„Velmi velmi jsme se přiblížili válce.“ Věděl to Fiala? Zelenskyj v českém letadle. A s ním... Klaus se zhrozil

reklama

Český statistický úřad uvádí, že dle dat roku 2022 každý desátý občan žijící v České republice je cizinec. O čem to podle Klause svědčí? „Statistický úřad si všiml, že loni jsme přesáhli milion, kulaté číslo, cizinců u nás. A je to naprosto neuvěřitelná hodnota. To je opravdu desetina obyvatel České republiky. Každý desátý člověk, když jdete po ulici, tak si to každý zkontrolujte a řekněte si: To je cizinec. To je obrovský zlom oproti naší minulosti, kdy nic takového nebylo. Samozřejmě nastal raketový vzestup díky Ukrajině, ale už to nabíhá delší dobu a my se stáváme migrační zemí. Zítra jedu do Bavorska na akci, která je věnována masové migraci a mám tam projev. A to jsem si prvně odvážil zformulovat větu, kterou jsem nikdy si ještě sám pro sebe neřekl, že žijeme v migrační éře," zmínil Klaus.

Hovořilo se také o gastarbeitrech, kteří jsou v Německu. „Po druhé světové válce, v éře německého zázraku, tak ten německý zázrak přitahoval gastarbeitery. Neboli přitahoval někoho, kdo byl ochoten a schopen pracovat. To u nás v žádném případě, my žádný ekonomický zázrak nemáme, a s Fialou, Stanjurou a Síkelou a já nevím, s kým dalším, ho určitě mít nikdy v historii nebudeme. Nicméně. Já jsem si dneska všiml velikého rozhovoru pana Rafaje, nového prezidenta Svazu průmyslu a dopravy, a já jsem se zděsil, že on byl zvolen. On je fanatický obhájce eura. On dnes hájil gastarbeiterovství," popsal Klaus, jenž se v této souvislosti obává likvidace naší země a národa.

Prof. Ing. Václav Klaus, CSc BPP



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Migrační pakt je pak podle Klause způsob, jak zamést cestičku migrantům, aby masově přicházeli do České republiky. „Myslím, že to ví každý myslící člověk. A jestli to neví Fiala, nebo pan velemistr Rakušan, tak je to jenom smutné," poznamenal.

„Inflace 9,7 procenta je pro mě nepředstavitelná inflace," řekl k dalšímu tématu Klaus. „S vládou to nemá nic společného, když tak to má co společného s centrální bankou," podotkl k tomu, že se o poklesu inflace pod deset procent hovoří jako o úspěchu vlády Petra Fialy (ODS).

Fotogalerie: - Vládní tiskovka

Klaus samozřejmě nemohl opomenout návštěvu ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Česku. „Všechny tyto věci jsou primárně dobré pro naši politickou scénu, která se tváří, že je jedna z nejlepších a že se stará o trpící Ukrajinu. Myslím si, že ta selfíčka si dělali naši politici. Ne všichni, někteří jsou na dovolené, takže třeba paní Černochová si dovolila to zmeškat, což nevím, jestli jí bude dostatečně prominuto, ale ti někteří další se toho rádi zúčastnili a nechali se vyfotografovat, tak to je věc jedna, k čemu je to dobré," sdělil.

„Když vynechám celou prapodstatu té návštěvy, tak pro mě jsou tam dva symboly. Jedním symbolem je to naše letadlo. Vládní letka. Česká republika má jedno letadlo vládní letky, jedno letadlo pro cestování nejvyšších ústavních činitelů. Že tohle jedno na několik dní půjčí panu Zelenskému, aby s ním putoval po Evropě, nejenom aby byl dovezen do Česka a zase vrácen z Česka. Aby si jezdil do Bulharska, na Slovensko, do Turecka atd. To je veliká symbolika. A mně se to zdá být symbolikou naprosto špatnou. A věřím, že náš pan předseda vlády nemohl asi vědět, že Zelenskyj do toho našeho letadla nasadí pětici ukrajinských plukovníků, kteří byli vyměněni tureckým prezidentem, nevím za co, s Ruskem, že si je ale posadí do toho našeho letadla, to se mi zdá symbolem až příliš velkým, a to jsme k té naší v uvozovkách aktivní účasti ve válce velmi velmi přiblížili," sdělil Klaus.

„Ovšem tam vidím ještě symbol druhý, který byl sice u nás zmiňován, ale podle mého názoru nebyl absolutně vypointován, nebo dostatečně. Pro mě naprostý šok, že premiér Fiala pana Zelenského vzal na Národní třídu k symbolu 17. listopadu. Naprosto nechápu proč, co se tím chtělo říct. Jaký je pan Zelenskyj symbolem pádu komunismu, nebo hrdinného souboje s komunismem. Nedovedu si to vůbec představit. Zase je to self promotion našeho pana premiéra, protože na Ukrajině si toho určitě nikdo nemohl všimnout, že tam jim jde jedině o to, jestli je vezmou do NATO - ano, nebo ne, nebo jestli pošlou kazetovou munici na Ukrajinu. Tam prostě fotka z naší Národní nikomu nemůže nic říkat, takže to bylo pro české publikum. Smysl, význam, interpretaci tohoto jevu nevím. Pan premiér jej nenabídl naší veřejnosti," dodal Klaus.

Anketa Je třeba, aby si bezpečnostní složky dávaly pozor na Rusy, kteří u nás žijí? Ano 14% Ne 86% hlasovalo: 19465 lidí

Poslanec Pirátů Michálek při projednávání daňového balíčku požadoval, aby nebyla navýšena renta pro bývalé prezidenty. Co si o tom Klaus myslí? „Je to souboj pana Michálka s dvěma občany České republiky, kteří shodou okolností byli prezidenty. Takhle bych to nazval. Ani prezident Zeman, ani já jsme žádnou žádost o zvyšování ne renty, ale poplatku, který byl kdysi zvolen na jisté starání se o bývalé prezidenty, aby mohli mít nějakou svou minikancelář, aby si mohli platit jednu sekretářku. Nazývat to renta je drzost, hloupost, nesmysl a mě by to nikdy tak nazvat nenapadlo. Valorizováno je všechno. Ta suma, kterou exprezidenti dostávají na svou kancelář a sekretářku, byla stanovena fixně v roce 2003 a od té doby se ceny zvýšily asi o 50 nebo 60 procent, platy se zvýšily na dvojnásobek, nebo trojnásobek. A tadyhleta částka zůstala od roku 2003 beze změny. Takže jestli panu Michálkovi opravdu o tohleto jde, tak to je věc, která je mezi těmi nulami na xtém desetinném místě vůbec nezaznamenatelná v tom státním rozpočtu. O vážné věci vůbec nemá smysl hovořit," dodal Klaus.

„V roce 2014 činily výdaje na armádu 41 miliard korun. V letošním roce je to asi 100 něco a v příštím roce chce armáda asi 150 miliard, takže jestli od roku 2014 do roku 2024, za deset let se zvýší výdaje na armádu v miliardách, ze 40 miliard na 150 miliard, nebo 146, tak mezi tím pár korun na kancelář exprezidenta je legrační," doplnil.

Psali jsme: Když balíček projde, splníme podmínku pro přijetí eura. Fiala dnes vyslal signál Dali jste Ukrajině, tak tady to máte. Ruská odveta za přejmenování ulic Obzvláště kruté. Bobošíková poslala protestující umělce pracovat Předseda Svobodných: Chtěli skoncovat s Babišem, tak volili SPOLU. Teď to vidí, tak jdou k nám

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama

Ukrajina (válka na Ukrajině) Zprávy z bojiště jsou v reálném čase těžko ověřitelné, ať již pocházejí z jakékoliv strany konfliktu. Obě válčící strany z pochopitelných důvodů mohou vypouštět zcela, nebo částečně nepravdivé (zavádějící) informace. Stručné informace týkající se tohoto konfliktu aktualizované ČTK několikrát do hodiny naleznete na této stránce. Redakční obsah PL pojednávající o tomto konfliktu naleznete na této stránce.