalo: 10096 lidí

Na „české úrovni“ je podle něj třeba decentralizovat úřady z Prahy do jiných koutů republiky.

„Máme se bavit o tom, že ty peníze, které směřují do postižených regionů, musí směřovat účelně, a ne jen do velkých projektů, kde se mnohdy ztrácejí. Tohle my chceme. A na evropské úrovni my chceme Evropu regionů, Evropu silných regionů,“ volal Rakušan u řečnického pultíku.

Došlo i na ekonomiku. Na národní úrovni STAN hlasoval proti zrušení superhrubé mzdy a teď je podle Rakušana namístě vést diskusi, zda se změní příjmová stránka rozpočtu,“ zdůraznil Rakušan.

Poté podpořil vlastní spolustraníky. „Vy jste STAN. Já si dokonce myslím, že jsme dokonce měli nejméně těch kauz napříč regiony. My máme jednoho zadrženého politika, ostatní strany mají obžalovaného expremiéra. My se musíme občanům omluvit za to, co se stalo, ale teď už musíme hledět dopředu,“ nabádal.

„Pokud se budete chtít ucházet o post místopředsedy, tak to berte jako neplacený pracovní úvazek. Potřebuji vedení lidí, kteří jsou připraveni pracovat. Než sem vystoupíte s kandidátským proslovem, zamyslete se, jestli budete schopni dostát tomuto mému požadavku. Jde o každodenní kontakt vedení, se stranou. A musí to být komunikace profesionální. Možná je tu nějaké dědictví, do kterého jsem naskočil, dědictví kamarádství, ale teď už musíme být profesionální,“ apeloval na své kolegy a kolegyně.

„My máme přes 700 kandidátek ve volbách. To je vaše zásluha. Ne naše, my nahoře jsme teď dělali spíš ostudu. To je vaše zásluha,“ pokračoval Rakušan.

Poté znovu zopakoval, že hnutí musí více komunikovat dovnitř a musí nechat prostor také novým politikům, protože obměna politických tváří je přirozená a STAN se bez ní neobejde, chce-li fungovat dál.

Přiznal, že chvíli váhal, zda má kandidovat na předsedu.

„Samozřejmě jsem váhal, jestli mám právo kandidovat na předsedu stranu v tuto chvíli. Ale pokud jsem byl součástí něčeho, co nebylo dobré, tak beru za svůj úkol, aby nastala doba, kdy my to obrátíme a zase půjdeme nahoru,“ volal.

A znovu se dočkal potlesku.

A Rakušan v hlasování post předsedy obhájil. Hlasovalo pro něj 292 z 305 přítomným delegátů.

